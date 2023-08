H World تعلن عن النتائج المالية للربع الثاني والمرحلي لعام 2023 (الربع الثاني)

ارتفع معدل الدوران بنسبة 72.0% على أساس سنوي

Legacy-Huazhu تحصل على أكثر من 1000 فندق جديد

هونغ كونغ, 26 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ --H World Group Limited "H World") أو "theGroup"، NASDAQ: HTHT وHKEX: 1179) أعلنت نتائجها المالية غير المدققة في الربع الثاني والنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2023.

إيرادات النصف الأول من عام 2023 بلغت 10.0 مليار يوان صيني (1.4 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 65.1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. بلغت الإيرادات من Legacy-Huazhu 7.9 مليار يوان، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 67.7% على أساس سنوي. بلغت الإيرادات من فنادق Steigenberger Hotels GmbH والشركات التابعة لها (" DH"، أو ("Legacy-DH" 2.1مليار يوان صيني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 55.9% على أساس سنوي.

ارتفع معدل دوران فنادق H World في العالم بشكل كبير بنسبة 72.0% على أساس سنوي ليصل إلى 20.3 مليار يوان في الربع الثاني من عام 2023. باستثناء DH، ارتفع معدل دوران فنادق DH إلى 78.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023. ارتفعت الإيرادات بنسبة 63.5% على أساس سنوي لتصل إلى 5.5 مليار يوان (762 مليون دولار أمريكي). بلغت الإيرادات من Legacy-Huazhu 4.3 مليار يوان، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 76.6% على أساس سنوي، والتي كانت نتيجة للانتعاش القوي في الطلب على السفر، وكذلك بسبب استمرار ترقيات المنتجات والتحسين التشغيلي عبر المقر الإقليمي للـ Group. تجاوز نمو الإيرادات لكل من الـ Group و Legacy-Huazhu إرشادات الإيرادات المعلنة سابقًا. بلغت الإيرادات من قطاع DH 1.2 مليار يوان، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 28.4% على أساس سنوي وزيادة متتالية بنسبة 33.5%. ترجع الزيادة السنوية إلى حد كبير إلى الانتعاش المستمر لأعمال الـ Group، وترجع الزيادة المتتالية بشكل أساسي إلى الموسمية. بلغ صافي الدخل المنسوب إلى H World 1.0 مليار يوان صيني (138 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بصافي الخسائر المنسوبة إلى H World البالغة 350 مليون يوان صيني في الربع الثاني من عام 2022. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا) 1.7 مليار يوان صيني (234 مليون دولار أمريكي)، مقارنة بـ 213 مليون يوان صيني في الربع الثاني من عام 2022 و 1.6 مليار يوان صيني في الربع السابق.

اعتبارًا من 30 يونيو 2023، بلغ إجمالي شبكة فنادق H World العالمية قيد التشغيل 8750 فندقًا و 844417 غرفة، بما في ذلك 128 فندقًا من DH. كان لدى Legacy-Huazhu 8622 فندقًا قيد التشغيل و 818245 غرفة فندقية قيد التشغيل. في الربع الثاني من عام 2023، احتفلت Legacy-Huazhu بتوقيع تاريخي لأكثر من 1000 فندق جديد. وبلغت التسوية البديلة للمنازعات 305 يوان صيني، مقارنة بـ 218 يوان صيني في الربع الثاني من عام 2022، و 277 يوان صيني في الربع السابق، و 236 يوان صيني في الربع الثاني من عام 2019. بلغ معدل تكلفة التشغيل لجميع فنادق Legacy-Huazhu العاملة 81.8%، وهو ما يمثل زيادة قدرها 17.2 نقطة أساس على أساس سنوي. بلغ العائد على السهم المدمج 250 يوان صيني، والذي تعافى إلى 121% من مستوى الربع الثاني من عام 2019. عند تقسيمها إلى أرقام شهرية، تعافى معدل العائد على السهم للـ Group في أبريل ومايو ويونيو 2023 إلى 127% و 115% و 123% من مستويات 2019 للأشهر المقابلة على التوالي. ارتفع ADR في DH إلى 117 يورو، وزادت التكلفة التشغيلية لجميع فنادق DH العاملة بنسبة 7.3 نقطة أساس إلى 67.1% على أساس سنوي، مع معدل العائد لكل غرفة نوم مختلط يبلغ 78 يورو.

