Hollyland تطلق نظام الاتصال الداخلي اللاسلكي Solidcom SE لإجراء محادثات جماعية سلسة

نظام مثالي للعمل الجماعي الوثيق في إنتاج الفيديو وصناعة الأفلام والفعاليات الخارجية والعمليات البحرية

شنجن، الصين، 19 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Hollyland Technology أن تعلن عن توفر النسخة العالمية من Solidcom SE. هذا النظام مثالي لإنتاج الفيديو وصناعة الأفلام والأنشطة المماثلة، حيث يرتقي باتصالات فريق الإنتاج الصغير إلى المستوى التالي، مما يتيح التواصل الواضح والموثوق به لسير العمل دون عناء، على مسافات طويلة تصل إلى 1100 قدم (350 مترًا).

Hollyland Launches the Solidcom SE Wireless Intercom System for Seamless Team Talk

تم تصميم هذا النظام الخفيف الوزن المزدوج بالكامل والمزود بتقنية إلغاء الضوضاء البيئية (ENC) المتقدمة ليكون في متناول الجميع دون المساومة على الجودة، والمتميز بمقاومة ضوضاء الماء والرياح، مما يساعد أعضاء الفريق على التعاون بفعالية في إنتاج الفيديو التجاري والفعاليات الخارجية في أي ظروف جوية.

خمسة سماعات الرأس: مثالي للعمل الجماعي المنسق

يمكن أن تدعم النسخة العالمية Solidcom SE من Hollyland ما يصل إلى خمس سماعات رأس، وبالتالي تلبية متطلبات المستخدم وجعل النظام أكثر تمكينًا وفعالية للفرق الديناميكية الصغيرة والمتوسطة الحجم. تتجنب تقنية قفز التردد في نظام الاتصال الداخلي التداخل اللاسلكي تلقائيًا، للحصول على اتصالات صوتية المستقرة وموثوق بها، حتى في بيئات صاخبة لاسلكية. تدعم النسخة العالمية من Solidcom SE الاتصالات المزدوجة بالكامل، بحيث يمكن لأعضاء الفريق التحدث في وقت واحد، مما يوفر وقتًا ثمينًا ويعزز كفاءة العمل.

إلغاء الضوضاء والصوت عالي الدقة

تزيل تقنية إلغاء الضوضاء البيئية المتطورة للميكروفون المزدوج في النسخة العالمية من Solidcom SE الضوضاء غير المرغوب فيها، مما يدعم نسبة الإشارة إلى الضوضاء البالغة 71 ديسيبل، ويضمن وصول الأصوات بصوت عالٍ وواضح في البيئات الصاخبة.

خفيفة ونظيفة ومريحة

صُنعت النسخة العالمية من سماعات الرأس Solidcom SE من مواد أخف وزناً وأكثر متانة، لا تزيد وزنها عن تفاحة. مع النسخة العالمية من Solidcom SE، يمكن للمستخدمين المحترفين أخيرًا التخلص من الانزعاج أثناء ارتداءها لفترات طويلة في مواقع العمل الشاقة. تعتبر وسادة الأذن القابلة للاستبدال مفيدة للغاية، خاصة في الصيف، مما يضمن للمستخدمين تجربة نظيفة ومريحة.

قوة مستمرة، إبداع لا نهاية له

تضمن بطاريات النسخة العالمية من سماعات الرأس Solidcom SE القابلة للفصل استمرار تشغيلها بأقل وقت تعطل ممكن. كما هو الحال مع أنظمة الاتصال الداخلي Hollyland، تأتي سماعات الرأس مزودة بمحطات شحن البطارية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة أثناء التصوير. تدعم سماعة الرأس أيضًا الشحن عبر منفذ USB-C، لذلك مع وجود بنك طاقة في متناول اليد، لا تنقطع الاتصالات ولا ينتهي الإبداع أبدًا.

السعر والتوافر

سيتم إصدار النسخة العالمية من ساعات الرأس Solidcom SE (2S-5S) في 19 شتنبر/أيلول 2024، ويمكنك الحصول عليه من الموزعين المحليين أو من https://hollyland.info/46IWT6s

النسخة العالمية من Solidcom SE 2S بِـ229 دولار

النسخة العالمية من Solidcom SE 4S بِـ459 دولار

النسخة العالمية من Solidcom SE 5S بِـ579 دولار

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لشركة Hollyland على https://www.hollyland.com/product/solidcom-se

نبذة عن Hollyland Technology

تعمل شركة Shenzhen Hollyland Technology Co المحدودة (المعروفة والمشار إليها بِـ"Hollyland") على تمكين العملاء العالميين من خلال تقديمها حلولًا احترافية للبيانات اللاسلكية والنقل الصوتي والمرئي والاتصال الداخلي اللاسلكي منذ عام 2013. تخدم Hollyland العديد من الأسواق، بما في ذلك صناعة الأفلام، والتصوير التلفزيوني، وإنتاج الفيديو، والبث الإذاعي، والفعاليات المباشرة، والمعارض، ووسائل الإعلام الإذاعية، والإنتاج، والمسارح، ودور العبادة، والمنازل المستأجرة. قم بزيارة https://www.hollyland.com/على صفحة Hollyland على الفايسبوك وإنستغرام.

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