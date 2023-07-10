HONOR تعلن عن الإطلاق العالمي لسلسلة HONOR 90

بصفتها الطيار المساعد للمبدعين، تجمع سلسلة HONOR 90 الجديدة بين الكاميرا الأفضل في فئتها والميزات الذكية والمزيد لالتقاط اللحظات التلقائية ومشاركة المشاعر العظيمة

باريس، 10 يوليو 2023 --/PRNewswire/أعلنت العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا HONOR اليوم عن إطلاق سلسلة HONOR 90 في الأسواق العالمية. يتميز هاتف HONOR 90 بكاميرا رئيسية مثيرة للإعجاب بدقة 200 ميجابكسل مع شاشة عائمة رباعية المنحنيات رائدة في الصناعة مع تقنية راحة العين، ويحتوي على أجهزة وبرامج رائدة لتمكين الجيل الدائم من التقاط مغامراتهم اليومية بتفاصيل رائعة ومشاركة هذه المشاعر الرائعة مع المغامرات المغلقة.

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قال جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR Device Co، Ltd.: "في HONOR، نسعى جاهدين لتمكين المستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال تقنيتنا الرائدة لاغتنام اليوم ومشاركة أجواءهم". "من ابتكارات الكاميرا المتميزة وحلول العرض التي تتمحور حول الإنسان، إلى الأداء السريع المذهل الذي تم تمكينه من خلال الأجهزة الأفضل في فئتها و MagicOS الذكية، ستسعد سلسلة HONOR 90 المستهلكين في جميع أنحاء العالم بتجربتها الاستثنائية، وخاصة منشئي المحتوى الذين يبحثون عن شريك ذكي وموثوق به يلتقطون معه حياتهم المثيرة."

HONOR 90: كاميرا قوية ومتعددة الاستخدامات لالتقاط صور ومقاطع فيديو رائعة

يتكون نظام الكاميرا الثلاثية الجديد كليًا من كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر 1/1.4 بوصة، وكاميرا عريضة وكبيرة بدقة 12 ميجابكسل مع مجال رؤية 112درجة وكاميرا بعمق 2 ميجابكسل تساعد الكاميرا على قياس المسافة بدقة أكبر. تدعم الكاميرا الرئيسية 200 ميجابكسل الانصهار متعدد الإطارات وخوارزمية تقليل الضوضاء وتثبيت البكسل لتحقيق أداء التقاط الضوء الذي يعادل الحصول على بكسل كبير 2.24ميكرومتر (16 في 1)، وتنتج صورًا ممتازة ذات نطاق ديناميكي عالٍ (HDR) ولقطات مفصلة ومشرقة في حالات الإضاءة المنخفضة.

يقدم جهاز HONOR 90 أيضًا وضع Portrait Mode الجديد، والذي يساعد المستخدمين على إنشاء صور شخصية استثنائية دون عناء مع ميزات وجه محددة جيدًا ودرجات لون البشرة الدقيقة وتأثير الخوخ الأصيل الذي يمزج الخلفية بشكل طبيعي مع الموضوع. لمزيد من المرونة، يدعم الوضع العمودي أيضًا الالتقاط بتكبير 2X لتقديم نتائج تصوير تسلط الضوء بشكل أفضل على الموضوع في الإطار.

في المقدمة، تلتقط الكاميرا الأمامية 50 ميجابكسل صور سيلفي مذهلة مليئة بالتفاصيل، مما يجعل HONOR 90 خيارًا مثاليًا لمنشئي المحتوى الناشئين.

تم تصميم HONOR 90 لمساعدة مدوني الفيديو على تبسيط سير عملهم، كما يستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) لإلغاء تشويش الفيديو وتوصيات وضع الفيديو، بالإضافة إلى مساعد مدونات الفيديو للذكاء الاصطناعي الذي يمكّن المستخدمين من إنشاء فيديو جاهز لوسائل التواصل الاجتماعي مدته 15 ثانية ببضع نقرات فقط. يحقق HONOR 90 الحد من الضوضاء في جميع الاتجاهات مع نسبة إشارة إلى ضوضاء تبلغ 20 ديسيبل، وهي قريبة من مسجل محترف، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط أصوات بشرية واضحة دون أي إزعاج آخر للضوضاء.

