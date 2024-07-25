Hollyland تضيف جهاز Pyro 7 كجهاز مراقبة وإرسال واستقبال شامل إلى سلسلة Pyro

شاشة لاسلكية بمقاس 7 بوصات 2.4/5 جيجا هرتز مع تنقل تلقائي للتردد

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Hollyland تطلق Pyro 7 : جهاز مراقبة وإرسال واستقبال شامل

شاشة مدمجة بمقاس 7 بوصات، ذروة سطوع تبلغ 1200 شمعة في المتر المربع

تدعم إرسال TX واحد مع أربعة استقبال RX

تتكامل مع سلسلة Pyro من Hollyland

نطاق 1300 قدم (400 متر)، زمن وصول 60 مللي ثانية

ثنائي النطاق 2.4 جيجا هرتز/5 جيجا هرتز

التنقل التلقائي للتردد لتحسين الأداء

مفتاح مراقبة سريعة مزدوجة الرؤية

حلقات SDI/HDMI . تدفق RTMP

بطاقة ذاكرة SD لتسجيل الفيديو لمدة تصل إلى 40 دقيقة

شنجن، الصين, 25 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Hollyland أن تعلن عن Pyro 7، وهي شاشة فيديو لاسلكية تجمع بين TX وRX وشاشة عرض بمقاس 7 بوصات في جهاز واحد مدمج، خفيف الوزن وقوي. تقاوم تقنية التنقل التلقائي ثنائي النطاق (ADH) في Pyro 7 التداخل وتدعم نطاق تشغيل طويل يصل إلى 1300 قدم (400 متر). يوفر زمن الوصول المنخفض الذي يبلغ 60 مللي ثانية فقط مراقبة فيديو سلسة وسريعة الاستجابة للفرق والمبدعين على المستوى الاحترافي.

Hollyland Adds Pyro 7 All-in-one Video Monitor, TX and RX to Pyro Series Hollyland Adds Pyro 7 All-in-one Video Monitor, TX and RX to Pyro Series

يوفر جهاز Pyro 7 حلاً متكاملاً ومدمجاً للمراقبة والنقل كجزء من سلسلة Pyro الجديدة من Hollyland، والتي تتضمن أيضًا Pyro S وPyro H. يتيح تصميم الأجهزة الاستثنائي لجهاز Pyro 7 توصيل جهاز إرسال واحد بأربعة أجهزة استقبال في وقت واحد، وتوفر مفاتيح الاختصار القابلة للتخصيص سهولة مراقبة الكاميرا المزدوجة. يوفر نظام HollyOS المحدث من Hollyland قدرات تحليل صور محسنة ويسمح بتصدير ملفات الفيديو بالجملة عبر بطاقة الذاكرة.

ثورة في مراقبة الفيديو

تحتوي سلسلة Pyro الجديدة من Hollyland على مجموعة متنوعة من الأجهزة الثورية لنقل ومراقبة الفيديو التي ستعيد تشكيل كيفية قيام المستخدمين بالتقاط اللقطات. يمكن لجهاز إرسال Pyro واحد إرسال فيديو واضح في الوقت الفعلي تقريبًا إلى ما يصل إلى أربعة أجهزة استقبال في وقت واحد، مما يسمح لجميع أفراد الطاقم بمراقبة الفيديو مباشرة في وقت واحد.

بفضل تقنية التنقل التلقائي ثنائي النطاق (ADH) من Hollyland، تعمل Pyro على نطاقي 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز، مما يولد التردد الأمثل لبدء التصوير. تعد سلسلة Pyro الحل المثالي للمراقبة متعددة المستخدمين في سيناريوهات التصوير الديناميكية، مثل إنتاج الأفلام والأحداث المباشرة وتطبيقات ENG/EFP وغيرها. مع منتجات سلسلة Pyro، يمكن للمستخدمين تعزيز التعاون والإنتاجية في كل تصوير.

تتوافق جميع أجهزة Pyro H وS و7 مع بعضها البعض، ولكن كل منها يقدم ميزاته الخاصة التي تناسب متطلبات المستخدم. يحتوي جهاز الإرسال Pyro H على منفذ HDMI، مما يتيح للمستخدمين توصيل كاميرا لإرسال الفيديو إلى أجهزة استقبال أخرى أثناء مراقبة العرض من المنفذ إلى شاشة خارجية. بينما تحتوي Pyro S على منافذ لكل من HDMI وSDI، وهو مناسب للتصوير المهني والمشاريع التجارية الأصغر. تحتوي Pyro 7 على شاشة مدمجة تبلغ سبع بوصات وتدعم كل من منافذ HDMI وSDI. اعتمادًا على احتياجات كل مستخدم، تمنحهم Pyro 7 إمكانيات لا حدود لها. تتيح للمستخدمين اختيار الاتصال بناءً على احتياجاتهم ومعدات التصوير الخاصة بهم.

مراقبة كاميرات متعددة في الوقت الفعلي؟ إليك الحل

تتصل Pyro 7 بسلاسة مع Pyro H وPyro S، بعد تفعيل الإعداد المسبق للتجميع. يمكن للمستخدمين مراقبة مناظر الكاميرا المختلفة على Pyro 7 عن طريق التبديل بسرعة بينها باستخدام أزرار قابلة للتخصيص.

لم تعد مراقبة الفيديو باستخدام أربعة أجهزة استقبال تمثل مشكلة لأن تقنية WifiBroadcast من Pyro 7 تمكن جهاز إرسال واحد من توفير إشارة مستقرة لأربعة أجهزة استقبال في وقت واحد، مما يوفر المزيد من المرونة واتخاذ قرارات أسرع عندما يحتاج الفريق والعملاء إلى مراقبة إضافية أثناء التصوير.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لشركة Hollyland على https://www.hollyland.com/product/pyro-7?utm_source=pr&utm_medium=media&utm_campaign=pyro7

السعر والتوافر

من المقرر إصدار Pyro 7 في 25 يوليو 2024، وسيكون متاحًا من خلال الموزعين المحليين وكذلك عبر أمازون https://hollyland.info/3YephLP.

Pyro 7: 1921 درهم إماراتي

Pyro 7 Kit: 3461 درهم إماراتي

Pyro Video Transmission & Monitoring Kit: 3269 درهم إماراتي

عن شركة Hollyland Technology

تعمل شركة Shenzhen Hollyland Technology Co المحدودة (المعروفة والمشار إليها بِـ"Hollyland") على تمكين العملاء العالميين من خلال تقديمها حلولًا احترافية للبيانات اللاسلكية والنقل الصوتي والمرئي والاتصال الداخلي اللاسلكي منذ عام 2013. تقدم Hollyland خدماتها في العديد من الأسواق، نذكر منها صناعة الأفلام، والتصوير التلفزيوني، وإنتاج الفيديو، والبث، والفعاليات المباشرة، والمعارض، ووسائل الإعلام الإذاعية، والإنتاج، والمسارح، ودور العبادة، والمنازل المستأجرة. قم بزيارة https://www.hollyland.com/على صفحة Hollyland على الفايسبوك وإنستغرام.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2464460/Pyro_7_Key_Features.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2464461/Pyro_Series_Application.jpg

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