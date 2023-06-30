HONOR تعيد تصور مستقبل الهواتف الذكية

أعلنت الشركة عن موعد إطلاق هاتفها الذكي الرائد القابل للطي HONOR Magic V2 في MWC Shanghai

George Zhao, CEO of HONOR Device Co., Ltd., on keynote speech John Hoffman, CEO of GSMA, Ltd., and George Zhao at CEO Tech Talk

شنغهاي، 30 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا HONOR أنها ستستضيف حدث إطلاق هاتفها الذكي الرائد القابل للطي، HONOR Magic V2. خلال الجلسة الرئيسية في MWC Shanghai بعنوان "ما هو التالي للهواتف الذكية" وجلسة CEO Tech Talk التي استضافها John Hoffman الرئيس التنفيذي لـ GSMA, Ltd. وGeorge Zhao الرئيس التنفيذي لـ HONOR Device Co.، Ltd. شاركوا الرؤى الرئيسية حول الأدوار التي يلعبها الذكاء الاصطناعي (AI) و 5G وتركيزهم على الإنسان في قيادة ابتكار الهواتف الذكية، وكشفوا عن تاريخ إطلاق HONOR Magic V2 القادم، والذي من المقرر أن يتم إطلاقه في 12 يوليو في بكين.

التزام راسخ بدفع حدود الابتكار

تؤمن HONOR بأن صناعة التكنولوجيا والسوق مدفوعان بدورة الابتكار، وليس بالاقتصاد. وقال George Zhao، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR Device Co. Ltd: "تمثل الهواتف الذكية المزيج النهائي من أنظمة الحوسبة وتقنيات الاتصالات وتقنيات العرض ومنصات الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى محو الحدود وذلك من خلال دمج العديد من الأجهزة الأخرى والتقنيات الجديدة" وأكمل: "يعمل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصالات الجديدة على تغذية موجة جديدة من ابتكار الهواتف الذكية، مما يخلق إمكانيات لا حدود لها تقريبًا بالنسبة لنا لاستكشافها. مسؤوليتنا كشركة اغتنام هذه الفرص والاستمرار في دفع حدود ما هو ممكن من خلال الهواتف الذكية."

قيادة تقدم التكنولوجيا التي تركز على الإنسان

خلال العرض التقديمي، دعا Zhao الجمهور للانضمام إليه في تخيل الإمكانيات الهائلة التي تأتي مع تقنيات الذكاء الاصطناعي و 5G وعرض التقدم الرئيسي لشركة HONOR في الذكاء الاصطناعي في الأجهزة وتقدمها في الاتصالات والشاشة وعمر البطارية وقابلية تنقل الجهاز. تواصل HONOR احتضان إمكانيات ابتكار الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي عبر سيناريوهات الاستخدام المختلفة، وتستكشف إمكانيات تسخير نماذج اللغة الكبيرة (LLM) على الأجهزة لقيادة تقدم التكنولوجيا التي تركز على الإنسان في الهواتف الذكية وخارجها.

وإدراكًا لكيفية تطور تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الأول إلى الجيل الخامس في العقود الخمسة الماضية وكيف كانت 5G تهدم الحدود بين المادية والرقمية، شارك Zhao كيف تواصل HONOR تحسين قدراتها في مجال اتصالات المعلومات لتوفير تجربة مستخدم أكثر سلاسة. من خلال دمج البرامج والأجهزة والتحسينات في الشبكة الخلوية واتصال Wi-Fi و Bluetooth، تعمل HONOR على تحسين أداء الأجهزة بشكل كامل في البيئات ذات جودة الإشارة الرديئة، مثل الطوابق السفلية ومراكز التسوق والمصاعد ومترو الأنفاق، لتسهيل تجربة الاستخدام لتكون أكثر سلاسة للجميع. كما ستستكشف HONOR استخدام الأقمار الصناعية لتمكين المستخدمين من البقاء متصلين وآمنين حتى في الظروف القاسية.

مع زيادة إمكانية الوصول إلى المحتوى والمنصات الرقمية، ترى HONOR الحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على تطوير تقنيات العرض التي تركز على الإنسان والتي تتماشى مع سلوكيات المستخدم المتطورة. وتعزيزًا لالتزام HONOR بعافية المستخدم، ذكر Zhao أن HONOR تهدف إلى خلق تجارب عرض مريحة وغامرة مثل مشاهدة العالم الطبيعي. قدمت العلامة التجارية مجموعة من ميزات العناية بالعين، بما في ذلك PWM Dimming الخالية من الوميض و Circadian Night Display، لتوفير الحماية لعيون المستخدمين على مدار الساعة.

موازنة التصميم المدمج والأداء القوي مع المواد الجديدة وعوامل الشكل

بالإضافة إلى الاتصال والعرض، تتفهم HONOR أيضًا مخاوف المستخدمين حول التوازن بين التصميم المدمج والأداء القوي. وواصلت HONOR الملتزمة بتقديم ابتكار يركز على الإنسان، استكشاف مواد جديدة وعوامل الشكل، مما أدى إلى إحياء مفصل التيتانيوم الخفيف وبطارية السيليكون الكربونية.

وكان التزام HONOR بالابتكار وتسهيل التعاون العالمي من أجل التغيير وذلك كان واضحًا أيضًا في هذا الحدث. شجع Zhao اللاعبين في الصناعة على تسخير قوة الابتكار لخلق تجارب جديدة ومثيرة للمستهلكين. اختتم Zhao جلسته الرئيسية بمعاينة خاطفة لجهاز HONOR Magic V2، الجهاز الرائد القابل للطي القادم من HONOR. ومن المقرر إطلاق الجهاز في بكين في 12 يوليو، ويستعد لوضع معيار جديد في تكنولوجيا الهواتف الذكية القابلة للطي.

نبذة عن HONOR

HONOR هي شركة رائدة في توفير الأجهزة الذكية عالميًا. كما أنها تسعى لتصبح علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا وتسعى إلى إنشاء عالم ذكي جديد للجميع من خلال منتجاتها وخدماتها القوية. وهي ملتزمة، مع التركيز الثابت على البحث والتطوير، بتطوير التكنولوجيا التي تمكّن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من تجاوز الأمر، ومنحهم الحرية في الإنجاز والقيام بالمزيد. وتقدم HONOR مجموعة من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والكمبيوتر المحمول، والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة لتناسب كل ميزانية، وتمكن مجموعة منتجات HONOR المبتكرة والمتميزة والموثوقة الأشخاص من أن يصبحوا نسخة أفضل لأنفسهم.

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