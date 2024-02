Hard Rock International تتشارك مع Major Food Group لجلب تجارب طعام جديدة وحصرية إلى ضيوف فنادقها وكازينوهاتها

هوليوود، فلوريدا، 21 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- تتشارك Hard Rock International مع Major Food Group واختصارها MFG لتطوير وتخصيص تجارب طعام داخل ممتلكات Hard Rock Hotel & Casino حول العالم. سيمتد دعم MFG لـ Hard Rock إلى مشاريع مقترحة أيضًا.

MFG co-owners (from left to right) - Jeff Zalaznick, Mario Carbone and Rich Torrisi

من خلال الشراكة الاستراتيجية مع Hard Rock، ستعمل MFG في دور استشاري لتخصيص برامج جديدة للطعام والشراب في مواقع المنتجعات المتكاملة الموجودة مثل Seminole Hard Rock Hotel & Casino في هوليوود و Seminole Hard Rock Hotel & Casino في تامبا و Hard Rock Hotel & Casino اتلانتيك سيتي. بالإضافة إلى ذلك، ستدعم MFG إنشاء أفكار المطاعم لممتلكات Hard Rock قيد التطوير مثل Hard Rock Hotel & Casino في أثينا.

"نحن دائمًا نسعى لتقديم تجارب طعام لا تُنسى لضيوفنا، لذا لم نستطع التفكير في شريك أفضل لرفع ذلك إلى مستوى آخر داخل هذه الممتلكات من فريق Major Food Group.". قال ذلك Jim Allen، رئيس Hard Rock International والرئيس التنفيذي لـ Seminole Gaming. "نتطلع إلى تعاون شديد الروعة وجلب خيارات جديدة مثيرة لضيوفنا.".

أضاف Jeff Zalaznick، الشريك المالك لـ Major Food Group: "هذه فرصة فريدة بشكل حقيقي لجلب خبرات وابتكارات MFG العميقة جنبًا إلى جنب مع رائد في مجال الفنادق والكازينوهات لتقديم تجارب طعام وشراب رائعة لضيوف Hard Rock في مواقع هنا وفي الخارج.".

تبني هذه الشراكة على جهود التعاون المستمرة بين العلامتين التجاريتين المعروفتين عالميًا في مجال الضيافة بعد الإقامة الناجحة لـ CARBONE Residency في Cipresso في Seminole Hard Rock Hotel & Casino بهوليوود في ديسمبر. كانت تجربة الطعام المذهلة جزءًا من احتفال New Era in Gaming for Florida الذي يُحيي إطلاق Seminole Gaming التاريخي لألعاب Craps و Roulette و Sports Betting في ستة ممتلكات عبر الولاية.

يمكن العثورعلى مزيد من المعلومات حول هذه الشراكة هنا.



