Hanwha Power Systems توقع اتفاقية لتأجير أرض لإنشاء مركز تجميع وخدمة الضواغط وتوسيع أعمالها في السعودية

وقع فرع Hanwha Power Systems في السعودية اتفاقية في 4 نوفمبر لإنشاء مركز تجميع وخدمة الضواغط في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)

تخطط الشركة لاستخدامه كمركز خدمات متكاملة يشمل تجميع الضواغط ومعدات الطاقة الأساسية في منطقة الشرق الأوسط

سول، كوريا الجنوبية، 6 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- وقعت شركة Hanwha Power Systems اتفاقية تأجير أراضٍ مع "سبارك" ( SPARK ) في 4 نوفمبر لبناء مركز تجميع وخدمة الضواغط بمساحة 11,600 متر مربع تقريبًا في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، المركز الدولي الرائد لصناعة الطاقة والمملوك بالكامل لأرامكو السعودية.

من المقرر أن تبدأ أعمال بناء مرفق التجميع ومركز الخدمة في الربع الأول من 2026، على أن يبدأ التشغيل التجاري في النصف الأول من 2027. جاء توقيع الاتفاقية خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبيك) 2025، أكبر معرض للنفط والغاز في العالم، والذي يُعقد حاليًا في أبوظبي بالإمارات.

تهدف Hanwha Power Systems من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز قدرتها التنافسية في منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد طلبًا كبيرًا على الضواغط والمعدات المرتبطة بها في قطاعات النفط والغاز والصناعة والطاقة النظيفة. يأتي المشروع متسقًا مع توجه المملكة نحو توطين سلسلة الإمداد، كما يُتوقع أن تساهم Hanwha Power Systems في تطوير قطاع المعدات من خلال توفير فرص عمل وتأهيل الكوادر الوطنية.

تُوفّر Hanwha Power Systems ضواغط عالية الجودة لمواقع صناعية متنوعة حول العالم. حتى النصف الأول من 2025، بلغت مبيعات الشركة التراكمية 9000 وحدة من الضواغط والمعدات الصناعية. ذهب جزء كبير من هذه الوحدات إلى منطقة الشرق الأوسط حيث تعمل حاليًا، وتُستخدم بشكل رئيسي في قطاعات النفط والغاز واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه ( CCUS ) وفصل الهواء.

سيوفر المركز الجديد في المملكة خدمات متكاملة لمعدات العملاء، ويستجيب بسرعة لاحتياجاتهم لتعزيز رضاهم. كما سيعمل على تعزيز القدرة التنافسية عبر توطين تجميع المعدات لضمان توريد منتجات تلبي احتياجات العملاء في الوقت المناسب. يسعى المركز أيضًا إلى تعزيز الشراكات مع الشركات المحلية العاملة في قطاعات النفط والغاز وتوليد الطاقة.

قال سو-كيونغ كيم (Soo-kyoung Kim) ، رئيس وحدة أعمال AM في Hanwha Power Systems : "يُعد التواجد في الشرق الأوسط، حيث يتركز عملاؤنا الرئيسيون، أمرًا أساسيًا لتوسع أعمالنا"، مضيفًا: "سنعمل على خفض التكلفة وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية واستقرار في تشغيل الضواغط طوال عمرها الافتراضي للعملاء في المنطقة".

قال نبيل شعشوع، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك): "تعكس هذه الاتفاقية التزام سبارك بجذب استثمارات صناعية عالية القيمة تدعم توطين سلسلة إمداد الطاقة. المنشأة الجديدة ستعزز منظومتنا عبر تطوير قدرات التصنيع المتقدم والخدمات، ما يوفر فرص عمل جديدة ويدعم نقل التقنية والنمو المستدام في المملكة".

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2813841/spark_HPS.jpg