تجربة مشاهدة غامرة على الشاشة

يدعم هاتف HONOR 90، المزود بشاشة عائمة رباعية المنحنيات مقاس 6.7 بوصة [1]، دقة عالية تبلغ 2664 × 1200، وتدرج ألوان DCI - P3 بنسبة 100% وما يصل إلى 1.07 مليار لون، مما يضفي الحيوية على المحتوى المرئي بألوان مذهلة ووضوح نابض بالحياة. علاوة على ذلك، يدعم هاتف HONOR 90 ذروة سطوع HDR تبلغ 1600 شمعة في المتر المربع، مما يسمح بتحسين قابلية قراءة الشاشة حتى تحت الضوء الساطع.

تتميز الشاشة بالسرعة والاستجابة مع معدل تحديث الشاشة التكيفي الذي يصل إلى 120 هرتز[2]، والذي يتم ضبطه ديناميكيًا وفقًا للمحتوى المعروض لتحقيق التوازن الأمثل بين السيولة البصرية وعمر البطارية. بالإضافة إلى ذلك، مع دعم HDR10 + وشهادات HDR من Netflix وAmazon Prime Video، يضمن HONOR 90 أن يتمكن المستخدمون من الاستمتاع بتجربة وسائط متعددة استثنائية سواء كانوا على الطريق أو في راحة منازلهم.

مما يعكس التزام HONOR بالتكنولوجيا التي تركز على الإنسان، تم تجهيز HONOR 90 بميزات راحة العين الرائدة في الصناعة [3]. حصل HONOR 90 على شهادة تي يو في راينلاند الخالية من الوميض وحقق مستوى التعتيم الخالي من المخاطر، وهو مثالي للجيل المتعطش للترفيه اليوم الذين يقضون ساعات طويلة في مشاهدة ومشاهدة المحتوى على هواتفهم الذكية. تدعم الشاشة أعلى تردد لتعديل عرض النبضة (PWM) في الصناعة يبلغ 3840 هرتز[4]، مما يقلل بشكل فعال من الضغط الذي يضعه على عيون المستخدمين عند ضبطه على سطوع منخفض. تتميز الشاشة أيضًا بالتعتيم الديناميكي الذي يحاكي الضوء الطبيعي للتخفيف من إجهاد العين، بالإضافة إلى تقنية العرض الليلي اليومي من HONOR التي تقوم بتصفية الضوء الأزرق وتعزز إفراز الميلاتونين الطبيعي لتحسين جودة نوم المستخدم في الليل.

يقدم HONOR 90 شاشة ممتعة ذات أداء رائع في معظم حالات الاستخدام، مع أداء قوي في اللون وسهولة القراءة، والتي احتلت أيضًا المركز الأول في التصنيف العالي للشاشة من قبل DOXMAKR بنتيجة عرض إجمالية قدرها 140.

تصميم أنيق وعصري مستوحى من الحرفية اليدوية

مستوحاة من الأزياء الراقية والحرفية التي تُرى في المجوهرات الفاخرة، تنضح HONOR 90 بجسمها الرفيع 7.8 مم[5] وجسمها خفيف الوزن 183 جم [6]. تجعل الحواف المستديرة الملساء التي تلف الهاتف الذكي من المتعة حملها بقدر ما تجعلها ممتعة، ويوفر الزجاج المقوى بعمق للمستخدمين راحة البال مع العلم أن هواتفهم الذكية مصممة لتدوم. في الخلف، يتميز HONOR 90 بتصميم الحلقة المزدوجة الكلاسيكي الأيقوني من سلسلة إن، مع عناصر مستديرة مصممة بتقنيات قص دقيقة لإنتاج لمعان لامع يضيف لمسة إضافية من الأناقة إلى الهاتف الذكي.

