Hisense تعلن عن مستقبل الترفيه المنزلي مع إطلاق طراز U6K في جنوب إفريقيا

جوهانسبرغ، 4 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- يسر Hisense، الشركة العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، أن تعلن عن حقبة جديدة من الابتكار التلفزيوني مع ظهور أحدث تحفة لها: U6K. من خلال رفع معايير الترفيه المنزلي، Hisense تقدم U6K إلى سوق جنوب إفريقيا، واعدة بتجربة مشاهدة غامرة وآسرة لم يسبق لها مثيل.

توفر تلفزيونات U6K ULED من Hisense تجربة HDR فائقة تقدم صورًا مذهلة بدقة 4K. متوفرة في طرز 55 بوصة و 65 بوصة و 75 بوصة، أنشأت Hisense نطاق U6K الخاص بها لتوفير صور استثنائية في جميع السيناريوهات – من مشاهدة الأفلام الرائجة، إلى الألعاب إلى وحدة التحكم أو الكمبيوتر الشخصي.

Unveiling the Future of Home Entertainment: Introducing the Hisense U6K - The Latest Addition to Hisense's Exceptional TV Lineup

· انقر هنا لمعرفة المزيد عن شاشات تلفزيون Hisense U6K

مناظر رائعة

تحصل ULED U6K على صورها المتميزة من ثلاث تقنيات رئيسية: التعتيم المحلي كامل الصف، لون النقاط ألكموميه، ومحرك Hi-View. يسمح التعتيم المحلي كامل الصف بالتحكم الدقيق في الإضاءة الخلفية على السطوع والتباين، مما يضمن لك الحصول على ظلام داكن وأضواء أكثر إشراقًا. ينتج عن هذا تباينات أفضل بنسبة 75% من شاشات تلفزيون LED التقليدية لمنحك ألوانًا زاهية للغاية عبر المحتوى المفضل لديك. يتم تعزيز الألوان الممتازة بشكل أكبر من خلال تقنية لون النقاط ألكموميه في U6K، والتي تضمن دقة ألوان استثنائية. تنبعث من النقاط ألكموميه أطوال موجية دقيقة من الضوء لإنتاج أكثر من مليار لون وتمنحك تجربة مشاهدة رائعة. توفر لك هذه التقنيات معًا تجربة HDR10+ استثنائية تجعل الرياضة والأفلام وألعاب الفيديو تنبثق بالألوان. تدعم U6K أيضًا جميع تقنيات HDR الرئيسية الأخرى – بما في ذلك HDR10 و HLG و Dolby Vision - لضمان أن المحتوى الخاص بك يبدو دائمًا في أفضل حالاته.

ناعم للغاية

ثم يعمل محرك Hi-View القوي من Hisense على تحسين تجربة المشاهدة بشكل أكبر من خلال معالجة المشهد تلو الآخر في الوقت الفعلي. هذا يعزز كل إطار لإنتاج ألوان أكثر دقة، ويمكنه حتى رفع مستوى المحتوى الخاص بك إلى 4K. يمكنك الحصول على رؤية سلسة أيضًا، بفضل وضع الذكاء الاصطناعي الرياضي، ومعدلات التحديث المتغيرة (VRR)، ووضع وقت استجابة منخفض التلقائي (ALLM):

· وضع الذكاء الاصطناعي الرياضي – ينظف بشكل حدسي ويعزز الأشياء سريعة الحركة داخل المشهد.

· VRR - يقلل من التأتأة والتمزق أثناء اللعب.

· ALLM – يوفر تجربة سلسة وسريعة الاستجابة بشكل لا يصدق تضمن عدم إزعاجك بمشكلات وقت الاستجابة.

العالم بين يديك.

مع Hisense U6K، يتم استكمال المرئيات المذهلة بنظام تشغيل VIDAA سهل الاستخدام يدعم جميع تطبيقاتك المفضلة. إلى جانب Netflix و Amazon Prime والمزيد – يشمل هذا دعم Apple AirPlay و Apple Home - مما يجعل من السهل تشغيل الأفلام من iPhone أو iPad أو MacBook. يتم تضمين دعم المنزل الذكي أيضًا، حيث يمكن استخدام U6K مع Google Home لإدارة جميع أجهزتك المتصلة.

متوفر في جنـوب افريقيا

يتوفر تلفزيون Hisense U6K ULED في طرز 55 بوصة و 65 بوصة و 75 بوصة من تجار التجزئة الرائدين في جنوب إفريقيا مثل Hirsch's و Kloppers و Tafelberg Furnishers

انقر هنا لمعرفة المزيد عن شاشات تلفزيون Hisense U6K.

للتواصل: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2168122/Hisense.jpg

Hisense South Africa SOURCE