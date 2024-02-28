HONOR تضيء مستقبل الذكاء الاصطناعي في الأجهزة الذكي في MWC

HONOR و Qualcomm و GSMA يتبنون سويًا الذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان ويشددون على التزامهم بالتعاون المفتوح وحماية الخصوصية

برشلونة، اسبانيا، 28 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- في MWC Barcelona 2024، اعتلى George Zhao، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR Device Co، المنصة مع قادة الصناعة في حلقة نقاش مثيرة للأفكار. شملت الحلقة، التي حملت عنوان "وضع البشر أولًا في تطوير الذكاء الاصطناعي: الاعتبارات المفتاحية لإنشاء الذكاء الاصطناعي للأجهزة الذكية"، أيضًا John Hoffman، الرئيس التنفيذي لشركة GSMA Ltd، و Alex Katouzian، مدير مجموعة MCX في Qualcomm Technologies, Inc. معًا، أكدوا جميعًا على أهمية صناعة أجهزة الذكاء الاصطناعي التي تخلق تجربة حدسية متمركز على الإنسان، مع ضمان خصوصية المستخدم.

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"نحن نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي سيعيد بناء نظام التشغيل وسيعيد بناء تجربة الهاتف الذكي لنا في المستقبل. ستقوم HONOR بتطوير استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي من خلال دمجه في MagicOS وجميع أجهزة HONOR، ضامنين تجربة متمركزة حول الإنسان تسعد مستخدمينا مع كل تفاعل.". صرح Zhao، مؤكدًا على التزام HONOR بتطوير أجهزة ذكاء اصطناعي مصممة مع وضع احتياجات الإنسان في صميمه.

تظهر خبرة HONOR في الذكاء الاصطناعي على الجهاز في إطلاق MagicOS 8.0 في MWC، والذي دمج بالكامل الذكاء الاصطناعي بمستوى المنصات وأول واجهة مستخدم قائمة على النوايا (IUI) في الصناعة. يتضمن MagicOS 8.0 أيضًا Magic Portal، ميزة توصية اختصارات مبنية على النوايا تتيح للمستخدمين التبديل والوصول إلى الخدمات بين التطبيقات بسحبة واحدة. تدعم الميزة 100 تطبيق كبير على مستوى العالم.

شاركت HONOR أيضًا مع Qualcomm لعرض استخدام Llama 2 مفتوح المصدر على HONOR Magic6 Pro الجديد، مستعرضًا قوة الذكاء الاصطناعي على الجهاز حتى عند الاستخدام دون اتصال بالإنترنت.

تبني نظام بيئي مفتوح

قود HONOR ابتكار نظام بيئي مفتوح، داعية شركاء عالميين مثل Qualcomm و GSMA للإنضمام إليها. "من خلال تعزيز التعاون المفتوح، نحن نخلق تجارب ذكاء اصطناعي على الجهاز لإفادة المستهلكين،". علق Zhao.

"نريد أن نجعل من السهل على الناس التطوير والابتكار بناءً على منصاتنا،". قال Katouzian. "التعاون والانفتاح مفيدان للصناعة، لذا فإن تعاون Qualcomm مع شركائنا هو أمر مفتاحي. نؤمن بأن الابتكار والتكنولوجيا سيجعلون شراكاتنا أقوى. طالما يمكننا الاستمرار في الابتكار والتعاون مع شركائنا، فإن إمكاناتنا لا حدود لها بشكل حقيقي.".

أضاف John Hoffman أن "الذكاء الاصطناعي مستعد لإحداث ثورة في كل شيء، ونحن متحمسون لرؤية شركات مثل HONOR و Qualcomm تستفيد من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على الجهاز للابتكار في الأجهزة الذكية، مما يمكن حياة الناس. GSMA، بالتعاون مع HONOR، كشفت أيضًا عن الورقة البيضاء "رؤية محطات الجيل السادس 6G"، والتي تضع الخطوط العريضة حول رؤية كبرى لتطوير محطات الجيل السادس 6G في عصر الذكاء الاصطناعي وترسم مسارًا لتقدمات الصناعة المستقبلية.".

استراتيجية الذكاء الاصطناعي المتمركزة حول الإنسان في جميع السيناريوهات

وفقًا لـ Zhao، فإن الموجة الحالية من التطورات الكبيرة للذكاء الاصطناعي غير مسبوقة في التاريخ وسوف تؤثر بشكل كبير على الأجهزة الذكية. التركيز الاستراتيجي لـ HONOR هو جلب الذكاء الاصطناعي إلى MagicOS، مقدمة أول واجهة مستخدم قائمة على النوايا (IUI) في الصناعة، ودامجة لنواة (kernel) جديدة، وواجهة مستخدم جديدة، ومقدمة نظام بيئي مترابط بينيًا ومدعوم بالذكاء الاصطناعي للأجهزة من الهواتف الذكية إلى الحواسب الشخصية، موفرة للمستخدمين تجربة عبر الأجهزة، وعبر التطبيقات، وعبر النظام البيئي.

