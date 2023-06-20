HAYAH تطلق خطة رائدة لخلق الثروة بأسعار معقولة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت HAYAH Insurance Company P.J.S.C. المزود الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة لحماية الحياة والادخار، عن إطلاق خطة ادخار رائدة اليوم توفر وصولًا سهلًا وبأسعار معقولة إلى خبرات إدارة الثروات ذات المستوى العالمي.

HAYAH simple saver

من خلال خطتها الجديدة "Simple Saver"، تهدف HAYAH إلى كسر الحواجز أمام الاستثمار، وجعل تراكم الثروة وأدوات التخطيط المالي في متناول جميع المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد ولت العمليات المربكة والصفحات التي لا نهاية لها من الوثائق التي وضعت الكثير من الناس خارج الخطط التقليدية. مع منصة رقمية بديهية، واستثمار لا يقل عن 20 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تقدم Simple Saver استثمارات واضحة وقابلة للتتبع في محفظة عالمية متنوعة تديرها BlackRock.

"Simple Saver هو شهادة على إيماننا بقوة الشمول المالي والتزامنا بإضفاء الطابع الديمقراطي على الاستثمار" هذا ما قاله محمد الصغير، الرئيس التنفيذي لشركة HAYAH. "مع Simple Saver، نجعل تراكم الثروة حقيقة واقعية للجميع، بغض النظر عن مستوى دخلهم."

رسوم الإدارة السنوية المنخفضة لشركة Simple Saver لا تنخفض فحسب مع نمو مدخرات العميل، بل تتيح الخطة للعملاء سحب مدخراتهم في أي وقت من خلال لوحة تحكم آمنة عبر الإنترنت. وطالما التزموا بالخطة لمدة خمس سنوات على الأقل، يتمتع العملاء بحرية الاستمرار في الادخار بمرونة حتى يبلغوا 74 عامًا.

"نحن نؤمن بشغف بالنمو المالي الشامل" هذا ما قاله David Howard، رئيس الاستراتيجية والتحول الرقمي في HAYAH. "مع Simple Saver نتحدى المعايير ونكسر الحواجز ونقود الطريق في حلول الاستثمار التي يمكن الوصول إليها. يمثل هذا المنتج علامة فارقة في رحلتنا نحو إعادة تعريف المشهد الاستثماري وجعل المدخرات والتخطيط المالي في متناول الجميع. ونحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن Simple Saver ستغير الطريقة التي ينظر بها الأفراد إلى المنتجات الاستثمارية ويتفاعلون معها."

نبذة عن HAYAH Insurance Company P.J.S.C

شركة HAYAH هي شركة مساهمة عامة كائنة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة بموجب لوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتختص في مجال التأمين على الحياة والتأمينات الطبية وخدمات الادخار في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك الشركة رأس مال مدفوع قدره 200 مليون درهم إماراتي ومسجلة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تحت رقم 83 بتاريخ 16/09/2008.

تعتبر شركة HAYAH هي شركة التأمين الرقمي الأولي في دولة الإمارات العربية المتحدة المتخصصة في مجال التأمين على الحياة والتأمينات الطبية وخدمات الادخار وتوفر لعملائها تجربة رقمية كاملة وآمنة ومبسطة وموفرة للوقت. تهدف الشركة إلى تحويل خدمات التأمين التي تقدمها رقميًا علي الصعيد الإقليمي من خلال استخدام أحدث التقنيات الرقمية لتوفير حلول ميسورة التكلفة لعملائها وسبل وصول أسهل لتلك الخدمات والحلول. شركة HAYAH Insurance Company P.J.S.C. مسجلة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. www.hayah.com

المقر الرئيسي للشركة: الطابق 16، مبنى الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، طريق الكورنيش

ص.ب. 63323، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

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