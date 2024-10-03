Haier Smart Home تكمل بنجاح عملية الاستحواذ على شركة Carrier Commercial Refrigeration

The site of the closing for Haier Smart Home's acquisition of Carrier's Commercial Refrigeration business

فرانكفورت، ألمانيا وتشينغداو، الصين، 3 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Haier Smart Home المحدودة (المدرجة في بورصات شنغهاي وهونغ كونغ وفرانكفورت؛ مؤشرات الأسهم: 600690.SH، 6690.HK، 690D.DE)، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، في الأول من أكتوبر عام 2024 (بتوقيت بكين) عن الانتهاء بنجاح من عملية الاستحواذ على شركة Carrier Commercial Refrigeration التابعة لشركة Carrier Global Corporation (NYSE: CARR) بقيمة مؤسسة تبلغ حوالي 775 مليون دولار أمريكي. ستساهم التقنيات المتعلقة بالتبريد التجاري التي تملكها الشركة أو التي لديها ترخيص لاستخدامها، بما فيها تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون، في حماية البيئة وتعزيز التحول الأخضر في المؤسسات وإفادة المجتمع. سيزيد هذا الاستحواذ من غنى محفظة المنتجات المتنوعة لشركة Haier Smart Home ويعزز موقعها الاستراتيجي في سوق التبريد التجاري العالمي.

يأتي هذا الاستحواذ بعد توقيع الاتفاقيات النهائية في 12 ديسمبر 2023، ويمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في استراتيجية النمو العالمية لشركة Haier. وأُغلقت الصفقة بنجاح بعد حصول الشركة على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة واستيفائها سلسلة من شروط الإغلاق المعتادة، مما يضمن التنسيق الجيد بين جميع أصحاب المصلحة والانتقال السلس للأعمال.

قال Li Huagang، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Haier Smart Home: "يسعدنا الترحيب بأكثر من 4000 موظف من شركة Carrier Commercial Refrigeration في عائلة Haier. هذه الصفقة لا توسع فقط محفظة منتجاتنا، بل توفر أيضًا فرصة مميزة لإنشاء مزود حل أفضل وأكثر استدامة، بدءًا من التبريد الصناعي وتجارة الغذائيات بالتجزئة ووصولًا إلى التخزين البارد. ستلعب العلامات التجارية المعروفة مثل Carrier Commercial Refrigeration وProfroid وCelsior وGreen & Cool، إلى جانب فرقها المتميزة وعملائها الرئيسيين، دورًا حاسمًا في جهودنا لتقديم حلول منتجات أكثر شمولية وابتكارًا لعملائنا المتنوعين بوتيرة متزايدة".

وصرّح Marcus Eisenhuth، الرئيس التنفيذي لشركة Carrier Commercial Refrigeration: "إن الانضمام إلى Haier يمثل فرصة رائعة لعملنا وفريقنا. إن فريقنا مندهش ومتأثر بحق بالتزام شركة Haier القوي وتفانيها لضمان انتقال الأعمال السلس والحصول على جميع الموافقات اللازمة ضمن الإطار الزمني المتوقع. وخلال العملية المشتركة، اكتسبنا فهمًا أفضل لثقافة Haier الفريدة، ونموذج RenDanHeYi، والطريقة التي تعمل بها Haier لتمكين كل فرد. نتطلع إلى التآزر الذي ستخلقه هذه الشراكة بلا شك".

يتيح هذا الاستحواذ لشركة Haier توسيع نطاق وصولها من سوق التبريد المنزلي إلى سوق التبريد التجاري، مما يعزز قدرتها على تقديم حلول تبريد شاملة لعملاء أوسع نطاقًا في قطاعات الصناعة وتجارة الأغذية بالتجزئة والتخزين البارد.

حول شركة Haier Smart Home المحدودة

تعتبر Haier واحدة من أكبر الشركات المصنعة للأجهزة المنزلية في العالم التي تركّز على حلول المنزل الذكي والإنتاج حسب الطلب. تعمل شركة Haier Smart Home المحدودة على تطوير مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية وإنتاجها وتوزيعها، وتشمل هذه ال مجموعة الثلاجات والمجمدات وآلات الغسيل ومكيفات الهواء وسخانات المياه وأجهزة المطبخ والأجهزة المنزلية الصغيرة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية الذكية. وتوزع الشركة منتجاتها من خلال العلامات التجارية الرائدة للأجهزة المنزلية مثل Haier وCasarte وLeader وGE Appliances وFisher & Paykel وAQUA وCandy. أطلقت شركة Haier Smart Home المحدودة سحابة تجربة المنزل الذكي (Smart Home Experiential Cloud) في السوق الصينية، والتي تربط بين المنازل والمستخدمين والمؤسسات وشركاء النظام الإيكولوجي، وتسهل تكامل أعمال Haier المتصلة وغير المتصلة بالإنترنت والمتاجر الصغيرة وتدعم تفاعل المستخدمين لتحسين تجربة المستخدم أكثر فأكثر.

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