Hillstone Networks تحتفل بنجاحات الأمن السيبراني وتتوقع مستقبلًا مبتكرًا قبيل بداية عام 2025

سانتا كلارا ، كاليفورنيا ، 20 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- تسترجع شركة (Hillstone Networks) "هيلستون نتوركس" بفخر، وهي مزود رائد لحلول الأمن السيبراني ، إنجازاتها الرئيسية في عام 2024 ، مما يمثل عامًا آخر من النمو والتوسع المستدامين. مع التركيز على الابتكار والحماية الاستباقية من التهديدات السيبرانية ، تواصل الشركة تعزيز التزامها بتأمين المنظمات في جميع أنحاء العالم.

وتشمل الإنجازات الرئيسية في عام 2024 ما يلي:

توسيع منصة الأمن الشامل :

في عام 2024 ، وسعت "هيلستون" محفظتها من الحلول ، مما عزز مكانتها كشركة رائدة في سوق الأمن السيبراني. وقد اعتمدت مجموعتها من الجيل التالي، والتي تتضمن حماية متقدمة من التهديدات، وإدارة المخاطر، والرؤية في الوقت الفعلي، من قبل أكثر من 28000 منظمة في أكثر من 60 دولة. النمو على مستوى الاعتراف العالمي :

تم الاعتراف بالشركة من قبل محللي الصناعة كشركة رائدة في رُبع مزودي الأمن السيبراني ، مما يسلط الضوء على قدرتها على تقديم حلول فعالة ويمكن دمجها بسلاسة في بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة. الابتكارات في الذكاء الاصطناعي :

من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في منصاتها ، عززت "هيلستون" قدرات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها بشكل كبير. كانت هذه التقنيات حاسمة في توقع الهجمات وتخفيف حدتها قبل أن تؤثر على البُنى التحتية الهامة للعملاء. الالتزام بالوعي والتعليم للأمن السيبراني :

تماشيًا مع مهمتها لتعزيز الأمن السيبراني العالمي ، أطلقت "هيلستون" سلسلة من البرامج التدريبية والموارد التعليمية للشركات والأفراد لتحسين الوعي والاستعداد لمواجهة التهديدات السيبرانية.

رؤية مستقبلية:

مع اقتراب عام 2025 ، لا تزال "هيلستون نتوركس" ملتزمة بقيادة تطور الأمن السيبراني في عالم تزداد فيه وتيرة الاتصال البيني. وتشمل الأهداف الرئيسية للعام المقبل ما يلي:

توسيع النظام البيئي للشركاء العالميين :

تخطط "هيلستون" لتوسيع شبكتها من الشركاء الاستراتيجيين لدمج حلولها الأمنية عبر منصات تكنولوجية متنوعة. تحقيق إنجازات في الأمن السيبراني الاستباقي :

ستستثمر الشركة بشكل كبير في قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للتنبؤ بالهجمات الإلكترونية قبل حدوثها ، بما يُحدث نقلة نوعية في الأمن الإلكتروني من كونه نهجًا تفاعليًا ليصبح نهجً وقائيًا. القيادة في الابتكار :

لا تزال "هيلستون" ملتزمة بالابتكار المستمر ، وتطوير حلول وميزات جديدة لمعالجة تحديات الأمن السيبراني الناشئة ، مثل حماية البُنى التحتية القائمة على السحابة وإدارة الأمن في البيئات الهجينة.

قال "تيم ليو" ، كبير مسؤولي التكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة "هيلستون نتوركس": في "هيلستون نتوركس" ، "تتمثل رؤيتنا في خلق مستقبل يمكن للمنظمات فيه العمل بثقة تامة ، مع العلم بأنها محمية من قبل أكثر حلول الأمن السيبراني تقدمًا". "نتطلع إلى 2025 بتفاؤل ، مستعدين لمواجهة تحديات جديدة وتزويد عملائنا بأحدث الأدوات المبتكرة للحفاظ على بياناتهم وأنظمتهم آمنة".

نبذة عن شركة Hillstone Networks

يعتمد نهج الأمن السيبراني التكاملي لشركة "هيلستون نتوركس" على منصة ذات رؤية، ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسهلة الوصول، بما يوفر إمكانات التغطية، والتحكم، والدمج لتأمين أكثر من 28000 شركة عالمية. وتعد "هيلستون" شركة رائدة موثوق بها في مجال الأمن السيبراني، وتحمي الأصول والبنية التحتية الحيوية، من الحافة إلى السحابة، بغض النظر عن مكان وجود أحمال العمل. تعرف على المزيد من المعلومات على موقع الويب www.hillstonenet.com.

للتواصل الإعلامي:

Zeyao Hu

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