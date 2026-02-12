HKEX تعيِّن ممثلًا إقليميًا رئيسيًا جديدًا للشرق الأوسط

هونج كونج، 12 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- يسرُّ Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) أن تُعلن اليوم (الخميس) عن تعيين السيد جلال المرهون مديرًا عامًا ممثلًا إقليميًا رئيسيًا للشرق الأوسط.

ويعمل السيد المرهون من مكتب HKEX الجديد في الرياض، حيث انضم رسميًا إلى المجموعة في 10 فبراير 2026. ويقدّم تقاريره إلى السيد Johnson Chui، رئيس خدمات جهات الإصدار العالمية في HKEX.

Jalal Almarhoon, Managing Director and Chief Regional Representative for the Middle East, HKEX

في منصبه الجديد، سيقود السيد المرهون جهود HKEX في المملكة العربية السعودية وجميع أنحاء الشرق الأوسط، مشرفًا على المبادرات الجماعية للمجموعة في الأسواق الأولية والثانوية، ومروجًا لـ HKEX كوجهة مفضلة للإدراج بالنسبة للمصدرين في المنطقة، إضافةً إلى إدارة علاقات المجموعة مع المستثمرين الرئيسيين وأصحاب المصلحة في المنطقة.

بصفته أعلى ممثل لـ HKEX في منطقة الشرق الأوسط، سيعمل السيد المرهون عن كثب مع الفِرق في هونج كونج وعبر الشبكة العالمية لـ HKEX لتعزيز ترابط أسواق رأس المال بين هونج كونج ومنطقة الشرق الأوسط.

قالت Bonnie Y Chan، الرئيسة التنفيذية لـ HKEX: "يسرُّنا أن نرحب بجلال في HKEX بينما نوسع نطاق حضورنا الدولي. يُعدّ الشرق الأوسط محركًا متناميًا لتدفقات رأس المال العالمية، وتعزيز بصمتنا هناك يمثل أولوية رئيسية بالنسبة لنا. ومع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في الأسواق المالية في منطقة الخليج، سيلعب جلال دورًا مهمًا في نمو أعمالنا. وبالاستفادة من حضورنا الميداني في الرياض، ستواصل HKEX ربط رأس المال والمصدرين والمستثمرين بين هونج كونج، وبر الصين الرئيسي، ومنطقة الشرق الأوسط".

عمل السيد المرهون في الرياض وأبوظبي ودبي وأمستردام، وينضم إلى HKEX قادمًا من BNP Paribas، حيث شغَّل منصب المدير العام ورئيس تغطية الشركات الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية. وقبل ذلك، قضى ما يقرب من عقد من الزمن في Société Générale في المملكة العربية السعودية كرئيس لتغطية الشركات، وشغَّل في السابق مجموعة من المناصب العليا في بنك Standard Chartered. يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة هانز للعلوم التطبيقية في هولندا.

نبذة عن HKEX

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) هي شركة مُدرجة في البورصة (رمزها في HKEX: 388)، وهي إحدى مجموعات البورصات العالمية الرائدة في العالم، حيث تقدم مجموعة من أسواق الأسهم والمشتقات والسلع والدخل الثابت وغيرها من الأسواق والمنتجات والخدمات المالية الأخرى، بما في ذلك بورصة لندن للمعادن.

بصفتها موصلاً فائقًا وبوابة بين الشرق والغرب، تسهل HKEX تدفق رأس المال والأفكار والحوار في الاتجاهين بين الصين وبقية العالم، من خلال مخططات Connect الرائدة، ونظامها المتنوع بشكلٍ متزايد وأسواقها العميقة والسائلة والعالمية.

إن HKEX هي مؤسسة تهدف من خلال أعمالها ومن خلال عمل مؤسسة HKEX إلى ربط وتعزيز وتطوير أسواقها والمجتمعات التي تدعمها من أجل ازدهار الجميع.

www.hkexgroup.com

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2902749/Jalal_Almarhoon.jpg