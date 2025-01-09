Hisense والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) يكشفان للجماهير عن كأس العالم للأندية2025 FIFA ™ في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) 2025

كينغداو، الصين، 9 يناير 2025 /PRNewswire/ -- انضمت Hisense - العلامة التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية والأجهزة المنزلية - إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) للكشف عن التصميم الجديد المرتقب بشدة لكأس العالم للأندية2025 FIFA ™ للجمهور لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES)، ليقدمان بذلك للحضور فرصة حصرية لمشاهدة التصميم المبتكر للكأس عن كثب.

David Gold, Vice President of Hisense International and President of Hisense Americas and Aldo Kafie, Head of FIFA Partnership Management, unveil the FIFA Club World Cup 2025™ Trophy at CES

باعتبارها الشريك الرسمي الأول لكأس العالم للأندية2025 FIFA ™، عززت Hisense دورها القيادي في التسويق الرياضي العالمي، لتواصل بذلك ترسيخ وجودها الاستراتيجي على الساحة العالمية. يمثل كأس العالم للأندية 2025 FIFA ™ المبتكر رمزًا للمستقبل، مستوحى من الماضي، واحتفالاً بالأمل والتميز والفخر، ويجسد رحلة كل نادٍ ولاعب ومشجع متحدين في شغفهم بهذه اللعبة الجميلة. وتتماشى هذه الأخلاقيات بشكل وثيق مع التزام Hisense بتقديم تجارب استثنائية عالية الجودة للعملاء والجماهير في جميع أنحاء العالم.

صرّح David Gold - نائب رئيس شركة Hisense International ورئيس شركة Hisense Americas: "اليوم، يشكل الكشف عن كأس العالم للأندية2025 FIFA ™علامة فارقة مهمة حيث نحتفل بذروة كرة القدم للأندية والرحلة المقبلة لـ 32 من أفضل الفرق في العالم". "نحن في Hisense فخورون بتقريب المشجعين من هذه البطولة التاريخية، سواء من خلال رؤية الكأس عن قرب أو مشاهدة كل مباراة مجانًا على تليفزيون Hisense عبر DAZN. "

ستضم بطولة كأس العالم للأندية2025 FIFA ™ الجديدة 32 ناديًا من أفضل أندية كرة القدم في العالم، وستُقام كل أربع سنوات، لتوفر بذلك فرصة كبيرة للتسويق الرياضي العالمي. ومن جانبها، تستعد Hisense للاستفادة من هذا الحدث الدولي لتعزيز تجربة المشجعين وتوسيع نطاق علامتها التجارية في جميع أنحاء العالم.

ومن أجل تعزيز هذه التجربة الرياضية المثيرة، تستخدم Hisense تقنيتها المتطورة، التي تتضمن أجهزة التلفزيون الرائدة مقاس 100 بوصة المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي والمجهزة بمحرك الذكاء الاصطناعي Hi-View ووضع AI الرياضي. توفر هذه الابتكارات تجربة غامرة للاعبين تشبه الملاعب الحقيقية، وستنقل الإثارة والتشويق للبطولة مباشرة إلى المنازل في جميع أنحاء العالم. ومع تواجد Hisense في طليعة الابتكار التكنولوجي، ستكون مشاهدة بطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA ™ أكثر إثارة وتفاعلاً من أي وقت مضى. كما تعتزم VIDAA أيضًا إطلاق ميزات خاصة تتعلق ببطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA ™ لدعم هذا الحدث الفريد وتوفير تغطية متعمقة لمستخدميها في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Hisense

تُعد Hisense علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. وتحتل شركة Hisense، وفقًا لبيانات شركة أوميدا Omdia))، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون، والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم أكبر من 100 بوصة. وقد حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات.