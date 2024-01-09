HISENSE تدفع حدود تكنولوجيا العرض وتلتزم بالحياة القائمة على السيناريوهات في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024

ألقى ديفيد جولد، رئيس شركة Hisense في الأمريكتين، كلمة رئيسية حول التزام شركة Hisense بتقريب العالم من خلال دمج تقنيات العرض في الحياة اليومية.

لاس فيجاس، 9 يناير/كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- تعلن شركة Hisense العالمية للإلكترونيات والأجهزة المنزلية عن منتجات ورؤية جديدة للعلامة التجارية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024. ألقى ديفيد جولد، رئيس شركة Hisense في الأمريكتين، خطابًا رئيسيًا تعهد فيه بمواصلة "دفع حدود تكنولوجيا العرض" مما دفع الشركة إلى "إعادة تصور السيناريوهات التي لا غنى فيها عن الشاشات". نحن نتجاوز التكنولوجيا ونمزج حلولنا وخبراتنا في إعدادات يومية لا نهاية لها."

David Gold, President of Hisense Americas delivering "Global Vision, Display-Scenarios" speech at CES 2024. Hisense CES 2024 media event

ومع توفر منتجات Hisense في أكثر من 160 دولة، وبدعم من 66 شركة ومكتبًا في الخارج، و34 مجمعًا صناعيًا، و25 مركزًا للبحث والتطوير، شهدت الشركة نموًا استثنائيًا على مدار العقد الماضي وتواصل استخدام تقنيات العرض لدعم احتياجات المستهلكين. يتجاوز مدى وصول Hisense المنزل إلى عدة جوانب من الحياة اليومية: الدخول إلى المكاتب والفصول الدراسية والمستشفيات والملاعب والمركبات، سواء فعليًا أو من خلال حلول الواقع المعزز/الواقع الافتراضي الغامرة.

يلخص ديفيد جولد التزام شركة Hisense خلال كلمته الرئيسية "لا تتعلق شركة Hisense فقط ببناء الشاشات؛ يتعلق الأمر بصياغة السيناريوهات. التزامنا هو تقريب العالم من خلال دمج تقنية العرض في الحياة اليومية، وتقديم تجارب تتجاوز الشاشة وتصبح جزءًا من القصة التي تعيشها.

مفهوم رائد لتعزيز الترفيه المنزلي

تم توضيح ابتكار العرض من خلال أمثلة لسيناريوهات عرض منتجات محددة وتقنيات جديدة، ولا سيما حول تقنية أجهزة تلفزيون الليزر الثورية وأجهزة تلفزيون ULED المتطورة وإقران منصة ConnectLife الذكية من Hisense مع نظام تشغيل تلفزيون VIDAA.

تلبي سلسلة ULED من Hisense احتياجات المستهلكين فيما يتعلق بالجودة والأداء والقيمة. كما تم دمج تقنية Mini LED أيضًا عبر مجموعة التلفزيونات المتميزة بأكملها، مما أدى إلى تغيير الطريقة التي يتم بها تعريف الترفيه المنزلي من خلال السماح بتعدد الاستخدامات في حلول الترفيه للعائلات. المنتجات الأخرى المدرجة في الجناح هي تلفزيون Hisense الجديد بتقنية 8K Sonic Screen Laser TV، وتلفزيون Ultra Black Screen وتقنية الليزر TriChroma مع تقنية Dynamic Light Steering الجديدة.

صياغة تجارب تتجاوز حدود العروض التقليدية

تم تحديد نطاق التأثير الذي يأتي مع ابتكار تكنولوجيا العرض بواسطة ديفيد جولد، بالاعتماد على أمثلة محددة حيث قامت Hisense بالارتقاء بالسيناريوهات اليومية.

يتضمن ذلك كيف تلعب شاشات العرض B2B من Hisense دورًا محوريًا في البيئات المهنية والتعليمية، في الوقت الذي يعيد فيه العمل عن بعد والاتصال العالمي تعريف التعاون مما يتيح التواصل دون عناء سواء كان ذلك شخصيًا أو عن بعد. في مجال الرياضة والترفيه، تعمل شاشات LED وجدران الفيديو واللافتات الرقمية في الساحات على تقريب عشاق الرياضة ورواد الحفلات الموسيقية من الحدث، ولا تفوتهم أي لحظة. في المجال الطبي، إن تقديم تكنولوجيا التصوير الدقيقة والمتقدمة على أجهزة الموجات فوق الصوتية، إلى الصور التي يتم إضاءتها في المنزل على شاشة التلفزيون، يجعل هذه اللحظة المحورية تنبض بالحياة. إن احتمالات الترابط لا حصر لها.