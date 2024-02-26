HONOR تكشف للمرة الأولى عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي لجميع السيناريوهات في MWC 2024

أعلنت HONOR عن إطلاقها العالمي لـ HONOR Magic6 Pro وحاسب شخصي للذكاء الاصطناعي HONOR MagicBook Pro 16، مستعرضة بذلك ابتكارها التعاوني المفتوح لتمكين حقبة الذكاء الاصطناعي.

برشلونة، اسبانيا، 26 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- كشفت العلامة التجارية التكنولوجية العالمية HONOR اليوم عن استراتيجيتها الجديدة لجميع السيناريوهات من خلال تقديم تعاون مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر نظم التشغيل وذكاء اصطناعي مركز على الإنسان ومبني على النوايا وحزمة من الأجهزة الذكية مع الشركاء العالميين. خلال كلمتها الرئيسية، لم تعلن HONOR فقط عن الإطلاق العالمي لـ HONOR Magic6 Pro، ولكن أيضًا عن أحدث حاسب شخصي للذكاء الاصطناعي لديها، HONOR MagicBook Pro 16، والذي يأتي مجهزًا بذكاء اصطناعي على مستوى المنصات من HONOR لتمكين تجارب ممركزة حول الإنسان.

HONOR Debuts a New AI-empowered All-scenario Strategy at MWC 2024

"بينما نتسابق نحو حقبة الذكاء الاصطناعي، تلتزم HONOR بتقديم ابتكارات متمركزة حول الإنسان تجلب تجربة مفتوحة وسلسة للتعامل مع الرغبات ونقاط الألم لمستهلكينا.". قال ذلك George Zhao، الرئيس التنفيذي لـ HONOR Device Co., Ltd. "نحن مسرورون للإعلان عن الإطلاق العالمي للهواتف الذكية الجديدة من HONOR والحاسب الشخصي المخصص للذكاء الاصطناعي، الذي يحدث ثورة حقيقية في تجربة المستخدم بقدرات ذكاء اصطناعي رائدة في الصناعة، مع كسر حدود التفاعل بين الإنسان والجهاز.".

اكتشف سحر الذكاء الاصطناعي مع HONOR Magic6 Pro

كأحدث إضافة إلى تشكيلة HONOR Magic Series الرائدة، يتميز HONOR Magic6 Pro بتطويرات في التصوير الفوتوغرافي، العرض، الأداء، وتجارب المستخدم المدعومة بالذكاء الاصطناعي. مدفوعة بالتزامها بالابتكار المتمركز حول الإنسان، كشفت HONOR عن MagicOS 8.0، أحدث نسخة من نظام تشغيلها المبني على أندرويد والذي يقدم ذكاء HONOR الاصطناعي الذي يقدم مستوى المنصات وواجهة المستخدم القائمة على النوايا الأولى في الصناعة. بذلك، تحول HONOR تجربة المستخدم، مقدمةً طرق جديدة كليًا ومتعددة الأوضاع للبشر للتفاعل مع أجهزتهم الذكية.

معززًا بـ Magic Capsule و Magic Portal، يوفر HONOR Magic6 Pro للمستخدمين تجربة أكثر تخصيصًا اكل شخص وحدسية. بنقرة بسيطة على لافتة الإشعارات أعلى الشاشة، يتوسع Magic Capsule ليقدم معلومات إضافية وخيارات متعلقة، مما يمنح المستخدمين وصولًا لحظيًا إلى الموارد الضرورية ويزيل الحاجة للتنقل بين تطبيقات متعددة لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية والكفاءة. في الوقت ذاته، يستغل Magic Portal قوة الذكاء الاصطناعي لفهم رسائل المستخدمين وسلوكهم، مبسطًا المهام المعقدة لتصبح عملية بخطوة واحدة. على سبيل المثال، يتعرف الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Magic Portal بسرعة على العناوين في الرسالة النصية ويوجه المستخدمين إلى Google Maps، متيحًا للتنقل السهل بين أيديهم. بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي مثل Tiktok و Facebook، يقوم أيضًا بتبسيط الوصول والمشاركة، ما يسمح للمستخدمين بإرسال تفاصيل الحجز أو نتائج البحث على الإنترنت بسحبة واحد فقط. علاوة على ذلك، يبسط Magic Portal تجارب التسوق المبنية على الصور، حيث يرشد المستخدمين بسلاسة إلى منصات، حيث يمكنهم العثور على العناصر المرغوبة وشرائها.

من خلال العمل مع الشركاء ومطوري التطبيقات، يدعم Magic Portal أكثر من 100 تطبيق من أكثر التطبيقات استخدامًا على مستوى العالم، حيث يوفر للمستخدمين تجربة سلسة عبر منصات متنوعة مع ضمان استمتاع المستخدمين بإمكانيات Magic Portal الكاملة مع تطبيقاتهم المفضلة.

