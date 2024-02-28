GWM TANK 700 Hi4-T تطلق نموذجها في Beijing، واضعة معايير جديدة في مجال مركبات الطرق الوعرة الرائدة

باودينغ، الصين، 28 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت GWM رسميًا نموذجها الرائد لمركبات الطرق الوعرة، GWM TANK 700 Hi4-T، في المركز الوطني للتنس في Beijin، والذي جذب اهتمام الجميع في الصناعة وأثار ترقبًا هائلًا بين عشاق المركبات في جميع أنحاء العالم. وتعد مركبة الطرق الوعرة الأولى في الصين، وتضع معيارًا جديدًا لمركبات الطرق الوعرة الفارهة، وذلك بفضل تقنيات الطرق الوعرة العالمية رفيعة المستوى.

خلال حفل الإطلاق، استعرضت GWM المميزات الدقيقة للنموذج المعروض حديثًا، بما في ذلك نظام الدفع الرباعي القوي 3.0T Hi4-T الأول من نوعه، والذي يعد أول بنية هجينة ذات إزاحة كبيرة في الصين، ويجسد سعي العلامة التجارية الدؤوب لتحقيق تجربة القيادة المثلى.

تؤمن GWM أن المكانة الرائدة الحقيقية تكمن في التفوق التكنولوجي. يجسد GWM TANK 700 Hi4-T بإتقان جودة التصميم الميكانيكي والخارجي. يملأ TANK 3.0T Hi4-T الفجوة التقنية، ويبتكر طريقًا تكنولوجيًا هجينًا يدمج الأداء العالي مع "الرضا في جميع السيناريوهات"، ويخلق بنية هجينة عالمية ذات إزاحة كبيرة نادرة وفريدة من نوعها. وهو يلبي احتياجات التنقل لجميع المستخدمين في كل الأحوال، حيث يتمتع بـ 12 وضعًا للقيادة/ في جميع التضاريس، مما يضمن قيادة آمنة على الطرق الوعرة ويوفر مزايا لا مثيل لها لمركبات الدفع الرباعي غير المنفصلة.

تضمن لك التفاصيل الدقيقة تجربة قيادة فارهة لا مثيل لها. تم تصميم GWM TANK 700 Hi4-T لتكون مركبة طرق وعرة من الدرجة الأولى، تحقق التوازن المثالي بين الراحة والقدرة على القيادة على الطرق الوعرة. يتمتع GWM TANK 700 Hi4-T بمقاعد Light Cloud ذات الزوايا الواسعة، التي تضمن لك الراحة القصوى أثناء القيادة، وتضع معيارًا جديدًا للصناعة. كما يتميز المنتج بنظام Harman Kardon الصوتي المكون من 16 مكبر صوت، ويوفر دقة صوتية عالية المستوى، ويشكل معيارًا رائدًا في الصناعة.

وأثناء مقدمة المؤتمر متعددة الأبعاد، استعرضت GWM بشكل شامل ومفصل أداء GWM TANK 700 Hi4-T القوي والموثوق وأظهرت قوة المنتج الفريدة من نوعها. خلال العرض المباشر، شهد الجمهور من جميع انحاء العالم المعالجة الدقيقة، والتسارع المبهر، وإمكانية المناورة السلسة التي يتمتع بها هذا المنتج الرائد.

تلتزم شركة GWM دائمًا بإستراتيجية تحسين المنتجات باستخدام العلم والتكنولوجيا وتعمل على تعزيز التطوير المستمر والقوي للعلامة التجارية من خلال تحديث وإعادة تصميم التكنولوجيا القائم عليها المنتج. تحرص GWM دائمًا على توفير منتجات متميزة عالية الجودة وذات تقنية مميزة للمستهلكين من جميع أنحاء العالم. يعكس إطلاق GWM TANK 700 Hi4-T بوضوح مكانة GWM الرائدة في مجال تصنيع مركبات الطرق الوعرة، ويظهر بوضوح الإنجازات التكنولوجية الفريدة التي حققتها العلامة التجارية، ويستعرض دورها الحيوي في وضع المعايير التقنية للصناعة.

عزز حدث الإطلاق من مكانة GWM TANK في سوق مركبات الطرق الوعرة الفارهة الصينية وسيكون بمثابة دليل قاطع آخر على قوتها التكنولوجية وقيمة علامتها التجارية. ستعمل GWM مُستقبليًا على رفع قيمة العلامة التجارية بمنتجات متميزة وعالية الجودة، وعلى قيادة عمليات التطوير عالية الجودة في مجال صناعة السيارات العالمي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2348422/GWM_TANK_700_Hi4_T_Launched_in_Beijing_Shaping_a_New_Standard_for_Off_Road_Flagship_Vehicles.jpg