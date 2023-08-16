Hisense تطلق تلفزيون U7H ULED بمقاس 98 بوصة المتطور في جنوب إفريقيا لتجربة ترفيهية متقدمة

جوهانسبرج, 16 غشت 2023 /PRNewswire/ -- أطلقت Hisense، الشركة العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، تلفزيون U7H ULED 4K الضخم بمقاس 98 بوصة (طراز 98U7H) في جنوب إفريقيا. التلفزيون الذكي مليء بمجموعة متنوعة من الميزات المبتكرة التي تعد بتقديم تجربة مشاهدة استثنائية.

Behold the Arrival of Royalty: The New King Has Arrived as Hisense Launches Its Largest TV Yet in the South African Market

يأتي تلفزيون طراز U7H بمقاس 98 بوصة من Hisense مزودًا بأحدث تقنية Quantum Dot الخاصة بالشركة. باستخدام تقنية البلورات النانوية المتقدمة من شبه الموصل، فإن التلفزيون قادر على عرض أكثر من 90٪ من الألوان المرئية. وهي زيادة مذهلة بنسبة 20٪ في نطاق الألوان مقارنة بتلفزيون OLED، مما ينتج عنه حدة لا مثيل لها وألوان نابضة بالحياة ووضوح استثنائي.

تم تجهيز طراز 98U7H أيضًا بتقنية للتعتيم المحلي بمصفوفة كاملة Pro من Hisense، نتيجة لعملية تطوير استمرت عقدًا من الزمان. تتيح هذه الميزة للتلفزيون تقديم صور حادة بشكل لا يصدق مع مستويات تباين رائعة في كل من المشاهد الساطعة والمظلمة. يتكيف التلفزيون أيضًا مع المحتوى، سواء كان محتوى رياضيًا أو أفلامًا أو ألعاب فيديو، وذلك بفضل محرك Hi-View من Hisense. يعمل هذا المحرك على تحسين كل صورة باستخدام معالجة مشهد تلو الآخر والتعلم العميق.

علاوة على ذلك، تعاونت Hisense مع العديد من الشركاء لإضافة المزيد من الميزات الغامرة إلى طراز 98U7H. لقد قامت بدمج تقنيات Dolby's Vision وAtmos لتوفير تجربة سينمائية. تقدم Dolby Vision تقنية HDR10+ محسنة وقابلة للتكيف لتحسين جودة الصورة، بينما توفر Dolby Atmos تجربة صوتية متعددة الأبعاد تتكيف مع بيئة التلفزيون.

لعشاق الألعاب، إن طراز 98U7H هو حلم أصبح حقيقة. يمكنه تقديم ألعاب بدقة 4K وسرعة تحديث 120 هرتز، كما أنه يدعم AMD FreeSync Premium للحصول على أعلى أداء وألعاب بدون التمزق. علاوة على ذلك، فهو يتميز بخاصية HDMI Auto Low Latency من AMD، والتي تقوم تلقائيًا بتحويل التلفزيون إلى وضع الألعاب كلما تم توصيل وحدة تحكم.

يستخدم طراز 98U7H نظام التشغيل VIDAA المشهور بموثوقيته وسهولة استخدامه وخيارات التخصيص. يعمل النظام أيضًا كمحور لجميع تطبيقات البث المفضلة لديك، بما في ذلك برايم فيديو Prime Video ونتلفكس Netflix ويوتيوب YouTube. أصبح الوصول إلى هذه التطبيقات أسهل من خلال أزرار الاختصار الموجودة على جهاز التحكم عن بعد الخاص بِـ 98U7H أو الأوامر الصوتية أو التنقل اليدوي من خلال واجهة VIDAA السلسة.

يستعد تقديم تلفزيون U7H ULED بدقة 4K ومقاس 98 بوصة من Hisense إلى سوق جنوب إفريقيا لإحداث ثورة في عالم الترفيه المنزلي، مما يؤدي إلى الارتقاء بتجربة المشاهدة إلى آفاق جديدة استثنائية. بفضل مجموعة الميزات المتطورة والتقنيات المبتكرة، يعد هذا الطراز أكثر من مجرد تلفزيون؛ إنه مغير لقواعد اللعبة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2186200/Behold_Arrival_Royalty_The_New_King_Has_Arrived_Hisense_Launches.jpg

Hisense South Africa SOURCE