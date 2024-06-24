Hisense تشعل شغف كرة القدم مع حملة "Beyond Glory" في بطولة أمم أوروبا UEFA EURO 2024™

كينغداو، الصين، 24 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- مع دخول بطولة أمم أوروبا UEFA EURO 2024™ في أسبوعها الثاني، تواصل Hisense، وهي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، إثارة الإثارة مع حملتها "Beyond Glory" في بطولة أمم أوروبا UEFA EURO 2024™، مما يعزز مكانتها كعلامة تجارية تتصل مع المشجعين في جميع أنحاء العالم.

Commercial Display Area at the Berlin Olympic Stadium

تتمركز الحملة حول فرضية السعي المتواصل لتحقيق التميز، وتردد صدى مع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم وتعرض التزام Hisense بالابتكار والجودة. ويعد معرض Hisense التجاري الرائع في الملعب الأولمبي في برلين كدليل على هذه الالتزامات. يتميز العرض بشكل بارز بمنتجات Hero من Hisense، بما في ذلك أجهزة التلفزيون ULED، وأجهزة التلفزيون الليزرية، والتي تجسد تكريس العلامة التجارية للتكنولوجيا المتطورة وتجارب المستخدم الاستثنائية.

تمتد حملة "Beyond Glory" إلى أبعد من الملعب الأولمبي في برلين، حيث تصل إلى عشاق كرة القدم في 30 سوقاً، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وغيرها. من خلال سلسلة من التفعيلات المثيرة، تستحوذ Hisense على اهتمام المشجعين وتغمرهم في جميع إثارة البطولة.

يتم عرض شعار "لا تقبل أبدا بالمركز الثاني على مستوى العالم" طوال بطولة أمم أوروبا EURO 2024™، مما يعكس التزام Hisense الثابت بالتطوير المستمر والابتكار التكنولوجي. يظهر تفاني Hisense في إنجازها الرائع في تأمين المركز الثاني في شحنات التلفزيون العالمية لمدة عامين متتاليين. وقد بلغت حصة حجم شحنات التلفزيون العالمية للشركة في الربع الأول نسبة 13.6%، وحققت حصة إيرادات الشحن العالمية بنسبة 12.1%. بالإضافة إلى ذلك، تحتل Hisense المرتبة الأولى في أجهزة التلفزيون مقاس 100 بوصة وأجهزة التلفزيون الليزرية، سواء في عام 2023 أو في الربع الأول من عام 2024.

تتمتع Hisense بتاريخ غني من حملات التسويق الناجحة حول الأحداث الرياضية الكبرى، بما في ذلك رعايتها لبطولة أمم أوروبا UEFA™، مما يوفر منصة مهمة لعرض منتجاتها وتقنياتها على جمهور عالمي والتواصل مع عشاق كرة القدم في إظهار تفاني الشركة في الابتكار والجودة ومشاركة المشجعين.

نبذة عن Hisense

Hisense هي علامة تجارية عالمية رائدة للأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية والشريك الرسمي لبطولة أمم أوروبا UEFA EURO 2024™. وفقًا لـ Omdia، احتلت Hisense المرتبة الثانية عالميًا في شحنات أجهزة التلفزيون والمرتبة الأولى في أجهزة التلفزيون مقاس 100 بوصة في كل من عام 2023 والربع الأول من عام 2024. وتوسعت الشركة بسرعة لتعمل في أكثر من 160 دولة وتتخصص في السلع المتعددة الوسائط والأجهزة المنزلية ومعلومات تكنولوجيا المعلومات الذكية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2445595/Commercial_Display_Area_Berlin_Olympic_Stadium.jpg