"الذكاء الاصطناعي بمستوى المنصات وأنظمة اللغة الكبيرة LLMs تمكن HONOR من دمج الأجهزة الذكية مثل أجهزة الحاسب الشخصي المدعمة بالذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية المدعمة بالذكاء الاصطناعي بسلاسة في حياة المستخدمين اليومية، مع فهم نواياهم وتوقع احتياجاتهم،". شارك Zhao.وأضاف أنه كلما تفاعل المستهلكين مع هذه الأجهزة، كلما أصبحت التجربة أكثر تخصيصًا لهم وساعدتهم.

لفت Alex أيضًا إلى التحول الحالي لمعالجة الذكاء الاصطناعي من الحلول السحابية إلى الأجهزة الشخصية، بما فيها الهواتف الذكية والحواسب الشخصية. "مع تكميم أو تقليص النماذج، والعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا مثل HONOR وشركاء آخرين في الصناعة مثل مزودي نظم التشغيل، سنكون قادرين على نقل [قدرات الذكاء الاصطناعي السحابي] والبيانات ونقل المزيد من ذلك إلى الجهاز. إمكانات النمو للذكاء الاصطناعي على الجهاز غير محدودة تقريبًا.".

الأمن: أساس الذكاء الاصطناعي

"لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوجد بدون أساس من الأمن،". صرح Zhao، مؤكدًا على مبدأ PFAST لـ HONOR في تطوير الذكاء الاصطناعي—الخصوصية (Privacy)، والإنصاف (Fairness) والعدالة (Justice)، المسؤولية (Accountability)، الأمن (Security) والمصداقية (Reliability)، الشفافية (Transparency) وقابلية التحكم (Controllability). "ندعو الصناعة إلى التعاون على حوكمة الذكاء الاصطناعي لضمان خصوصية وأمن الأفراد،". حث Zhao. تقنية HONOR MagicGuard والحصول على شهادات الخصوصية، مثل ePrivacySeal، هي مبادرات رئيسية في هذا السعي.

تشكيل المستقبل مع الجيل السادس 6G والذكاء الاصطناعي

بفضل التقدمات السريعة للذكاء الاصطناعي، سيجلب الجيل السادس 6G إمكانيات مثيرة ولكن أيضًا تحديات معقدة. أصدرت HONOR و GSMA ورقة بيضاء باسم "رؤية محطات الجيل السادس 6G" في MWC.

مع تطويرها مع شركاء مساهمين مثل China Unicom و China Mobile و China Telecom و Du و Telstra و Inmarsat، تضع هذه الوثيقة التطلعية الخطوط العريضة لرؤية بها عالم ذكي متمركز حول الإنسان ويتشكل بالقدرات التحويلية للجيل السادس 6G والذكاء الاصطناعي. توضح الورقة البيضاء تفاصيل تسعة سيناريوهات محتملة، خمس اتجاهات بحثية رئيسية، وأربع قدرات نموذجية لمحطات الجيل السادس 6G. اعرف أكثر أكثر عن الورقة البيضاء [هنا].

مع الكشف عن هذه الورقة البيضاء، اتخذت HONOR و GSMA الخطوة الأولى في استكشاف مستقبل الجيل السادس 6G. تدعو HONOR الشركاء في الصناعة لتوحيد قواهم، والمشاركة في البحث المشترك، والاندفاع نحو توافق صناعي حول محطات الجيل السادس 6G.

عن HONOR

شركة HONOR هي مزود عالمي رائد للأجهزة الذكية. تسعى الشركة لتصبح علامة تجارية أيقونية عالميًا في مجال التكنولوجيا وتسعى إلى إنشاء عالم ذكي جديد للجميع من خلال منتجاتها وخدماتها القوية. مع التركيز الثابت على البحث والتطوير، تلتزم الشركة بتطوير التكنولوجيا التي تمكّن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من تخطي الحدود، ومنحهم الحرية في الإنجاز والقيام بالمزيد. تقدم HONOR مجموعة من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والحواسب المحمولة، والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة لتناسب كل ميزانية، وتمكن محفظة منتجات HONOR المبتكرة والمتميزة والموثوقة الأشخاص من أن يصبحوا نسخة أفضل من أنفسهم.

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