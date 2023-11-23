GWM TANK 700 Hi4-T نسخة الإطلاق المحدودة تطلق شرارة جنون الطرق الوعرة في معرض قوانغتشو للسيارات

قوانغتشو، الصين, 23 نوفمبر 2023 //PRNewswire -- في 17 نوفمبر، عرضت العلامة التجارية GWM TANK السيارة الرائعة الفاخرة للطرق الوعرة ، GWM TANK 700 Hi4-T نسخة الإطلاق المحدودة، في معرض قوانغتشو الدولي الحادي والعشرين للسيارات. ظهرت السيارة لأول مرة على تطبيق GWM TANK في الساعة 12:00 مساءً بتوقيت ت ع م+08:00 في نفس اليوم، حيث اقتصرت الدفعة الأولى على 70 وحدة وسعر ما قبل البيع 100000 دولار (حوالي 700000 يوان صيني). كانت الاستجابة ساحقة، حيث بيعت جميع الوحدات السبعين في غضون 55 ثانية، مما يدل على براعة GWM TANK في السوق. GWM TANK 700 Hi4-T نسخة الإطلاق المحدودة، والتي تتضمن البنية الهجينة الوحيدة ذات الإزاحة الكبيرة في الصين،3.0T Hi4-T، تجسد السعي الدؤوب للعلامة التجارية لتجربة القيادة المثلى.

يتم تشغيل GWM TANK 700 Hi4-T نسخة الإطلاق المحدودة بواسطة محرك V6 3.0T مقترن بمحرك P2، مما يوفر خرج طاقة شاملًا يبلغ 385 كيلو واط وعزم دوران هائل يبلغ 850 نيوتن متر. يوفر هذا التكوين تجربة قيادة قوية ورشيقة تتجاوز تجربة محرك V8. بالاستفادة من بنية Hi4-T، تعزز السيارة أداء قوتها وتتضن ميزات متقدمة لجميع التضاريس، وتتغلب دون عناء على ظروف الطريق الصعبة. يضمن التكامل السلس لمحرك الوقود عالي الإزاحة والمحرك الكهربائي عالي الطاقة خرج طاقة مستقر وقوي ومستدام في جميع السيناريوهات.

تم تصميم GWM TANK 700 Hi4-T نسخة الإطلاق المحدودة لإعادة تعريف قيود الرفاهية التقليدية على الطرق الوعرة، وتحقيق توازن مثالي بين القدرة على الطرق الوعرة والراحة. تتميز المقصورة بتصميم داخلي راقي يضاهي السيارات الفاخرة التي تبلغ تكلفتها مليون دولار، مما يوفر للمستخدمين تجربة قيادة مبهجة. من حيث التفاصيل الخارجية، تتميز GWM TANK 700 Hi4-T نسخة الإطلاق المحدودة بتصميم مربع، يجمع بين المتانة والرياضة. يتميز التصميم الداخلي على الطراز العائلي، المشترك مع GWM TANK 500، بلوحة أجهزة قياس على طراز المدفع، وشاشة تحكم مركزية عائمة كبيرة، وذراع تبديل تروس كريستالي، مما يوفر إحساسًا تقليديًا وفاخرًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الألواح الزخرفية الخشبية الحقيقية كبيرة الحجم يرفع الجودة الإجمالية للمستخدمين.

لا يعد الظهور الأول من GWM TANK 700 Hi4-T نسخة الإطلاق المحدودة مجرد إطلاق للمنتج ولكنه عرض شامل للبراعة التكنولوجية وقيم العلامة التجارية لـ GWM TANK. كما أنه يعزز مكانة GWM TANK في سوق المركبات الصينية الفاخرة على الطرق الوعرة ويعمل كدليل مقنع آخر على قوتها التكنولوجية وقيمة علامتها التجارية.

مع اقتصار الإصدار الأولي على 70 وحدة وسعر ما قبل البيع البالغ 100000 دولار (حوالي 700000 يوان صيني)، فإن حقيقة بيع جميع الوحدات في 55 ثانية فقط تؤكد أهميتها في عيون المستهلكين. وهذا يؤكد مرة أخرى تأثير GWM TANK في رفع قيمة العلامة التجارية للمركبات الصينية الفاخرة على الطرق الوعرة.

بالنظر إلى المستقبل، لدينا كل الأسباب لتوقع استمرار GWM TANK في تقديم منتجات رائدة تتحرر من الصورة النمطية للرفاهية التقليدية على الطرق الوعرة، مما يؤدي إلى تطوير سوق المركبات على الطرق الوعرة.