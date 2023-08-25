Hisense تحتل المرتبة الثانية عالميًا في شحنات أجهزة التلفزيون للربع الثالث على التوالي

تشينغداو، الصين، 25 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- قامت Hisense، شركة الأجهزة المنزلية العالمية، بشحن ثاني أكبر حجم من أجهزة التلفزيون في العالم في الربع الثاني من عام 2023، وفقًا لمعهد Omdia الرائد لأبحاث السوق.

هذا هو الربع المالي الثالث على التوالي الذي تحتل فيه Hisense المرتبة الثانية في تقرير Omdia، الذي يفصل إجمالي حصة حجم الشحن لأكبر مصنعي التلفزيون في العالم. كما احتلت Hisense المرتبة الثانية طوال عام 2022 والنصف الأول من عام 2023.

في الربع الثاني من عام 2023، وصلت حصة الحجم لـ Hisense إلى 13.7% في جميع أنحاء العالم في أجهزة التلفزيون، وارتفعت الشحنات بنسبة 19.3% سنويًا. تجاوز هذا النمو بكثير متوسط الصناعة، الذي كان 5.3% فقط. كما وجد أن Hisense هي العلامة التجارية التي حققت أكبر زيادة على أساس سنوي في حصتها في السوق، مع نمو قدره 1.6 نقطة مئوية.

ووراء نجاح Hisense المثير للإعجاب، التزامها الثابت بجلب منتجات مبتكرة للمستخدمين كما هو موضح في أجهزتها التلفزيونية الرائدة، ULED X و U8. لدى Hisense عدد من صفقات الرعاية الرياضية بما في ذلك نادي باريس سان جيرمان ودوري الأمم الأوروبية وكأس العالم لكرة القدم. كان بناء علاقات قوية مع المستهلكين والشركاء من خلال استراتيجية التسويق الرياضي والحب الجماعي للرياضة، محور تركيز Hisense منذ أن بدأت لأول مرة على الصعيد الدولي.

تهدف Hisense إلى تزويد المستهلكين بتجارب استثنائية من خلال منتجات تلفزيونية مبتكرة وصديقة للبيئة، مما يعكس سعي Hisense للمساعدة في توفير حياة صحية عالية الجودة لملايين العائلات. وتخطط الشركة لتعزيز هذا الهدف في معرض IFA 2023 القادم في برلين، حيث سيتم عرض بعض ابتكاراتها ومنتجاتها المتطورة، التي تظهر مستقبل الحياة المنزلية. سيكون جناح Hisense في المعرض في القاعة 23 أ في ميسي برلين من الساعة 10 صباحًا إلى 6 مساءً، من 1 إلى 5 سبتمبر 2023.

نبذة عن Hisense:

Hisense هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والالكترونيات الاستهلاكية. وتشمل أعمال Hisense منتجات الوسائط المتعددة (مع التركيز على أجهزة التلفزيون الذكية) والأجهزة المنزلية وتكنولوجيا المعلومات الذكية. وفي الآونة الأخيرة، حققت Hisense نموًا سريعًا وهي تعمل الآن في أكثر من 160 بلدًا.

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