Hanwha في WDS 2024: الريادة في القدرات الدفاعية العالمية والشراكات لرؤية 2030

سيول، كوريا الجنوبية، 4 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- ستشارك الشركات الدفاعية التابعة لمجموعة Hanwha Group، بما في ذلك Hanwha Aerospace، وHanwha Systems، وHanwha Ocean، في معرض الدفاع العالمي 2024 (WDS 2024)، الذي سيعقد في الرياض، المملكة العربية السعودية من 4 إلى 8 فبراير: مع زيادة الأزمات الجيوسياسية والمتطلبات الأمنية في مناطق الشرق الأوسط الرئيسية، من المقرر أن تقدم Hanwha Group قدرات دفاعية على الأرض وفي الجو وفي البحر وفي الفضاء لحماية العملاء من التهديدات المختلفة.

وتحت شعار "Opening the Future of Advanced Engine"، ستستكشف Hanwha الشراكة طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية، والتي جعلت توطين قطاع الدفاع هدفًا رئيسيًا في رؤية 2030. وستعرض Hanwha محركات طائراتها المتطورة، ورادارات AESA، ومعدات إلكترونيات الطيران في مركز المعرض، كما ستكشف الستار عن خارطة طريق لتطوير وإنتاج محركات الجيل التالي بدءًا من ثلاثينيات القرن الحالي، مع الاستفادة من قدرات التصنيع المتراكمة على مدار الأربعين عامًا الماضية.

تهدف Hanwha إلى تعزيز الشراكة التي لا تلبي احتياجات الدفاع المباشرة للعملاء فحسب، بل تعزز أيضًا المرونة والابتكار على المدى الطويل في قطاع الدفاع. وتلتزم الشركة بدمج تقنيات الدفاع المتقدمة في ما تلبي به احتياجات العملاء.

وصرح مسؤول من Hanwha قائلاً: "يهدف التعاون إلى المساهمة بشكل كبير في نمو وتحديث صناعة الدفاع المحلية، مع تعزيز علاقة المنفعة المتبادلة أيضًا. ونفخر في Hanwha بالتزامنا المستمر بتقديم حلول الردع للمناطق الرئيسية ذات الاحتياجات العاجلة."

في خضم التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، ستقدم Hanwha الغواصة المتطورة KSS-III، التي توفر قدرات لا مثيل لها للتخفيف من التهديدات الناشئة في نطاق الأمن البحري. وستوفر مركبات ما تحت الماء والسفن السطحية الآلية التي تعمل من دون ملاحين حلولاً دفاعية مبتكرة للتغلب على التحديات الأمنية المتنوعة في المنطقة.

وفي ظل المشهد الأمني الإقليمي المتغير بسرعة، ستقدم Hanwha مدفع Howitzer الذاتي الدفع طراز K9A1 عيار 155 ملم (SPH) المجهز بمحرك قابل للتصدير، ومركبة برية بدون طيار متعددة الأغراض (UGV)، والمركبة المدرعة Redback، والمركبة المدرعة ذات العجلات TIGON 6x6، وقاذفة الصواريخ المتعددة Chunmoo وM-SAM وأنظمة الدفاع الجوي المختلفة، لتلبية الاحتياجات الإقليمية من خلال مجموعتها المتنوعة من حلول الأنظمة الأرضية.

وستعرض Hanwha أيضًا حلولًا تكتيكية شديدة الارتباط لأجهزة الاستشعار وتحييد التهديدات الجوية، بما في ذلك الرادار ذو الفتحة الاصطناعية (SAR)، والرادار المتعدد الوظائف (MFR)، والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار. وستعرض الشركة أيضًا حلول الدفاع الجوي المتقدمة المجهزة بالطائرات المقاتلة الكورية، بدءًا من رادار مصفوفة المسح الإلكتروني النشط (AESA) إلى البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء، مما يعزز القدرات الدفاعية لاكتشاف التهديدات في مجالات مختلفة.

تتمتع Hanwha بعقود من الخبرة في تصميم وتطوير واختبار تصنيع حلول الدفاع الحديثة بنجاح. وتتبنى الشركة نهجًا تعاونيًا لدعم توطين المنتجات الرئيسية، وهو تعاون خاص يهدف إلى الإسراع في تحقيق أهداف العميل.