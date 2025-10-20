Hindustan Zinc تُسجّل أعلى إيرادات وأرباح تشغيلية (EBITDA) للربع الثاني في تاريخها؛ وصافي الأرباح يرتفع %19 على أساس فصلي

Hindustan Zinc employees with ingots

أودايبور، الهند, 20 أكتوبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Hindustan Zinc Limited، إحدى شركات مجموعة Vedanta Group وأكبر منتج متكامل للزنك في العالم، والتي تتخذ من الهند مقراً لها، عن نتائجها المالية بتاريخ 17 أكتوبر 2025 للربع الثاني والنصف الأول من العام المنتهي في 30 سبتمبر 2025. أفادت الشركة عن تحقيقها أفضل إنتاج معدني من المناجم على الإطلاق في الربع الثاني بلغ 258 ألف طن متري، إلى جانب تسجيل أدنى تكلفة إنتاج للزنك (باستثناء الإتاوات) منذ خمس سنوات بقيمة 994 دولاراً أمريكياً للطن. كما سجّلت الشركة أعلى إيرادات تشغيلية لها على الإطلاق في الربع الثاني بقيمة 979 مليون دولار أمريكي، بزيادة %10 مقارنة بالربع السابق و%4مقارنة بالعام السابق، وحققت أفضل أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستنفاد (EBITDA) للربع الثاني بقيمة 512 مليون دولار أمريكي، بارتفاع %16 مقارنة بالربع السابق و%7 مقارنة بالعام السابق، محافظةً بذلك على هامش أرباح تشغيلية رائد في الصناعة بنسبة %52. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الأرباح 303 مليون دولار أمريكي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة %19 مقارنة بالربع السابق و%14 مقارنة بالعام السابق.

وظلّت الفضة مساهماً قوياً، حيث شكّلت حوالي % 40 من إجمالي الربحية . خلال الربع، قدّمت Hindustan Zinc أيضاً إجمالي عوائد متميزة للمساهمين بنسبة % 7 ، مما يؤكد قدرتها المستمرة على خلق القيمة. وانعكاساً لأدائها القوي في السوق وثقة المستثمرين، تم إدراج الشركة في مؤشرَي Nifty 100 و Nifty Next 50 ، اعتباراً من 30 سبتمبر 2025. وافق مجلس الإدارة على إنشاء أول مصنع في الهند لإعادة معالجة مخلفات الزنك بطاقة 10 ملايين طن سنوياً، مما يمثل إنجازاً بارزاً في تعزيز الاقتصاد الدائري للموارد والنمو المستدام.

وتعليقاً على أداء شركة Hindustan Zinc ، صرّحالسيد آرون ميسرا، الرئيس التنفيذي:

«يسعدني أن أعلن عن تحقيقنا لأفضل إنتاج معدني من المناجم على الإطلاق في الربع الثاني، مصحوباً بأدنى تكلفة إنتاج للزنك منذ 5 سنوات بقيمة 994 دولاراً للطن، وهو ما يعكس التميّز التشغيلي المستمر، وتطبيق الحلول التكنولوجية، وتفاني موظفينا. إن انضمامنا إلى المجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM) كأول شركة هندية على الإطلاق ، يؤكد من جديد التزامنا العميق بالتعدين المسؤول والمستدام. وبينما نبدأ مرحلتنا التالية من استراتيجية النمو المُضاعف، واستخلاص القيمة من كل مورد، وإعادة استخدام المواد من خلال العمليات الدائرية، وتنمية محفظتنا من معادن التحول الطاقي، فإننا نقود مسيرة الهند نحو استقلالها في مجال الطاقة النظيفة.»

سعر الصرف المعتمد: 1 دولار أمريكي = 87.31 روبية هندية

نبذة عن Hindustan Zinc Limited

شركة Hindustan Zinc Limited هي إحدى شركات مجموعة Vedanta Group ، وتُعد أكبر منتج متكامل للزنك في العالم. تم الاعتراف بالشركة كأكثر شركات المعادن والتعدين استدامة في العالم من قِبل تقييم الاستدامة المؤسسية من S&P Global (CSA 2024) ، وهي أول شركة هندية تنضم كعضو في المجلس الدولي للتعدين والمعادن ( ICMM ).