عمر بطارية مذهل يتطابق مع الأداء السريع

يأتي هاتف HONOR 90 مزودًا ببطارية كبيرة 5000 مللي أمبير في الساعة[7] لدعم الاستخدام طوال اليوم. بشحنة واحدة، يمكن للهاتف الذكي توفير ما يصل إلى 19.5 ساعة من بث الفيديو المحلي المستمر. عندما تكون البطارية منخفضة، يمكن للمستخدمين إعادتها إلى 45% مع شحن سوبر تشارج بقوة 66 واط في 15 دقيقة فقط، مع الحفاظ على وقت التوقف عن العمل عند الحد الأدنى. يتميز HONOR 90 بالسرعة وكفاءة البطارية، وهو مدعوم من Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition، والذي يحتوي على وحدة معالجة رسومية أفضل بنسبة 20 ٪ وأداء ذكاء اصطناعي أفضل بنسبة 30% مقارنة بسابقتها. يتم الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية تحت المراقبة من خلال غرفة بخار أكبر بنسبة 147%، مما يسهل تبديد الحرارة بكفاءة مما يسمح لـ HONOR 90 بالبقاء باردًا حتى عند اللمس حتى تحت الحمل.

تجربة شخصية حقًا مع HONOR MagicOS 7.1

عند تشغيل أحدث إصدار من نظام التشغيل أندرويد 13، HONOR MagicOS 7.1، فإن HONOR 90 وHONOR 90 Lite يحتويان على مجموعة كبيرة من الميزات الذكية المحسنة مثل النص الصحي، مما يوفر تجربة حياة ذكية ويعزز الإنتاجية إلى أقصى حد.

يتعرف النص السحري بذكاء على النص الموجود على الصورة ويسمح للمستخدمين بتنفيذ الإجراءات مباشرة بمعلومات مهمة. على سبيل المثال، عندما يحدد النص السحري رقم هاتف، يمكن للمستخدمين النقر عليه واختيار إجراء من القائمة، بما في ذلك الاتصال والرسائل النصية وحفظ الرقم. يمكن للنص السحري أيضًا تحديد عناوين البريد الإلكتروني وروابط موقع الويب للوصول بشكل أسرع إلى الخدمات ذات الصلة. يمكنك إدخال وضع التعرف على النص والمسح الضوئي على الفور مرة واحدة من خلال عدسة الكاميرا الرقمية.

HONOR 90 Lite يظهر لأول مرة على مستوى العالم

تم إطلاق HONOR 90 Lite جنبًا إلى جنب مع HONOR 90، وهو جهاز أنيق متعدد الاستخدامات يتميز بنظام كاميرا مذهل وشاشة عرض ومجموعة من الميزات الذكية لتحسين تجربة المستخدم.

لتحسين تجربة التصوير الفوتوغرافي، يتميز هاتف HONOR 90 Lite بكاميرا رئيسية خلفية بدقة 100 ميجابكسل بفتحة f/1.9 وكاميرا عريضة وعمق 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو 2 ميجابكسل لالتقاط لقطات المناظر الطبيعية المهيبة والصور المقربة الحميمة. تقدم الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل صورًا ذاتية آسرة مع ميزات محددة وألوان محسنة لعشاق التقاط الصور الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، تتميز شاشة EDGLESS مقاس 6.7 بوصة من HONOR 90 Lite [8] بمعدل تحديث تكيفي يصل إلى 90 هرتز[9]، مما يوفر للمستخدمين تجربة بصرية سلسة. تحتوي الشاشة أيضًا على شهادة تي يو في راينلاند للضوء الأزرق المنخفض وعلى غرار HONOR 90، فهي تدعم مجموعة من حلول حماية العين التي تركز على الإنسان بما في ذلك التعتيم الديناميكي والعرض الليلي اليومي.

