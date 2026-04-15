Gupshup تطلق Superagent: وكيل ذكاء اصطناعي مستقل لمحادثات العملاء على نطاق واسع

سان فرانسيسكو ومومباي، الهند, 15 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Gupshup، المنصة الرائدة عالميًا للذكاء الاصطناعي التحاوري، اليوم إطلاق Gupshup Superagent، وهو وكيل ذكاء اصطناعي مستقل يدير محادثات العملاء على نطاق واسع عبر جميع قنوات المراسلة والصوت الرئيسية.

يتجاوز Superagent مساعدي الذكاء الاصطناعي التقليديين من خلال عمله كمنسّق شامل ومتكامل لتجارب العملاء. فمن خلال واجهة حوارية واحدة، يمكنه تصميم الحملات وإطلاقها، وتنسيق رحلات العملاء، وتوفير البنية التحتية للمراسلة والصوت، ومعالجة المعاملات، ومراقبة الأداء، وتحسين النتائج باستمرار، مما يمكّن الشركات من الانتقال بسلاسة من النية إلى الإيرادات. يعمل الوكيل عبر قنوات المراسلة الشائعة، بما في ذلك واتساب، وخدمات الاتصالات التفاعلية (RCS)، والرسائل النصية القصيرة (SMS)، وتروكولر، وتيليجرام، وإنستغرام، والمكالمات الصوتية عبر الشبكة الهاتفية العامة المُبدَّلة (PSTN)، ومكالمات واتساب الصوتية، وذلك بمعظم لغات العالم. ما عليك سوى إخباره بما تحتاج إليه، ليتولى جميع التفاصيل وينقلك من الموجّهات إلى الأرباح.

ما يميز Superagent هو خبرته العميقة في المجال، المتجذرة في ريادة Gupshup في خدمات الاتصالات كمنصة (CPaaS) وتجربة العملاء (CX). ويرث Superagent البنية التحتية القوية للمراسلة والصوت التي بنتها Gupshup على مدار 15 عامًا، والتي تتعامل مع 10 مليارات رسالة شهريًا لصالح 50,000 شركة في أكثر من 100 دولة، مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية والتنظيمية عبر البلدان. كما يستفيد من محفزات التفاعل المثبتة عبر مختلف القطاعات الصناعية والمناطق الجغرافية، وأفضل الممارسات الخاصة بكل قناة، ومجموعة واسعة من مقاييس تحسين الأداء. ويمكّن هذا الذكاء المدمج Superagent ليس فقط من أتمتة سير العمل، بل أيضًا من اتخاذ قرارات مستقلة ومدركة للسياق تحسّن تجربة العملاء مباشرة وتحقق نتائج أعمال، وهو ما لا تستطيع أدوات الذكاء الاصطناعي العامة محاكاته. وهذا ما يتيح للشركات الانتقال من المحادثات إلى التحويلات.

من خلال بضع موجّهات بسيطة، يستطيع Superagent إعداد البنية التحتية، وإنشاء الحسابات، وبناء الرحلات، وتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتشغيل الحملات، ومراجعة التحليلات، وتنفيذ التحسين الذاتي بشكل مستقل. كما يفهم السياق ويقدم توصيات مخصصة، سواء لشركة تقنية مالية في البرازيل، أو شركة تجارة إلكترونية في الولايات المتحدة، أو وسيط عقاري في الشرق الأوسط، أو بنك في الهند، إذ يخصص الحملات والرحلات لكل حالة. وقد شهد مستخدمو الإصدار التجريبي انخفاضًا يصل إلى 90% في الوقت والجهد والتكلفة، وزيادة في التحويلات تتجاوز 25%.

قال Beerud Sheth، الرئيس التنفيذي لشركة Gupshup: "لطالما كانت إدارة محادثات العملاء مهمة صعبة أكثر مما ينبغي. ولا يقتصر دور Superagent على إرساء البنية التحتية لتفاعل العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بل يتولى تشغيلها أيضًا. فهو يجذب العملاء ويخدمهم ويحوّلهم بشكل مستقل عبر جميع القنوات وبجميع اللغات، من دون انتظار توجيهات بشأن ما ينبغي فعله. ونعتقد أن هذا سيُحدث تحولًا في تفاعل العملاء، ويسعدنا أن نضعه بين أيدي عملائنا."

كما تطلق Gupshup في الوقت نفسه Superclaw، وهو إصدار مستضاف ذاتيًا ومحليًا على الجهاز من Superagent، مبني على منصة OpenClaw، ويوفر أمانًا أقوى وكفاءة أعلى في الذاكرة وكفاءة استهلاك الرموز. يعمل Superclaw على حاسوب محلي، ويحافظ على خصوصية جميع بيانات الاستخدام والعملاء محليًا على الجهاز، ويرتبط بقنوات مراسلة شخصية أو تجارية على حسابات المستخدم الخاصة. وصُمم هذا الحل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تشغيل وكيل تسويق قوي مدعوم بالذكاء الاصطناعي من دون تكاليف بنية تحتية خارجية، وكذلك للشركات الكبرى في القطاعات الخاضعة للتنظيم حيث تكون سيادة البيانات أمرًا غير قابل للتفاوض.

بالإضافة إلى استخدامه على الويب، يمكن للمستخدمين أيضًا تفعيل Superagent عبر واتساب أو المكالمات الصوتية أو خدمات الاتصالات التفاعلية (RCS)، أو دمجه في أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية لديهم مثل Claude وChatGPT وGemini وغيرها.

نبذة عن Gupshup

تعد Gupshup المنصة الرائدة عالميًا للذكاء الاصطناعي التحاوري، وتمكّن الشركات من بناء تفاعلات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونشرها عبر أكثر من 30 قناة مراسلة. وتحظى Gupshup بثقة أكثر من 50,000 شركة في أكثر من 100 دولة، ولديها شبكة شركاء تضم أكثر من 3,000 شريك حول العالم، وتعالج عشرات المليارات من الرسائل سنويًا. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة gupshup.ai.

