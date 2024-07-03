Hisense تتعاون مع Safe-Hub Berlin لِخَلق فعاليات مُشاهدة شاملة لبطولة ™UEFA EURO 2024

تشينغداو، الصين, 3 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Hisense، إحدى أكبر الشركات العالمة الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، اليوم عن إبرام اتفاقية شراكة مع Safe-Hub Berlin، وذلك لتوحيد مجتمع متنوع من الشباب من خلال قوة كرة القدم خلال بطولة UEFA EURO 2024™. وستدعم شركة Hisense، بصفتها الشريك الرسمي لبطولة UEFA EURO 2024™ سلسلة من 16 عرضًا جماهيريًا في Safe-Hub Berlin، حيث سيتمكن المشجعين الشباب من مشاهدة البطولة في بيئة آمنة ومضيافة بالإضافة إلى المشاركة في الأنشطة الرياضية والتعليمية التي تُعزز الاندماج والتلاحم.

Hisense x Safe-Hub Berlin Watch Party: Celebrating Youth, Football, and Community!

يَقع Safe-Hub Berlin في حي فيدنج، ويُوفر للشباب مِساحة آمنة للعب والتعلم والنمو، بالإضافة إلى كونها مساحة يمكنهم من خلالها أيضًا مشاركة التشويق والإثارة في بطولة UEFA EURO 2024™. ويؤكد تعاون شركة Hisense مع Safe-Hub Berlin التزام Hisense بالاستثمار في إمكانات الشباب ونجاحهم، وتمكينهم من عيش حياة سعيدة وصحية.

من خلال هذه الشراكة، تقدم Hisense الدعم المالي للعروض الجماهيرية وكذلك أحدث منتجات Hisense إلى Safe-Hub Berlin لتسهيل تنظيم 16 عرضًا جماهيريًا لمباريات بطولة UEFA EURO 2024™ للشباب في فيدنج بالعاصمة الألمانية برلين. لن توفر هذه العروض تجربة مشاهدة كرة قدم مثيرة فحسب، بل ستتضمن أيضًا بطولات كرة قدم وجلسات داخل الموقع تعزز العمل الجماعي.

للاحتفال بهذه الشراكة الفريدة وتعزيزها، أنتجت Hisense مقطع فيديو مثيرًا لزيادة الوعي ودعم Safe-Hub Berlin والعروض القادمة. يَعرض الفيديو الترويجي أفرادًا من المجتمع المحلي ومدربي Safe-Hub، مما يُقدم لمحة عما سيتمكن الشباب من تجربته خلال العروض القادمة لبطولة UEFA EURO 2024™ في Safe-Hub Berlin. شاهد الفيديو: https://youtu.be/Utxwa-nZkrU

هذا وأعربت Hisense عن فخرها بالشراكة مع Safe-Hub Berlin لمنح الشباب في فيدنج الفرصة لتجربة بطولة EURO 2024™ في بيئة آمنة وداعمة. وأكدت العلامة التجارية أن هذه المبادرة تتماشى تمامًا مع إيمانها بأن الاستثمار في المجتمعات ضروري لبناء مستقبل أفضل للجميع.

"أود أن أشكر شركة Hisense لإتاحة إقامة حفلات المشاهدة الجماعية خلال بطولة ™EURO 2024. فبِفضل تبرعات Hisense، قُمنا بِخَلق مساحة آمنة في الحي حيث يمكن للشباب التجمع لمشاهدة البطولة". حسب ما قالته Jasmina، مديرة العمليات في Safe-Hub Germany.

وتُمثل هذه الشراكة المرة الثالثة على التوالي التي تَرعى فيها Hisense بطولة UEFA European Championship™، كما تأتي بعد حملتها الأخيرة "BEYOND GLORY" والتي تظهر فيها وجوهها الإعلانية العالمية Iker Casillas وManuel Neuer، مسلطة الضوء على هدف Hisense في تخطي الحدود والتزامها بتطوير تقنيات رائدة للأجهزة المنزلية سعياً لتحسين الحياة اليومية.

نبذة عن Hisense

تعتبر Hisense إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة UEFA EURO 2024™. وفقًا لبيانات Omdia، تحتل Hisense المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون والمرتبة الأولى في شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة من عام 2023 إلى الربع الأول من عام 2024. وحققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية والحلول المعلوماتية الذكية.

نبذة عن Safe-Hub

®Safe-Hub هي عبارة عن بنية تحتية ومنصة مبتكرة للتنمية الشاملة للشباب والمجتمع. إنها مساحة آمنة جسديًا وعاطفيًا للشباب وأسرهم والمجتمعات المحيطة بهم. يمكنهم هنا الوصول إلى الخدمات والفرص والدعم من قدوة حسنة من خلال برنامج ما بعد المدرسة القائم على الرياضة مع التركيز بشكل خاص على الصحة والتعليم والتوظيف والتنمية الاقتصادية المحلية والحلول الخضراء. وتوفر البنية التحتية لـ Safe-Hub مقراً للمنظمات غير الحكومية المحلية والحكومة ومقدمي الخدمات، مما يجعل كل Safe-Hub مكان تعاون مبتكر مع تركيز رئيسي واحد فقط: الدعم الشامل للشباب وأسرهم والمجتمع.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=Utxwa-nZkrU