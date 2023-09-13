تشينغداو الصين، 13 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- Hisense، الشركة العالمية للإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية عرضت مفهومها القائم على السيناريوهات والمتمحور حول المستخدم في ابتكارات المنتجات في أكبر معرض تجاري في العالم IFA 2023، وأظهرت أحدث تشكيلة من تلفزيون الليزر لتقديم تجربة سينمائية منزلية من الجيل التالي للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

تلفزيون الليزر الرائد ثلاثي الكروما L9H

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تم تجهيز تلفزيون Hisense L9H الليزر الرائد بشاشة بحجم 100 بوصة أو 120 بوصة فائقة الحجم. سيجلب التلفزيون، الذي يحمل Dolby Vision و Dolby Amos، تجربة بصرية وصوتية غامرة إلى غرفة المعيشة، وسيرفع الترفيه المنزلي إلى مستوى جديد. يوفر 107% من مجموعة BT.2020 من مواصفات الألوان، مما يجعله أوسع حتى من التدرج اللوني المطلوب لـ HDR. يتيح مصدر ضوء الليزر أداءً أكثر واقعية للصور، ويجلب تصميمه الصديق للعين مشاهدة مريحة إلى غرفة المعيشة الخاصة بك. في وقت مبكر من هذا الشهر، تم الاعتراف بتلفزيون الليزر L9H كأفضل فائز في معرض CEDIA EXPO 2023.

سينما الليزر PL1H

مع التركيز المتزايد على التنوع واستيعاب مجموعة من تجارب المسرح المنزلي، تقدم سينما الليزر PL1H تنوعًا في أحجام الصور، التي تمتد من 80 إلى 120 بوصة وتوفر الخيار للمستهلكين لاختيار شاشتهم المفضلة. مع دقة 4K و Dolby Vision و HDR10 و 2200 Lumens Brightness، جنبًا إلى جنب مع شاشة ALR، يضمن تجربة مشاهدة مشرقة وحيوية وملونة ويعيد بأمانة إنشاء عالم من الألوان والعمق والتفاصيل المذهلة. مع هذا الحل الترفيهي، يمكن تحويل كل غرفة إلى سينما.

جهاز عرض مصغر C1

جهاز العرض المصغر الليزر Hisense هو المدخل إلى السينما المنزلية المحمولة والذكية والمرنة، والتي تغمر العميل في عالم من الجمال البصري كلما وحيثما. مع شاشة تتراوح من 65 إلى 300 بوصة وأول شهادة Dolby Vision لأجهزة العرض الصغيرة في العالم، يقدم طراز C1، الذي يمثل قمة قدراته، وليمة بصرية. يوفر نظام مكبر الصوت المدمج الفريد من JBL جودة صوت من الدرجة الأولى، للارتقاء بتجربة الصوت.

تهدف Hisense إلى توفير أفضل خيار لتجارب التلفزيون ذي الشاشة الكبيرة في منزل المستهلك. استنادًا إلى التكنولوجيا الثورية في أجهزة التلفزيون بالليزر، المزودة بتلفزيون ليزر 8K من Hisense وتخطيط شامل لتقنية العرض والأجهزة المنزلية الذكية، تتخذ Hisense الآن نهجًا قائمًا على السيناريو لكل منتج يتم إنتاجه، حيث يتم تصنيعه وترقيته لتلبية احتياجات المستهلك لمنتجات وخدمات أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام، مما يوفر أفضل حل للعرض وتجربة مشاهدة مذهلة لحياة المستهلك.

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