وعلقJin Hui ، الرئيس التنفيذي لشركة H World: "لا يزال الانتعاش القوي مدفوعًا إلى حد كبير بنمو ADR في الربع الثاني، مما يعكس مزيجًا من تغيير مزيج المنتجات وترقيات المنتجات، بالإضافة إلى اختراق السوق والتآزر عبر مكاتبنا الإقليمية. أدت الزيادات المستمرة في مستوى ثقة أصحاب الامتياز لدينا إلى الاستمتاع بأعلى مستوى تاريخي من الفنادق الجديدة الموقعة خلال هذا الربع. فيما يتعلق بأعمالنا في الخارج، تحسن تعافي أعمالنا في DH بشكل تسلسلي، وتحولت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى إيجابية في الربع الثاني".

وباعتبارها لاعبًا رائدًا في صناعة الفنادق في الصين وواحدة من أسرع مجموعات الفنادق نموًا في العالم، حققت H World زخم نمو العائد لكل غرفة نوم من خلال ترقية علاماتها التجارية وخدماتها باستمرار، مما ساعد الـ Group على التعافي من عدم اليقين والحفاظ على نموها السريع. من خلال التركيز على الاقتصاد والمقاييس المتوسطة باعتبارها المنتجات الأساسية وخدمة السوق الشامل وتنفيذ استراتيجية لمواصلة تطوير قطاع المقاييس المتوسطة العليا، حققت الـ Group بنجاح رؤيتها لتطوير العلامة التجارية عالية الجودة. وفي الوقت نفسه، ركزت الـ Group أيضًا على التنمية الرقمية لتمكين النمو، وتحقيق نموذج تشغيلي أعلى جودة وأكثر كفاءة واستقرارًا وتعزيز لزوجة المستهلك. وفي الوقت نفسه، احتلت H World المرتبة السادسة في قائمة "أفضل 200 مجموعة فنادق عالمية لعام 2022" التي نشرتها مجلة HOTELS في الولايات المتحدة، مما يعكس التطور السريع والتنافسية الشاملة المتزايدة للـ Group. في المستقبل، ستواصل الـ Group الالتزام بمسار التنمية المستدامة وعالية الجودة وتحسين أدائها لتحقيق عوائد مستقرة طويلة الأجل للمساهمين.

نبذة عن H World Group Limited :

نشأت H World Group Limited في الصين، وهي لاعب رئيسي في صناعة الفنادق العالمية. تشمل العلامات التجارية لشركة H World فنادق Hi Inn و Elan Hotel و HanTing Hotel و JI Hotel و Starway Hotel و Orange Hotel و Crystal Orange Hotel و Manxin Hotel و Madison Hotel و Joya Hotel و Blossom House و Ni Hao Hotel و CitiGO Hotel و Steigenberger Hotels & Resorts و MAXX و Jaz in the City و IntercityHotel و Zleep Hotels و Steigenberger Icon and Song Hotels. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع H World أيضًا بحقوق الامتياز الرئيسية لـ Mercure و Ibis و Ibis Styles، وحقوق التطوير المشترك لـ Grand Mercure و Novotel في منطقة عموم الصين.

تشمل أعمال H World النماذج المؤجرة والمملوكة والمُدارة والامتيازية. بموجب نموذج الإيجار والملكية، تدير H World مباشرة الفنادق التي تقع عادة في عقارات مستأجرة أو مملوكة. بموجب نموذج الإدارة، تدير H World الفنادق المدارة من خلال مديري الفنادق في الموقع الذين تعينهم H World، وتحصل H World الرسوم من أصحاب الامتياز. بموجب نموذج الامتياز، توفر H World خدمات التدريب والحجز والدعم للفنادق الحاصلة على حق الامتياز، وتحصل الرسوم من أصحاب الامتياز ولكنها لا تعين مديري الفنادق في الموقع. تطبق H World معيارًا ثابتًا ومنصة في جميع فنادقها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع H World: https://ir.hworld.com .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2194200/image_5024578_9329038.jpg

H World Group Limited SOURCE