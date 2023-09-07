Hollyland تعرض حلولًا للبث المباشر وتصوير الفيديو في معرض البث الدولي IBC 2023

جرب VenusLiv الجديد - بنقرة واحدة لبث لاينتهي – في أمستردام

أبرز الأخبار

معارض منتجات Hollyland في معرض IBC 2023

VenusLiv : توفر أول كاميرا بث مباشر تقدمها Hollyland راحة كبيرة بالتصوير

معدات نقل الفيديو والصوت اللاسلكية

عروض لتصوير الفيديو اللاسلكي

عرض حي للحلول للتصوير في الموقع

العرض التقديمي وبرنامج سحوبات الحظ في الكشك

Hollyland Showcases Solutions for Live Streaming and Video Shooting at IBC 2023

شينزين، الصين، 7 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- ستعرض Hollyland الكامير VenusLiv، وهي كاميرا بث مباشر تجمع بين الفيديو اللاسلكي عالي الجودة وسهولة التشغيل وقابلية النقل، في معرض البث الدولي (IBC 2023) في أمستردام، في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر 2023. ستقوم Hollyland أيضًا ببناء وعرض إعدادات وتجهيزات تصوير الفيديو والبث المباشر الأخرى في المعرض.

تفضل ببزيارة كشك Hollyland في القاعة 11، 11.B34 في أمستردام RAI، أمستردام، هولندا.

كاميرا VenusLiv، مستلزمات البث المباشر

تتفوق كاميرا VenusLiv في سيناريوهات البث المباشر الداخلي، مثل التعليم عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية والألعاب والترفيه وغير ذلك من الاستخدامات الأخرى. يمكن لمستخدمي كاميرا VenusLiv بدء البث المباشر على الفور تقريبًا على منصات متعددة بنقرة واحدة فقط ، دون متاعب التركيب والانتقال المنخفض. خصّص تصميم VenusLiv في للبث المباشر، على عكس الحلول غير العملية التي قامت على الهواتف الذكية والتطبيقات، وهي تقوم بذلك بشكل مثالي وموثوق. وستتاح الفرصة لممثلي وسائل الإعلام لاختبار كاميرا VenusLiv في معرض IBC 2023.

تعمل كاميرا VenusLiv بشكل ممتاز مع نظام الميكروفون اللاسلكي من سلسلة LARK من Hollyland، مثل LARK MAX و Lark C1 وغيرها، لتوفير جودة صوت واضحة ومستقرة. تحتوي كاميرا VenusLiv أيضًا على منفذ من النوع C، والذي يمكن توصيله مباشرة بـ LARK C1. يمكن أيضًا استخدام LARK Max كميكروفون لاسلكي مستقل للأجهزة الأخرى.

عرض توضيحي لصانعي الأفلام المحترفين

بالإضافة إلى ذلك، ستعرض Hollyland لوازم تصوير الفيديو الخاص بها، والذي يدمج Canon C70 مع منتجات Hollyland: Mars 4K, Mars M1, LARK MAX, و Solidcom C1 Pro. وهذا يوفر المزيد من الراحة والكفاءة وممارسة أفضل وأكثر سلاسة – من نقل الفيديو والتواصل إلى الصوت. وهي تمكّن المستخدمين من تصوير مقاطع فيديو عالية الجودة لاسلكيًا وبسهولة.

ستعرض Hollyland أيضًا منتجات أخرى تتيح التصوير اللاسلكي والسهل للتطبيقات المختلفة. وهي تشمل:

أنظمة نقل الفيديو اللاسلكية: Mars 4K, Cosmo C1, Syscom 421S, وغيرها . تسمح هذه المنتجات للمستخدمين بنقل الفيديو عالي الدقة لاسلكيًا عبر مسافات طويلة وفي بيئات مختلفة.

أنظمة الاتصال الداخلي اللاسلكي: Solidcom C1 Pro, Solidcom M1, Mars T1000, وغيرها. تمكن هذه المنتجات المستخدمين من التواصل لاسلكيًا أثناء التصوير أو البث المباشر، مع زمن انتقال منخفض ودقة عالية.

الميكروفونات اللاسلكية: LARK MAX, LARK C1, و LARK M1. توفر هذه المنتجات للمستخدمين حلول صوتية لاسلكية متوافقة مع الهواتف الذكية والكاميرات وأجهزة الكمبيوتر والمزيد.

فعاليات منح الجوائز وغيرها من الفعاليات

تدعو Hollyland الصحفيين والمحررين والمؤثرين وجميع الزوار لتجربة منتجاتها في جناحها. ستقدم Hollyland أيضًا عرضًا حيًا لمستلزمات البث المباشر وتصوير الفيديو في الموقع. سيكون هناك عرض تقديمي وفعالية سحوبات الحظ كل يوم من 15 إلى 17 سبتمبر في الساعة 2 مساءً - 3 مساءً في كشك Hollyland. وتشمل الجوائز المنتجات التالية LARK MAX, LARK M1, LARK C1, Solidcom C1 Pro, و Mars 4K.

تهدف Hollyland إلى جعل التصوير لاسلكيًا وسهلاً مع التركيز على نقل الفيديو اللاسلكي والمعدات الصوتية. تواصل Hollyland الاستكشاف والابتكار في هذه الصناعة، مما يوفّر للمستخدمين منتجات عالية الجودة.

يمكن للزوار استخدام رمز الدعوة التالي أثناء التسجيل: IBC6839. رابط الموقع الإلكتروني للتسجيل هو https://show.ibc.org/registration

نبذة عن شركة Hollyland تكنولوجي

تعمل شركة Shenzhen Hollyland Technology Co المحدودة. (Hollyland) على تمكين العملاء العالميين من خلال تقديمها حلولًا احترافية للبيانات اللاسلكية ونقل الصوت والفيديو والاتصال الداخلي اللاسلكي – منذ عام 2013.

تقدم Hollyland خدماتها في العديد من الأسواق، نذكر منها صناعة الأفلام، والتصوير التلفزيوني، وإنتاج الفيديو، والبث، والأحداث الحية، والمعارض، ووسائل الإعلام الإذاعية، والإنتاج، والمسارح، ودور العبادة، والمنازل المستأجرة. تفضل بزيارة https://www.hollyland.com/ , Hollyland Facebook , Hollyland Instagram

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