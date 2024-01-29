Hatch Africa تجمع 9.5 مليون دولار أمريكي من صندوق AgDevCo وIDH Farmfit لزيادة المشروعات في مجال الدواجن العالي النمو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

لندن, 29 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- حصلتHatch Africa، وهي شركة دواجن سريعة النمو وعالية التأثير تستهدف الأسر الريفية الأكثر عوزًا، على استثمار بقيمة 9.5 ملايين دولار أمريكي بمشاركة من AgDevCo وصندوق IDH Farmfit.

إن الاستثمار في شركة Flow Equity Africa Ventures (FEAV)، الشركة القابضة لعمليات Hatch في كينيا وغانا وكوت ديفوار، سوف يعمل على توسيع نطاق نموذج أعمال Hatch المبتكر ليشمل الملايين من أسر المزارعين أصحاب المشروعات الصغيرة.

Hatch Africa Raises $9.5m from AgDevCo and IDH Farmfit Fund to Expand High-growth Poultry Business in Sub-Saharan Africa

يتمثل هدف Hatch Africa في جعل المزارعين أكثر صحة وثراء. وتقوم الشركة بتوزيع سلالات مزدوجة الاستخدام من الكتاكيت بعمر يوم واحد من خلال شبكة كبيرة من الوكلاء، الذين يقومون بتربية الطيور حتى مرحلة النضج في نحو خمسة أسابيع قبل بيعها لأصحاب المشروعات الصغيرة. يعد الدجاج المخصص للفقس مناسبًا تمامًا للتربية في ظروف "حظائر البيوت" ويمتلك عملاؤه عادةً ما بين 5 إلى 20 طائرًا لكل منهم. وبالمقارنة مع السلالات المحلية، ينمو دجاج الفقس بشكل أسرع، ويضع المزيد من البيض، ويكون أكثر مقاومة للأمراض.

تأسست الشركة في عام 2010، وهي تصل الآن إلى 4.6 ملايين أسرة ريفية في إثيوبيا وأوغندا ورواندا، حيث تعمل باسم العلامتين التجاريتين EthioChicken و Uzima Chicken. وفي غانا وكوت ديفوار، ستعمل Hatch تحت العلامتين التجاريتين Premier Poultry وPrestige Poultry على التوالي. وفي كينيا، ستُستخدم العلامة التجارية Uzima Chicken، والتي تعني "مفعمة بالحياة" باللغة السواحيلية.

قال المؤسس المشارك Joseph Shields: "لم يكن من الممكن تحقيق حجم التأثير والتقدم التجاري الذي تحققه Hatch Africa من دون دعم المستثمرين الملتزمين على المدى الطويل مثل AgDevCo وIDH، الذين يفهمون أسواقنا ويمكنهم تقديم تمويل مرن يناسب احتياجاتنا. ونحن متحمسون بشأن المرحلة التالية من النمو، والتي تهدف إلى تحويل Hatch Africa إلى شركة أفريقية حقيقية."

وقالت Rebecca Sankar، المديرة الإدارية لشركة AgDevCo في شرق أفريقيا: "تسعدنا مواصلة تمويل Hatch مع نموها خارج إثيوبيا. وهذه هي جولتنا الثالثة من الاستثمار في الشركة، وفي كل مرة ندعم التوسع في المجالات الجديدة. ونتطلع إلى التعاون مع فريق الإدارة لتحقيق المزيد من التأثير، بما في ذلك زيادة الدخل وتحسين التغذية للأسر الريفية في جميع أنحاء شرق وغرب أفريقيا."

قال السيد Roel Messie، الرئيس التنفيذي لشركة IDH Investment Management، ومدير صندوق IDH Farmfit: "أنا فخور بأن صندوق IDH FarmFit قدم تمويلًا دائنًا لشركة Hatch Africa، للتوسع في كينيا وغانا وكوت ديفوار. من خلال هيكل التوزيع المميز، تضمن Hatch Africa حصول سكان الريف على دجاج عالي الجودة ومزدوج الاستخدامات، ولا سيما أنه لا يمكن الوصول حاليًا إلا إلى السلالات المحلية المنخفضة الإنتاجية. وسيكون لهذا العمل أثر عظيم يجعل منه استثمارًا جذابًا للغاية بالنسبة للصندوق."

تخطط شركة Hatch Africa لزيادة تأثيرها بمقدار ستة أضعاف بحلول عام 2030، مما يزيد عدد الدجاج المبيع سنويًا من 45 مليونًا إلى 340 مليونًا. وتتمثل رؤية الشركة في الوصول إلى كل مزارع وتوفير دجاجة واحدة للشخص الواحد سنويًا في كل بلد تعمل فيه.

ملاحظات للمحررين:

قد حظيت الصفقة بدعم كل من شركة Charles Russell Speechlys في لندن، وشركة Bowmans في موريشيوس وكينيا، وشركة Sesi Legal في غانا، وشركة Kwaliance في كوت ديفوار.

وتم دعم معاملة IDH بواسطة FINWAY في هولندا وVenture Law Ltd في موريشيوس.

AgDevCo هي مستثمر متخصص في الزراعة الأفريقية، وتنمية الأعمال الزراعية المستدامة والمؤثرة، يعمل برأس مال قيمته 280 مليون دولار أمريكي. بدعم من مؤسسات التمويل التنموي الرائدة بما في ذلك BII، وNorfund، وUS International Development Finance Corporation (DFC)، وUK Foreign Commonwealth and Development Office، تتمثل رؤية AgDevCo في إنشاء قطاع زراعي تجاري مزدهر، يعود بالنفع على كل من الناس والبيئة من خلال الاستثمار في الأعمال التجارية الزراعية ودعمها لتحقيق النمو، وخلق فرص العمل، وإنتاج الأغذية ومعالجتها، وربط المزارعين بالأسواق. تدعم الشركة شركاءها في العمل على تحقيق استدامة المناخ، والحلول المتجددة حيثما أمكن ذلك. www.agdevco.com

صندوق IDH Farmfit Fund هو صندوق مشترك بين القطاعين العام والخاص بقيمة 100 مليون يورو للمزارعين أصحاب المشروعات الصغيرة، وكثير منهم من بين أفقر الناس في العالم. يقوم صندوق IDH Farmfit بإجراءات عالية المخاطر في المعاملات الاستثمارية المتعلقة بالمزارعين، لتقليل التزامات المقترضين والمقرضين. وفي المقابل، يستطيع المزارعون أصحاب المشروعات الصغيرة الحصول على تمويل طويل الأجل يتيح لهم الاستثمار في مزارعهم، وزيادة الإنتاجية، وتبني أفضل الممارسات للزراعة الذكية مناخيًا. يدير صندوق IDH Farmfit Fund شركة IDH Investment Management ويتم تيسير أعماله من قبل IDH وبدعم من تحالف فريد من الشركاء، بما في ذلك البنوك التجارية وبنوك التنمية والهيئات الحكومية وشركات سلسلة القيمة. www.idhsustainabletrade.com.

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