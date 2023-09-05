HONOR تكشف عن هواتف الغد الذكية في IFA 2023

برلين, 5 شتنبر/أيلول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت العلامة التجارية التكنولوجية العالمية HONOR اليوم عن رؤيتها الإستراتيجية لمستقبل الهواتف الذكية في معرض IFA 2023. خلال الجلسة الرئيسية بعنوان "كشف الغد"، أوضح جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR، التزام العلامة التجارية بجعل الهواتف الذكية القابلة للطي سائدة، مع أحدث ابتكاراتها التي تركز على الإنسان بما في ذلك، Magic V2، الهاتف الذكي الأخف والأرفع والقابل للطي. وكشفت العلامة التجارية أيضًا عن HONOR V Purse، وهو مفهوم جديد يعيد تصور الهاتف الذكي القابل للطي كحقيبة يد عصرية يمكن ارتداؤها، وتوفر إمكانيات لا حصر لها للأناقة والتعبير عن الذات.

وقال جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR: "لقد قطعت الهواتف الذكية القابلة للطي من HONOR شوطًا طويلًا، حيث يعرض كل إصدار تطورات ملحوظة في التصميم والوظائف والمتانة". "ليس هذا فحسب، ولكن من خلال مفهوم من هاتف إلى محفظة الذي تم إحياءه من خلال HONOR V Purse، فإننا نستكشف حلولًا مستدامة تستفيد من التكنولوجيا الناشئة القابلة للطي لتمكين الإبداع وتشكيل نمط حياة الغد."

الكشف عن الحدود التالية لتكنولوجيا الموضة المستقبلية

تتبنى HONOR دورها في تشكيل أنماط الحياة المستقبلية وتكشف النقاب عن HONOR V Purse، وهو مفهوم جديد "من هاتف إلى محفظة" يبشر ببداية الأجهزة الإلكترونية التي يُنظر إليها على أنها فئة جديدة تمامًا من السلع الاستهلاكية العصرية التي توفر فرصًا غير محدودة التعبير عن الذات.

يبلغ حجم HONOR V Purse أقل من 9 ملم عند طيه، وهو أرق حتى من بعض الهواتف الرائدة في السوق، مما يجعله أكثر سهولة في الحمل من أي وقت مضى. إنه يحول الهاتف الذكي القابل للطي بسلاسة إلى بيان الموضة النهائي، وذلك بفضل سلسلة من شاشات العرض التي تعمل دائمًا (AODs) والتي تحاكي تصميم حقيبة اليد، بما في ذلك عناصر التصميم مثل السلاسل والريش والشرابات التي تتفاعل وتتأرجح مع الهاتف الذكي أثناء تحركه. ويتوافق الهاتف النموذجي أيضًا مع مجموعة مختارة من الأشرطة والسلاسل القابلة للتبديل، والتي يتم تثبيتها على المفصلة للسماح بحمل الهاتف الذكي دون عناء على الكتف مثل حقيبة يد عادية، مما يتيح له أن يصبح الحقيبة الجديدة للمستقبل.

تم تصميم HONOR V Purse مع أخذ الاستدامة في الاعتبار، وهو يجسد التزام HONOR تجاه البيئة. بالإضافة إلى احتوائه على مواد من مصادر مستدامة مثل الجلد النباتي لأحزمته، يمكن إقران شاشات العرض التي تعمل دائمًا (AODs) القابلة للتخصيص بشكل لا نهاية له مع أي ملابس. مع تجاوز صناعة الأزياء للعالم المادي إلى مساحة رقمية أكثر، تتيح التكنولوجيا إمكانيات غير محدودة للأسلوب والتعبير عن الذات. وبهذه الطريقة الصغيرة، يمكن لِـHONOR V Purse أن يساعد المستهلكين المهتمين بالبيئة على تقليل استهلاكهم للأزياء السريعة، والأهم من ذلك، أنه يساعد عالم الموضة على تبني تقنيات جديدة من أجل تشجيع المستهلكين على شراء كميات أقل واستخدامه لفترة أطول.

تكرارًا لروح علامتها التجارية المفتوحة التعاون، تعاونت HONOR مع كبار صانعي الذوق الثقافي عبر منصة جوائز التصميم العالمية HONOR Talents، بما في ذلك مدير تصميم الملابس الرجالية في BURBERRY، برام فان ديبين، والفنان المعاصر يونوين إسبارزا، عميد الأكاديمية الصينية للفنون الكلية الدولية Yuan Youmin والفنان متعدد التخصصات شياو هوي وانغ، لتصميم سلسلة من شاشات العرض التي تعمل دائمًا (AODs) المخصصة للجهاز، مما يوفر إمكانيات أزياء لا حصر لها. في المرحلة التالية من البرنامج، ومن خلال فتح واجهة برمجة التطبيقات (API) التي تسمح للمصممين باستدعاء أجهزة استشعار مثل الجيروسكوب أو اللمس أو مستشعر الإضاءة المحيطة، ستدعو HONOR المواهب الناشئة من جميع أنحاء العالم للتوصل إلى تصميماتهم الخاصة، مما يعكس أحدث اتجاهات التصميم الملهمة، لإعادة تشكيل نمط الحياة.

