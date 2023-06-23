HAEGIN يلعب مع Bonobono!

يبدأ التعاون مع المانغا الشعبية وأنيمي IP "بونو بونو"

يظهر بونوبونو وأصدقاؤه كشخصيات لعبة في Play Together

تمت إضافة محتوى مختلف مثل Bonobono Seaside Cafe والأزياء والأثاث والمزيد

سيئول، كوريا الجنوبية, 23 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ألعاب الموبايل HAEGIN (الرئيس التنفيذي لشركة Young - il Lee) عن تعاونها بين لعبة الشبكة الاجتماعية "Play Together" وعنوان الأنمي الشهير "BONO BONO".

"BONO BONO" هو عرض رسوم متحركة يعتمد على مانغا أسلوب يونكوما (أربعة لوحات) (التي أنشأها ميكيو إيغاراشي) حول الحياة اليومية للحيوانات اللطيفة في الغابة. وقد تم تسلسل المواد المصدر لمدة 37 عاما حتى الآن، ولا يزال محبوبا لقصصه الكوميدية والنغمات الفلسفية.

'Plays Together' With Bonobono

كجزء من التعاون، أضافت HAEGIN مجموعة متنوعة من محتوى "BONO BONO" والأحداث التي تمنح اللاعبين فرصة لجمع العناصر بناءً على العرض.

للبدء، تم افتتاح "Bonobono Seaside Cafe" على الشاطئ في منطقة Plaza. يمكن للاعبين طهي الأطعمة المستوحاة من Bonobono وChipmunk وRaccoon. عندما تؤكل، يمكن للاعبين التعبير عن أنفسهم مع تأثير التعرق الشهير Bonobono.

ومع ذلك، هناك ما هو أكثر من ذلك في المقهى. هناك تماثيل عملاقة لشخصيات من العرض، وبيت شجرة السنجاب، وصخرة رجل Putaway، وBonobono Forest Pond، وأكثر من ذلك. من المتوقع بشكل خاص أن تجذب البركة العديد من اللاعبين كمكان لصيد الأصداف البحرية التي تشبه تلك التي يحملها Bonobono.

يتوفر ما يقرب من 60 عنصرًا على أساس Bonobono وأصدقائه مثل أزياء Bonobono وRaccon، وChipmunk Pet، والإكسسوارات، والدمى الضخمة الحجم، والمركبات، والأثاث، وغيرها الكثير.

يمكن الحصول على العناصر بطرق متعددة. يمكن شراء بعضها من المتجر بينما يمكن صنع البعض الآخر في ورشة عمل كايا، أو الحصول عليها عن طريق الطهي، أو كسبها كمكافآت من البعثات والأحداث لتزويد اللاعبين بالعديد من الطرق للاستمتاع.

للاحتفال بتحديث BONO BONO، أضاف Play Together العديد من المهام التي تكافئ العناصر الخاصة عندما يساعد اللاعبون Bonobono وأصدقائه في مقهى على شاطئ البحر. يضاف إلى هذا التحديث أيضًا حدث Bonobono Attendance الذي يستمر حتى 12 يوليو. يمكن للاعبين الحصول على العملة في اللعبة والعناصر تحت عنوان بعد العرض فقط عن طريق تسجيل الدخول كل يوم خلال الحدث.

لمزيد من المعلومات حول بونوبونو وأصدقائه، حاول زيارة مجتمع "Play Together" الرسمي أدناه:

الفيسبوك: https://www.facebook.com/PlayTogetherGame

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2107408/Plays_Together__With_Bonobono.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1932238/Haegin_Logo.jpg

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