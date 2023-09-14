Hisense تُحدث ثورة في تجربة المطبخ في جنوب إفريقيا مع ثلاجات بريميوم الذكية

جوهانسبرغ، 14 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- تصنع Hisense، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، بصنع موجات في جنوب إفريقيا من خلال ثلاجاتها الذكية الاستثنائية من مجموعة PureFlat. ساهمت ثلاجات Hisense PureFlat عالية الجودة في تحقيق إنجاز جديد لـ Hisense، حيث وصلت إلى أكثر من 300000 عائلة على مستوى العالم.

Hisense's Premium Smart Range Refrigerators

مع تاريخ يمتد لـ 27 عامًا في جنوب إفريقيا، أصبحت Hisense علامة تجارية موثوقة في كل جانب من جوانب حياة المستهلكين، حيث أصبحت منتجاتها الآن مشهدًا شائعًا في آلاف الأسر في جميع أنحاء البلاد. أنشأت الشركة، في عام 2010، منشأة تصنيع متطورة في مجمع أتلانتس الصناعي في كيب تاون. هذه المنشأة لديها القدرة على إنتاج أكثر من نصف مليون ثلاجة وتلفزيون كل عام، مما يدل على التزام Hisense بتزويد السوق المحلية بمنتجات من الدرجة الأولى.

يمكن أن يعزى نجاح Hisense إلى وجودها العالمي والتزامها بالابتكار. وسعت Hisense نطاق علامتها التجارية ومنتجاتها في جميع أنحاء العالم، حيث توظف أكثر من 10000 مهندس وفني في 66 شركة حول العالم. أدى استثمار الشركة في البحث والتطوير إلى العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة منتج العام 2022 المرموقة لغسالة الملابس التي تزن 12 كجم.

في طليعة ابتكارات Hisense مجموعة PureFlat، التي تعيد تعريف ما يمكن للعملاء توقعه من الثلاجة. تندمج هذه الثلاجات الذكية بسلاسة في المطابخ الحديثة، مما يوفر الكمال في التصميم مع تحسين تخزين الطعام. تضمن الأرفف الكابولية القابلة للتعديل ملاءمة البقالة دون عناء، مما يزيل المساحات الضيقة. يحافظ نظام التبريد المعدني على درجات حرارة دقيقة، مما يضمن طعامًا طازجًا ولذيذًا في كل مرة تفتح فيها الثلاجة. مع واقي مضاد للبكتيريا يقضي على ما يصل إلى 99% من البكتيريا، نضمن نظافة لا تشوبها شائبة.

ما يميز ثلاجات Hisense PureFlat هو تحسينات المعيشة الذكية الخاصة بها. من خلال تطبيق Connect Life، يمكن للمستخدمين التحكم عن بعد في الثلاجة، وضبط إعدادات درجة الحرارة ومراقبة فتح الباب وإغلاقه. توفر الشاشة الذكية الوصول إلى قوائم التسوق والوصفات وإدارة تاريخ انتهاء صلاحية الطعام والتذكيرات وحتى منصة لعرض الصور وترك الملاحظات للأسرة. تعمل هذه الثلاجات المزودة بضواغط عاكسة حديثة بهدوء وكفاءة وسلاسة، مما يعزز تجربة المطبخ بشكل عام.

من أجهزة التلفزيون وأنظمة الصوت إلى أجهزة الميكروويف والثلاجات، تقدم منتجات Hisense جودة وأداء لا مثيل لهما. لمزيد من المعلومات عن مجموعة ثلاجات PureFlat من Hisense المتاحة في جنوب إفريقيا، يرجى زيارة:

· Hisense H750FSB-IDS (Multi-Door) Refrigerator

· Hisense H750FS-WD (Multi-Door) Refrigerator

· Hisense H780SB-IDL (Side by Side) Refrigerator

· Hisense H760FSB-WD (Multi-Door) Refrigerator

للتواصل:

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2209603/Hisense_s_Premium_Smart_Range_Refrigerators.jpg

Hisense South Africa SOURCE