يعمل هاتف HONOR 90 Lite بنظام MediaTek Dimensity 6020 5G وبطارية 4500 مللي أمبير في الساعة [10]. يمكن للمستخدمين الذين يستمتعون بإبقاء وسائطهم في متناول أيديهم دائمًا الاستفادة الكاملة من ذاكرة 8 جيجابايت ومحرك تخزين كبير بسعة 256 جيجابايت من أونور 90 لايت، والذي يمكنه الاحتفاظ بـ 57808 صورة أو 22322 أغنية أو 892 فيديو عالي الدقة [11] محليًا. تم تجهيز HONOR 90 Lite أيضًا بذاكرة وصول عشوائي HONOR توربو (8 جيجابايت + 5 جيجابايت)، وهي تقنية HONOR تنقل جزءًا من ذاكرة الفلاش إلى ذاكرة الوصول العشوائي، مما يعني أنه يمكن زيادة ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 13 جيجابايت.

يأتي HONOR Pad X9 مزودًا بـ eXtra Vision وeXtra Power

إلى جانب سلسلة HONOR 90، كشفت HONOR النقاب عن أحدث جهاز HONOR Pad X9 في حدث باريس أيضًا. يتميز HONOR Pad X9 بشاشة عرض كاملة بحجم 11.5 بوصة، ونظام صوتي بستة مكبرات صوت مع تقنية ضبط الصوت HONOR Histen، وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت [12]، ويوفر تجربة ترفيهية وتعليمية فائقة مع مجموعة من الميزات الذكية وإطلالة أنيقة. يتميز HONOR Pad X9 بشاشة HONOR FullView، ويدعم دقة 2000 × 1200 بكسل ويحتوي على نسبة شاشة استثنائية إلى الجسم تبلغ 86% للحصول على تجربة مشاهدة مثالية. يكمل تصميم HONOR Pad X9 ذو الحلقة المزدوجة التصميم القوي لإنتاج عامل شكل أنيق بسماكة 6.9 مم فقط [13] ويزن 495 جم فقط [14].

يأتي جهاز HONOR Pad X9 مزودًا بأحدث إصدار من نظام التشغيل Android 13 MagicOS 7.1 مع ميزات ذكية مثل HONOR Connect. مع HONOR Connect، يمكن للمستخدمين استخدام أجهزة HONOR متعددة في وقت واحد لعرض الإشعارات، ونقل الملفات بين الأجهزة على شاشة واحدة. تسمح الشاشة الضخمة والدقة العالية للكمبيوتر اللوحي أيضًا بإمكانيات أكبر لتعدد المهام من خلال مضاعف التطبيق، وهما ميزتان مدمجتان في MagicOS تتيحان عرض الشاشة المقسمة.

السعر والتوافر

يتوفر هاتف HONOR 90 بمجموعة من خيارات الألوان العصرية بما في ذلك أسود منتصف الليل والأخضر الزمردي والفضي الماسي وأزرق الطاووس، بينما يتوفر هاتف HONOR 90 Lite بثلاثة ألوان – بحيرة سماوية وفضية تيتانيوم وأسود منتصف الليل [15]. بدءًا من منتصف إلى أواخر يوليو، سيكون هاتف HONOR 90 متاحًا في أسواق دولية مختارة بسعر تجزئة مقترح يبدأ من 549 يورو. يتوفر HONOR 90 Lite بسعر يبدأ من 299 يورو.

برسومات مستوحاة من الكون، يتوفر جهاز HONOR Pad X9 باللون الرمادي الفضائي بسعر 249 يورو.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة متجر HONOR عبر الإنترنت على www.hihonor.com

نبذة عن HONOR

HONOR هي شركة رائدة في توفير الأجهزة الذكية عالميًا. كما أنها تسعى لتصبح علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا وتسعى إلى إنشاء عالم ذكي جديد للجميع من خلال منتجاتها وخدماتها القوية. وهي ملتزمة، مع التركيز الثابت على البحث والتطوير، بتطوير التكنولوجيا التي تمكّن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من تجاوز الأمر، ومنحهم الحرية في الإنجاز والقيام بالمزيد. وتقدم HONOR مجموعة من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والكمبيوتر المحمول، والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة لتناسب كل ميزانية، وتمكن مجموعة منتجات HONOR المبتكرة والمتميزة والموثوقة الأشخاص من أن يصبحوا نسخة أفضل لأنفسهم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة HONOR عبر الإنترنت على www.hihonor.com أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].

