H World تعلن عن النتائج التشغيلية الأولية للربع الثاني

العائد لكل غرفة يتحسن إلى 121% من مستوى 2019

هونغ كونغ, 27 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- ) H World Group Limited""H World أو ، "theGroup" " " NASDAQ: HTHT وHKEX: 1179) أعلنت عن نتائجها الأولية لعمليات الفنادق في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2023 ("الربع الثاني 2023").

اعتبارًا من 30 يونيو 2023، تدير H World 8750 فندقًا مع 844417 غرفة في 18 دولة مختلفة. بالنسبة لأعمال Legacy-Huazhu، تحسن العائد لكل غرفة بشكل كبير حتى وصل 121% من مستوى 2019، مستفيدة من الانتعاش القوي للطلب على السفر المحلي. العائد لكل غرفة في أبريل ومايو ويونيو 2023 تحسّن إلى 127% و 115% و 123% من مستويات 2019، على التوالي. يُعزى إغلاق الفنادق بشكل أساسي إلى عمليات الإغلاق التي حدثت بسبب تأثير COVID-19، والجهود المستمرة للقضاء على الفنادق الاقتصادية ذات الجودة المنخفضة والأداء الضعيف. افتتحت Legacy-Huazhu 374 فندقًا جديدًا، وهو ما يتماشى بشكل عام مع توقعات النمو. وفي الوقت نفسه، حافظت Legacy-Huazhu على نمو قوي في التعاقدات الفندقية الجديدة، حيث وصلت إلى أكثر من 1000 فندق جديد خلال هذا الربع، مما يعكس ارتفاع مستوى ثقة أصحاب الامتياز.

فنادق Steigenberger Hotels GmbH والشركات التابعة لها ("DH" أو " " (Legacy-DH ، مدفوعة بزيادة في ADR، سجلت نموًا تصالحيًا في الربع الثاني من عام 2023، مع انتعاش معدل العائد لكل غرفة إلى 111% من مستوى عام 2019.

وباعتبارها لاعبًا رائدًا في صناعة الفنادق، حافظت H World على زخم مطرد للنمو مع استمرارها في البحث عن اليقين في سوق مليء بالشكوك. تلتزم المجموعة باستراتيجية نمو الجودة المستدامة واستمرت في توسيع شبكتها الفندقية من خلال علاماتها التجارية الرئيسية في القطاعات الاقتصادية والمتوسطة. علاوة على ذلك، شهدت استراتيجيتها متعددة العلامات التجارية في القطاع المتوسط الأعلى أيضًا نفس الدفعة في النمو. من خلال الترقيات المستمرة التي تم إجراؤها على تنظيم المنصات وأنظمة التشغيل الرقمية، تم تقديم منتجات وخدمات أفضل باستمرار لعملائها وأصحاب الامتياز، مما دفع صناعة الفنادق إلى تجربة حيوية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تواصل H World الوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية كشركة رائدة في الصناعة وخلق قيمة في مجالات التنمية المستدامة والرعاية الاجتماعية وتنمية المواهب، لخلق نمو مستدام وعالي الجودة للمستثمرين والنظام البيئي بأكمله وتحقيق عوائد مستقرة طويلة الأجل للمساهمين.

