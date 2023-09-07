GWM تحقق مبيعات قياسية في الخارج في أغسطس

باودينغ، الصين, 7 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- في 5 سبتمبر، أبلغت GWM عن أرقام المبيعات العالمية لشهر أغسطس، حيث تم بيع ما مجموعه 114096 سيارة في جميع أنحاء العالم. بلغت المبيعات في الخارج رقماً قياسياً بلغ 30741 وحدة، تشكل ما يقرب من 27% من إجمالي المبيعات وتشهد نمواً سنوياً ملحوظاً بنسبة 99.95%. بالإضافة إلى ذلك، سجلت طرازات NEV من GWM مبيعات بلغت 26301 سيارة، مما يعكس زيادة كبيرة على أساس سنوي بنسبة 119.83%.

يُعزى أداء GWM المتميز في أغسطس إلى الشراكات العالمية الاستراتيجية، بما في ذلك مجموعة Inchcape، والمبادرات في أوزبكستان. كما تعمل GWM على توسيع وجودها العالمي ودخلت مؤخرًا السوق المكسيكية بنجاح. كما حققت GWM TANK500 مبيعات رائعة في الشرق الأوسط، مما عزز المبيعات الخارجية بشكل كبير.

أظهرت GWM أداءً استثنائيًا في سوق جنوب إفريقيا، حيث احتلت المرتبة الأولى كعلامة تجارية للسيارات الصينية الأكثر مبيعًا من حيث المبيعات لشهر أغسطس وحافظت على مركز مستقر في المراكز العشرة الأولى في الصناعة. سمحت المشاركة النشطة في يوم حصاد نامبو لشركة GWM بالتواصل مع شريحة متنوعة من العملاء. علاوة على ذلك، بصفتها المزود الرسمي للمركبات لقمة بريكس لعام 2018 في جنوب إفريقيا، اضطلعت GWM مرة أخرى بدور مهم هذا العام، مما سلط الضوء على موقعها المهم في سوق جنوب إفريقيا.

وفي أغسطس، تفوقت مبيعات شركة GWM من السيارات الجديدة، لا سيما في الأسواق الأوروبية وأمريكا الجنوبية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، مما يشير إلى تحول ناجح نحو السيارات الجديدة. تتفوق هذه المبيعات في الأسواق المتخصصة وهي عامل حاسم في نمو المبيعات الإجمالي.

تعمل GWM على توسيع حضورها في السوق الأوروبية مع افتتاح وكالة جديدة في السويد. وفي ألمانيا، سجلت ORA مبيعات بلغت 2211 سيارة. وأظهرت علامة ORA التجارية باستمرار أداءً قويًا في المبيعات، حيث تلقت الثناء من وسائل الإعلام المحلية. حققت ORA 03 أعلى تصنيف 5 نجوم في اختبارات السلامة Euro - NCAP في فئة "سيارة عائلية صغيرة".

وفي سوق أمريكا الجنوبية، حافظت GWM على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الصينية الأكثر مبيعًا في تشيلي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام. في البرازيل، وسعت GWM شبكة الوكلاء إلى 50 موقعًا في النصف الأول وتخطط لإطلاق أول مصنع NEV في النصف الأول من العام المقبل. وقدمت GWM طرازات NEV، بما في ذلك HAVAL H6 PHEV/HEV و HAVAL H6 GT PHEV، مما يوفر تجربة قيادة رائدة. منذ مايو، قادت HAVAL H6 NEV سوق NEV البرازيلي من مايو إلى يوليو بحصة قطاع تتجاوز 10%.

تواصل GWM التوسع في سوق الآسيان، بعد أن دخلت بنجاح أسواق سنغافورة وإندونيسيا. في 2 أغسطس، تم إطلاق GWM رسميًا في هانوي، فيتنام، مما يمثل دخول GWM بنجاح إلى السوق الفيتنامية، وتحقيق تغطية كاملة في منطقة الآسيان الأساسية.

أدت جهود GWM الدؤوبة إلى أداء مبيعات عالمي ملحوظ في السنوات الأخيرة. يمكن أن يعزى هذا النجاح إلى تركيز GWM على مركبات الطاقة الجديدة، وابتكار المنتجات، والالتزام بمنتجات السيارات عالية الجودة. وستواصل الشركة التقدم بشكل مطرد، ومتابعة رؤيتها للتنقل المستدام وتقديم منتجات سيارات عالية الجودة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

معلومات الاتصال:

تايلر كيان

Great Wall Motor Company Limited

باودينغ، مقاطعة هيبي

الموقع الإلكتروني: www.gwm-global.com

البريد الإلكتروني: [email protected]

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