العرض العالمي الأولي لهاتف HONOR Magic V2

خلال IFA 2023، عرضت HONOR أيضًا هاتفها الذكي الجديد القابل للطي، HONOR Magic V2، لأول مرة على الإطلاق في حدث عالمي، والذي يوضح تمامًا رؤية HONOR للهواتف الذكية القابلة للطي، مما يعيد تحديد معايير الصناعة مع تحسينات كبيرة عبر عامل الشكل والبطارية والشاشة وجوانب تجربة المستخدم.

يعد هاتف HONOR Magic V2 أخف وأرفع هاتف ذكي قابل للطي داخليًا قدمته HONOR حتى الآن، حيث يزن 231 جرامًا فقط[1] ويبلغ سمكه 9.9 ملم فقط[2] عند طيه. ويتميز بجيل جديد من البطاريات المزدوجة المصنوعة من السيليكون والكربون بمتوسط سمك يبلغ 2.72 ملم فقط، مما يحقق سعة عالية تصل إلى 5000 مللي أمبير في مساحة الجسم الرئيسي الرفيع والخفيف القابل للطي.

بالإضافة إلى كونه نحيفًا وخفيف الوزن، يتميز هاتف HONOR Magic V2 بمفصلة تيتانيوم خفيفة الوزن هي الأولى من نوعها وفولاذ جديد خاص بشركة HONOR، مما يوفر المزيد من القوة والمتانة لآلية المفصلة. حصل HONOR Magic V2 أيضًا على شهادة المتانة المرغوبة من SGS، من خلال تمكين المفصلة من تحمل أكثر من 400000 طية، مما يضمن عمرًا يصل إلى عشر سنوات عند طيها 100 مرة يوميًا.

يتميز هاتف HONOR Magic V2 بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (f/1.9)، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل (f/2.0)، وكاميرا تقريب بدقة 20 ميجابكسل (f/2.4). يتميز إعداد الكاميرا المزدوجة الأمامية بكاميرتين بدقة 16 ميجابكسل (f/2.2).

من خلال دمج الابتكار الذي يركز على الإنسان، يدعم هاتف HONOR Magic V2 أيضًا تقنية التعتيم PWM 3840 هرتز الرائدة في الصناعة والتي تقلل من إجهاد العين، مما يضمن مشاهدة مريحة حتى أثناء الاستخدام الطويل.

أصبحت التجارب التفاعلية الجديدة ممكنة بفضل هاتف HONOR Magic V2. لا يدعم HONOR Magic V2 التصوير الفوتوغرافي أثناء التحليق فحسب، بل يدعم أيضًا تجارب التحليق الأخرى مثل الاجتماعات والترفيه. لأول مرة، يدعم هاتف HONOR Magic V2 الفضاء الموازي، الذي لا يسمح فقط بتخزين بيانات العمل والحياة بشكل منفصل وعزل البيانات بشكل آمن، ولكنه يتيح أيضًا تشغيل التطبيقات ذات المساحة المزدوجة بشكل مستقل بالتوازي، تمامًا مثل تم إدراج هاتف ثانٍ في الهاتف القابل للطي.

لون جديد لِـ HONOR 90 للفائز بجائزة EISA

واستكمالًا لتحديثات المنتج، أعلنت HONOR أيضًا أن هاتف HONOR 90 قد فاز بجائزة أفضل هاتف ذكي للشراء لعام 2023-2024 من جمعية خبراء التصوير والصوت (EISA). احتفالاً بالفوز، تطلق HONOR لون الطاووس الأزرق العصري لهاتف HONOR 90 عالميًا.

نبذة عن HONOR

HONOR هي شركة رائدة في توفير الأجهزة الذكية عالميًا. كما أنها تسعى لتصبح علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا وتسعى إلى إنشاء عالم ذكي جديد للجميع من خلال منتجاتها وخدماتها القوية. وهي ملتزمة، مع التركيز الثابت على البحث والتطوير، بتطوير التكنولوجيا التي تمكّن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من تجاوز الأمر، ومنحهم الحرية في الإنجاز والقيام بالمزيد. وتقدم HONOR مجموعة من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والكمبيوتر المحمول، والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة لتناسب كل ميزانية، وتمكن مجموعة منتجات HONOR المبتكرة والمتميزة والموثوقة الأشخاص من أن يصبحوا نسخة أفضل لأنفسهم.

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[1] البيانات مأخوذة من معامل HONOR. مستوحى من أخف نسخة والتي تأتي بظهر جلدي نباتي. النسخة الزجاجية الخلفية تزن 237 جرام. يشمل الوزن الإجمالي البطارية. قد يختلف الوزن الفعلي بسبب تكوينات المنتج، وعملية التصنيع، وطريقة القياس. [2] البيانات مأخوذة من معامل HONOR. مستوحى من أرفع نسخة والتي تأتي بظهر جلدي نباتي. النسخة الخلفية من الزجاج رفيعة مثل 10.1 ملم. يتم قياس سمك الجهاز بأكمله عند أرفع نقطة ولا يشمل سمك نتوء الكاميرا. قد يختلف حجم المنتج باختلاف تكوينه وعملية التصنيع وطرق القياس. تفاصيل المواصفات مرجعية فقط.

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