Gupshup.io تقدم FiLLi Cafe، سلسلة المقاهي المحبوبة في الإمارات العربية المتحدة إلى WhatsApp، مما يعزز تجربة العملاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 10 أغسطس / آب 2023 2023 /PRNewswire/ -- Gupshup.io ، منصة المشاركة التحادثية العالمية الرائدة، أعلنت اليوم عن تعاونها مع FiLLi Cafe، سلسلة المقاهي الشهيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديم تجربة عملاء لا مثيل لها لمستخدميها على WhatsApp. سيتم الآن الوصول إلى FiLLi Cafe، الذي يشتهر بشاي FiLLi الزعفران الشهير وعروضه اللذيذة، من خلال روبوت WhatsApp مخصص، مما يسمح لعشاق الشاي في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة باستكشاف قائمة الطعام الجذابة، واكتشاف العروض الحصرية، والتواصل مع العلامة التجارية دون عناء.

بنقرة أو رسالة نصية بسيطة، يمكن لعشاق الشاي الإماراتيين الآن الانغماس في عالم FiLLi Cafe اللذيذ مباشرة من خلال WhatsApp.

ببساطة عن طريق زيارة https://wa.me/971521231991?text=Filli+Cafe أو إرسال رسالة إلى ‎+971 52 123 1991، يمكن لمحبي الشاي في الإمارات العربية المتحدة الوصول بسهولة إلى روبوت WhatsApp. لا تعمل هذه المنصة كقناة لاستكشاف أحدث العروض فحسب، بل تضمن أيضًا أن يكون العملاء دائمًا على اطلاع بتحديثات العلامة التجارية.

"نحن متحمسون للغاية لتقديم هذا الفصل الجديد في رحلة FiLLi Cafe. في FiLLi Cafe، كان تركيزنا دائمًا ليس فقط على تقديم الشاي، ولكن على خلق ذكريات ولحظات لعملائنا. بينما نتطلع إلى المستقبل، نحن متحمسون لمواصلة دفع حدود الراحة والمشاركة"، هذا ما قاله Rafih FiLLi، الرئيس التنفيذي ومؤسس FiLLi Cafe.

دمج روبوت WhatsApp من Gupshup قد جعل الطلب من FiLLi Cafe أكثر راحة من أي وقت مضى. يمكن للمستخدمين تقديم الطلبات عبر الإنترنت بسهولة عن طريق إعادة توجيهها إلى موقع FiLLi Cafe، مما يضمن تجربة خالية من المتاعب من اختيار القائمة إلى إنهاء الرغبة الشديدة لديهم. يجسد هذا النهج المبتكر التزام FiLLi Cafe بتعزيز راحة العملاء ورضاهم.

المشاركة هي في صميم النهج الذي يركز على العملاء في FiLLi Cafe، وروبوت WhatsApp يأخذ هذه المشاركة إلى آفاق جديدة. يسمح الدمج للرعاة بالتواصل مع حضور FiLLi Cafe النابض بالحياة على وسائل التواصل الاجتماعي وأن يصبحوا جزءًا من مجتمع عشاق الشاي.

"كانت مهمة Gupshup دائمًا هي تمكين الشركات من التعامل مع عملائها بطرق مبتكرة وذات مغزى، وهذه الشراكة هي شهادة على هذا الالتزام. مع استمرار التكنولوجيا في تشكيل الطريقة التي تتفاعل بها الشركات مع جمهورها، نعتقد أن هذه الشراكة تجسد مستقبل مشاركة العملاء. قال Beerud Sheth، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ Gupshup.io: "نحن متحمسون للعمل مع FiLLi cafe لتقديم عروضهم الممتعة وتجاربهم الغامرة على منصة WhatsApp".

للمضي قدمًا، يخطط FiLLi cafe لتقديم طريقة طلب سلسة على WhatsApp لمحبي الشاي في الإمارات العربية المتحدة، مما يمهد الطريق لتجربة طلب شاي ثورية حقًا لرواده. خبرة Gupshup في بناء رحلات التجارة التحادثية للعديد من عملائها في الهند والخارج ستدعم FiLLi Cafe في هذه الرحلة.

نبذة عن Gupshup.io

Gupshup هي منصة المشاركة التحادثية الرائدة للتسويق والتجارة والتشغيل الآلي للدعم. حلول التشغيل الآلي من Gupshup تمكن أكثر من 45000 علامة تجارية في جميع أنحاء الهند وأمريكا اللاتينية وأوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة من تقديم تجربة أفضل للعملاء، وزيادة الإيرادات مع توفير التكاليف. Citibank و AkzoNobel و Khan Academy و Unilever و MPL و Netflix و Flipkart و Ola هي بعض من عملائها الرائدين. مع واجهة برمجة تطبيقات واحدة للمراسلة لأكثر من 30 قناة عبر الصوت والرسائل النصية والدردشة، تعمل منصة المشاركة في المحادثة على تشغيل أكثر من 10 مليار رسالة شهريًا. تبلغ قيمة الشركة 1.4 مليار دولار، ولديها مستثمرون بارزون مثل Tiger Global و Fidelity Management and Research Co. LLC، وغيرهم في جدول رأس مالها. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.gupshup.io .

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