Hisense تكشف عن شعار جديد "Hisense، أكثر من مجرد علامة تجارية" مما يمثل مبادرة العلامة التجارية الرئيسية

كينغداو، الصين، 6 يوليوز/تموز 2024 /PRNewswire/ -- كشفت شركة Hisense الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية عن شعارها الجديد "Hisense، أكثر من مجرد علامة تجارية"، مما يمثل مبادرة تجارية جديدة كبيرة خلال مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية UEFA EURO 2024™.

Hisense new tagline at UEFA EURO 2024™

في الآونة الأخيرة، ظهر الشعار الجديد "Hisense، أكثر من مجرد علامة تجارية" جنبا إلى جنب مع علامات Hisense، وASKO، وGorenje على الملعب. يؤكد هذا التحسين الأخير للعلامة التجارية التزام Hisense الثابت بتأسيس حضور عالمي قوي، ينعكس في استثمارات الشركة الإستراتيجية في مجال التسويق الرياضي، واستمرار علاقة كرة القدم طويلة الأمد كشريك رسمي لبطولة بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024™ على وجه الخصوص.

في الواقع، تطورت رسائل Hisense إلى جانب طموحاتها العالمية ورعايتها لكرة القدم، حيث تقدمت من "تلفزيون Hisense في المركز 2 عالميًا، تلفزيون Hisense في المركز 1 في الصين" في كأس العالم لكرة القدم 2022™ إلى "لا تقبل أبدًا بالمركز 2 عالميًا" في بطولة كأس أمم أوروبا EURO 2024™ مع تخطيط شامل لتقنية العرض والأجهزة المنزلية الذكية هذا العام. عززت استراتيجية الشركة الرعاية الرياضية طويلة الأجل من الوعي بالعلامة التجارية العالمية إلى نسبة 54٪ وفقًا لـ Ipsos 2023. وفقًا لـ Omdia، بلغت حصة حجم شحنات أجهزة التلفزيون العالمية من Hisense في الربع الأول من عام 2024 نسبة 13.6% مع حصة إيرادات الشحن العالمية بنسبة 12.1%. تحتل شركة Hisense حاليًا المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون بحجم 100 بوصة لكل من عام 2023 والربع الأول من عام 2024.

من خلال تطبيق استراتيجية العلامات التجارية المتعددة، تمتلك مجموعة Hisense العديد من العلامات التجارية الأخرى، بما في ذلك Toshiba TV، وKelon، وGorenje، وASKO، وVIDAA، وSANDEN، وRegza، وMORA، وما إلى ذلك. ومن خلال سنوات من الزراعة الداخلية والاستحواذات الخارجية، دخلت الشركة مرحلة التشغيل والتطوير العالمي متعدد العلامات التجارية، مما يشكل مصفوفة كاملة وغنية للعلامة التجارية. وقد أدى ذلك إلى مصفوفة علامة تجارية كاملة ومتنوعة تسمح باستراتيجيات علامة تجارية مختلفة في مختلف مجالات الأعمال وشرائح السوق، وتلبية تفضيلات واحتياجات المستهلكين المختلفين.

في سعيها لتصبح مؤسسة عالمية المستوى ذات سمعة معترف بها عالمياً، تخضع Hisense للتوسع الدولي السريع مع تنفيذ استراتيجيات العولمة المستقلة والمتطورة للعلامة التجارية بشكل فعال على مر السنين.

مع شبكة عالمية قوية تضم 34 مجمعا صناعيا و26 مركزا للبحث والتطوير و64 مكتبًا في الخارج، تفتخر Hisense بقوة عاملة تبلغ 110000 موظف، مع حوالي 24000 من الموظفين الدوليين. تعمل هذه الشبكة الواسعة على تطوير المنتجات المتطورة والتصنيع الأمثل من خلال سلسلة توريد عالمية واستراتيجيات تسويق مخصصة لمناطق محددة. إن فهم الابتكار التكنولوجي هو مفتاح النجاح المستقبلي، وستواصل Hisense الاستثمار في البحث والتطوير في تطوير منتجات مبتكرة متطورة مخصصة لتحسين حياة الناس. في تحديد أولويات احتياجات المستخدمين، نفذت الشركة في عام 2023 "استراتيجية مركزة على المستخدم، قائمة على السيناريو" للحصول على فهم أعمق لاحتياجات المستهلكين. هذا التركيز يترجم مباشرة إلى أحدث ترقية للعلامة التجارية لعام 2024، والتي تؤكد على "التكنولوجيا التي تركز على المستخدم" و"الجودة القصوى".

يمتد التزام Hisense إلى ما وراء جودة الصورة والأداء المتفوقين. من خلال الاعتراف بأهمية تلبية احتياجات المستهلكين المتنوعة، وإعطاء الأولوية للتفضيلات المحلية مع تكييف سلسلة التوريد الفعالة وبناء جسور اتصال قوية تحت قيادة "المحلية للمحلية"، تحولت Hisense إلى علامة تجارية دولية رائدة، تضم العلوم والتكنولوجيا المبتكرة في أنماط حياة المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Hisense

تعتبر Hisense إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة الأمم الأوروبية 2024 (UEFA EURO 2024™). وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، تحتل Hisense المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون والمرتبة الأولى في شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة من عام 2023 إلى الربع الأول من عام 2024. وحققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية والحلول المعلوماتية الذكية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2454912/Hisense_tagline_UEFA_EURO_2024.jpg

للتواصل: باتريك تشين، [email protected]