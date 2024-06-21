Hisense: مِن الرعاية إلى الهَيمنة التقنية في كرة القدم

تشينغداو، الصين، 21 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- احتفلت شركة Hisense، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، بشراكتها للموسم الثالث على التوالي مع بطولة UEFA European Championship™️، وستكون لأول مرة المزود الرسمي لشاشات تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في بطولة UEFA ™EURO 2024 هذا الصيف.

Hisense has been announced as the Official VAR Screen Provider for UEFA EURO 2024™ Hisense's "NEVER SETTLE FOR NO.2 GLOBALLY" slogan on the LED board in UEFA EURO 2024™

يُعتبر تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) أحد أهم التغييرات التي شهدتها رياضة كرة القدم خلال الخمسين عاما الماضية. وقد ساهم هذا الابتكار في تعزيز عدالة اللعبة ودقتها. فللمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA، تم فتح المجال أمام المصالح التجارية المتعلقة بحكام كرة القدم المحترفين أمام الرعاة. ويُعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA بمنح حقوق الرعاية الحصرية لشركة Hisense بمثابة اعترافًا رفيع المستوى من قبل إحدى أهم منظمات الفعاليات العالمية بتقنيات عرض الشركة .

لتحقيق معايير حكم الفيديو المساعد VAR، من الضروري للغاية امتلاك أجهزة عرض بمستوى عالٍ من الدقة، لأن الطبيعة عالية السرعة لرياضة كرة القدم تتطلب تفاصيل تصوير لا مثيل لها. وعلي إثر ذلك، قامت Hisense بشكل مستقل، من خلال ريادتها في مجال التقنيات الرائدة بالصناعة في حل مشكلات تشويش الصورة، بتطوير شريحة تعتمد على الذكاء الاصطناعي AI لتحسين جودة الصورة، والتي يمكنها تحديد ومعالجة صور عالية الدقة في الوقت الفعلي على مستوى البكسل، مما يضمن عدم فقدان أي تفاصيل رئيسية.

وخلال المباريات، لاحظ المشجعون أيضًا شعار "لا نكتفي بالمركز الثاني على مستوى العالم" على شاشات LED في جَنابات أرض الملعب. فباعتبارها شركة تُحدث تغييرًا كبيرًا في صناعة العرض، بلغت صادرات تلفزيونات Hisense مقاس 100 بوصة في الربع الأول من عام 2024 نسبة 56.4% من إجمالي حجم الصادرات العالمية، حيث احتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم، وذلك وفقًا لبيانات شركة الأبحاث الرائدة Omdia.

لم تقتصر علاقة Hisense ببطولة UEFA European Championship™️ على مجرد الرعاية التجارية منذ النسخة الأخيرة، بل تطورت تدريجيًا لتشمل تقديم دعم تقني لا مثيل له. ويُعد اختيار شركة Hisense كواحدة من أكبر رعاة البطولة دليلاً على جودة مبدأ "المستخدم في المقام الأول" التي تتبناه الشركة، بالإضافة إلى التزامها بتوفير "جودة فائقة". علاوة على ذلك، عززت هذه الرعاية من معرفة العلامة التجارية للشركة في الأسواق العالمية، مما أتاح للعالم مشاهدة قوة وتطور شركة Hisense.

نبذة عن Hisense

تُعتبر Hisense إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة ™UEFA EURO 2024. وفقًا لبيانات Omdia، تحتل Hisense المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون والمرتبة الأولى في شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة من عام 2023 إلى الربع الأول من عام 2024. وحققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية والحلول المعلوماتية الذكية.

الصورة- https://mma.prnewswire.com/media/2443553/Hisense_announced_Official_VAR_Screen_Provider_UEFA_EURO_2024.jpg