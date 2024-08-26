Hisense وBlack Myth: Wukong يُعيدان تعريف معيار تجارب الألعاب 3A على الشاشات الكبيرة

تشينغداو، الصين، 26 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- كان صدور اللعبة المرتقبة للغاية Black Myth: Wukong بمثابة تغيير كبير في صناعة الألعاب. حيث تقدم لعبة AAA الشهيرة في الصين، مقترنة بقدرات العرض الاستثنائية لـ Hisense، رحلة مذهلة بصريًا من خلال النسيج الغني للقصص الصينية. انضم إلى مجتمع عالمي من اللاعبين واكتشف الجمال الخالد لهذه التحفة الثقافية.

Black Myth Wukong Official Recommended TV: Hisense ULED Mini-LED U7 series Black Myth Wukong Official Recommended: TV Hisense QLED E7 PRO series

كأول تحفة ألعاب AAA على الإطلاق في الصين، تُعد لعبة Black Myth: Wukong إنجازًا كبيرًا يعيد تعريف إمكانيات تطوير الألعاب في الصين. للحفاظ على الدقة التاريخية للهندسة المعمارية داخل اللعبة، قام فريق الإنتاج بإعادة إنشاء المعالم الشهيرة بدقة مثل معبد Lingyin في Hangzhou ومعبد Shisi في Lishui، مقاطعة Zhejiang، مما شكل مكتبة افتراضية واسعة من المباني الصينية القديمة. بجانب طريقة اللعب، تُعد لعبة Black Myth: Wukong بمثابة قطعة أثرية ثقافية وأعجوبة سينمائية تحتفي بجوهر الجماليات الصينية.

تظهر لعبة Black Myth: Wukong عددًا لا يحصى من المشاهد المذهلة بصريًا، والتي تتميز بصور عالية التباين تتحدى قدرات التلفزيونات التقليدية. لذا فإن سلسلة Hisense ULED Mini-LED U7 وQLED E7 PRO، التلفزيونات الموصى بها رسميًا، هي المرافق المثالي لاستعادة التفاصيل المظلمة في اللعبة، مما يغمر اللاعبين في عالم أسطوري صيني أكثر أصالة وتفاعلية.

لرفع مستوى تجربة الألعاب، طورت Hisense، بالشراكة مع فريق تطوير اللعبة، وضع الصورة المخصصة بلعبة Black Myth: Wukong لأجهزة التلفزيون. بفضل تعديلات الألوان المخصصة وحل HDR الشامل وتقنية Color Master ثلاثية الأبعاد الدقيقة والتفاصيل الداكنة المحسّنة، يمكنك الاستمتاع بالجماليات الصينية التي تم تصويرها في لعبة Black Myth: Wukong بمثالية. حتى أكثر الفروق الدقيقة من اللون على الجداريات المعقدة في اللعبة يتم تقديمها بدقة، مما يجعل تلفاز Hisense الخيار المثالي لتحفة AAA هذه.

تقدم تلفزيونات Hisense المتميزة معدل تحديث أصلي يبلغ 144 هرتز، مما يضمن لعبًا سلسًا وخاليًا من التأخير مع ميزات متقدمة مثل ALLM وAMD FreeSync Premium وHDMI 2.1. يتيح للاعبين الانغماس في الرسومات المرئية المذهلة للعبة مع Dolby Vision وAtmos، في حين أن Full Array Local Dimming وQuantum Dot Color تضفيان الحياة على عالم Black Myth: Wukong النابض بالحياة.

مجهزة بمحرك Hi-View، تستخدم تلفزيونات Hisense ULED خوارزمية فريدة من نوعها لجودة الصورة الحاسوبية لتحقيق التحكم الدقيق في الضوء على الفور، مما يقلل بشكل كبير من عدم وضوح الحركة ويضمن تسلسلات عمل سلسة وانسيابية. كما يمكن لإمكانية تعديل جودة الصورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحديد العنصر الرئيسي في الصورة بشكل ذكي وتحسين عمق المجال تلقائيًا، مما يسمح بتوضيح التفاصيل المعقدة لخنجر Sun Wukong الذهبي بشكل واضح.

تم إحياء الصور المذهلة لـ Black Myth: Wukong على تلفاز Hisense، وهي شهادة على 55 عامًا من الابتكار التكنولوجي في Hisense. طورت شركة Hisense بشكل مستقل شريحة جودة الصورة الخاصة بها وحققت أبحاث وتطوير مستقلة كاملة في مجال Mini LED. مع أكثر من 1000 تقنية براءة اختراع، تقدم أجهزة تلفزيون Hisense ULED جودة صورة استثنائية، مما يتيح للاعبين العالميين أن ينغمروا حقًا في العالم الرائع لـ Black Myth: Wukong.

نبذة عن Hisense

تعتبر Hisense إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة يويفا يورو 2024 (UEFA EURO 2024™). تحتل Hisense، وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون، والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة، وذلك في عام 2023 والربع الأول من عام 2024. حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات.

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