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[1] البيانات مأخوذة من معامل HONOR. [2 ‏] في واجهات التطبيقات وشاشات الألعاب المختلفة، قد يختلف معدل تحديث الشاشة قليلاً. [3 ‏] تقنية التعتيم PWM ‏ عالية التردد 3840 ‏ هرتز من HONOR 90 ‏ معتمدة من TÜV Rheinland Flicker ‏ وتحقق مستوى التعتيم الخالي من المخاطر، والذي لا يسري إلا عندما يكون معدل التحديث 120 ‏ هرتز. يتبع معيار الاختبار لشهادة تي يو في راينلاند الخالية من الوميض الارتباط بين مستوى خطر الوميض وتردد الوميض في معيار IEEE Std 1789-2015، والذي يحدد المستوى الخالي من الوميض كما هو الحال عندما يكون تردد التعتيم أعلى من 3125 هرتز. الهاتف ليس جهازًا طبيًا وغير متوفر للعلاج. [4] تدعم الشاشة حدًا أقصى للتعتيم PWM عالي التردد يبلغ 2160 هرتز، والذي يظهر في سيناريوهات السطوع المنخفض. يرجى الرجوع إلى التجربة الفعلية. الهاتف ليس جهازًا طبيًا وغير متوفر للعلاج. [5] البيانات مأخوذة من معامل HONOR. وقد تختلف الأبعاد الفعلية بناءً على التكوين وعملية التصنيع وطريقة القياس. لا يشمل سمك الهاتف (7.8 مم) نتوء الكاميرا. [6] البيانات مأخوذة من معامل HONOR. يشمل الوزن الإجمالي البطارية. قد يختلف الوزن الفعلي بسبب تكوينات المنتج، وعملية التصنيع، وطريقة القياس. [7 ‏] تبلغ السعة النموذجية 5000 ‏ مللي أمبير في الساعة، والسعة المقدرة 4900 ‏ أمبير في الساعة. (بطارية غير قابلة للإزالة) [8] مع تصميم الزوايا المستديرة على الشاشة، يبلغ الطول القطري للشاشة 6.7 بوصة عند قياسه وفقًا للمستطيل القياسي (المساحة الفعلية القابلة للعرض أصغر قليلاً). [9 ‏] في واجهات التطبيقات وشاشات الألعاب المختلفة، قد يختلف معدل تحديث الشاشة قليلاً. [10] السعة النموذجية هي 4500 مللي أمبير، والسعة المقدرة للبطارية 4400 مللي أمبير. (بطارية غير قابلة للإزالة). [11] البيانات مأخوذة من معامل HONOR. يتم حساب السعة على افتراض أن أحجام الملفات لكل أغنية وصورة وفيديو هي 10 ميجابايت و 4 ميجابايت و 250 ميجابايت على التوالي. قد تختلف الكمية الفعلية للملفات حسب حجم الملف. [12 ‏] قد تكون مساحة التخزين الداخلية المتاحة أصغر نظرًا لأن البرامج تشغل جزءًا من مساحة التخزين الداخلية. قد تتغير مساحة الذاكرة الفعلية بسبب تحديثات التطبيق وعمليات المستخدم والعوامل الأخرى ذات الصلة. [13] البيانات مأخوذة من معامل HONOR. [14 ‏] يشير إلى طرز Wi-Fi فقط. تزن الطرازات التي تدعم اتصال LTE حوالي 499 جرام. البيانات مأخوذة من معامل HONOR. قد يختلف الوزن الفعلي بناءً على التكوينات وعملية التصنيع وطريقة القياس. [15] قد يختلف توفر الألوان باختلاف المنطقة.

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