نظرة خاطفة على ممارسة ذكاء اصطناعي ملهمة

مع اعتناق روح تعاونية ومنفتحة في حقبة الذكاء الاصطناعي، تعمل HONOR بنشاط مع شركاء الصناعة، ساعية لجلب المزيد من تقنيات الصناعة الرائدة إلى الجمهور. لتوفير نظرة مسبقة على الفرص المستقبلية المحتملة، تجلب HONOR الذكاء الاصطناعي على الأجهزة مع LlaMA 2 مفتوح المصدر داخل HONOR Magic6 Pro، والذي يمكنه القيام بوظائف مثل الأسئلة والأجوبة، إنشاء النصوص، والقراءة بشكل استيعابي في بيئة غير متصلة بالإنترنت. يمكن أن يؤدي مثل هذا التعاون داخل الصناعة إلى مستقبل حيث يتسع بخيال المستخدمين.

مستعرضًا الاحتمالات التي قد يفتحها تتبع العين على الهاتف الذكي في المستقبل، كشفت HONOR عن كيفية إمكان التحكم بالسيارة بدون استخدام اليدين من خلال نظام تتبع العين بالذكاء الاصطناعي في HONOR Magic6 Pro. يظهر المفهوم التجريبي كيف يمكن للتفاعل بين الهواتف الذكية المحسنة بالذكاء الاصطناعي والمركبات أن يتجاوز التحكم بالشاشة أو الصوت، لفتح عالم من التفاعلات بين البشر والأجهزة التي تحمل احتمالات هائلة.

جرب التصوير الفوتوغرافي الرياضي الاحترافي مع نظام كاميرا HONOR Falcon المدعوم بالذكاء الاصطناعي

مع تطلع المستهلكين إلى عام مثير من الأحداث الرياضية، جعلت HONOR من أولوياتها تقديم تصوير فوتوغرافي رياضي يستحق الميدالية الذهبية، مع سرعات التقاط محسنة ولقطات أوضح. مقدمًا للمرة الأولى نظام كاميرا HONOR Falcon الجديد والمحسن والمدعوم بنموذج ذكاء اصطناعي تم تدريبه بقاعدة بيانات أكبر بـ 28 مرة من الجيل السابق، يتضمن هاتف HONOR Magic6 Pro تقنية HONOR AI Motion Sensing Capture، وهي خوارزمية التقاط متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بسهولة بالتنبؤ وبالتقاط اللحظات الحاسمة بدقة فائقة الوضوح. تقنية HONOR AI Motion Sensing Capture المتقدمة لدى HONOR Magic6 Pro تتجاوز الجيل السابق بتغطيتها لمجموعة أوسع من الرياضات والأنشطة مثل القفز، الرقص، وفنون الدفاع عن النفس، مما يجعلها مثالية لالتقاط لحظات مثيرة في الأحداث الرياضية والسباقات.

تقنية HONOR AI Motion Sensing Capture المتقدمة لدى HONOR Magic6 Pro تتجاوز الجيل السابق بتغطيتها لمجموعة أوسع من الرياضات والأنشطة مثل القفز، الرقص، وفنون الدفاع عن النفس، مما يجعلها مثالية لالتقاط لحظات مثيرة في الأحداث الرياضية والسباقات. يقدم نظام الكاميرا الأحدث الخاص بـ HONOR أيضًا عدسة كاميرا مقربة بدقة 180 ميجابيكسل وفتحة عدسة (f/2.6) و OIS مع تقريب بصري 2.5 مرة وتقريب رقمي يصل إلى 100 مرة. يتميز HONOR Magic6 Pro أيضًا بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة (f/2.0) و EIS وكاميرا رئيسية قوية بدقة 50MP مع فتحات عدسة متغيرة (f/1.4 و f/2.0) و OIS لالتقاط لحظات سريعة الحركة بوضوح استثنائي دون التضحية بالتفاصيل.

شاشة لا مثيل لها مع HONOR NanoCrystal Shield

مقدمًا أكثر زجاج للشاشة مقاومة للسقوط في الصناعة حتى الآن، يقدم HONOR Magic6 Pro تحسينات في مقاومة الشاشة للسقوط. تم التحقق من خلال شهادة Five Star Overall Glass Drop Resistance Ability من SGS خلال سيناريوهات متعددة، تستخدم الشاشة مواد متقدمة بتحسين بنسبة 50% في كثافة البلورات، مما يعزز قدرات امتصاص الصدمات لديها بما يصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالزجاج العادي1.

بالإضافة إلى متانته، يتميز HONOR Magic6 Pro بشاشة من نوع LTPO Eye Comfort منخفض الطاقة لجميع النطاقات بقياس 6.8 بوصة2، مقدمًا تجربة مشاهدة استثنائية مع وضع رفاهية المستخدمين كأولوية من خلال مجموعة من الابتكارات المتمركزة حول الإنسان، بما في ذلك أعلى تعتيم PWM بتردد 4320 هرتز، التعتيم الديناميكي، العرض الليلي المتناسب مع الساعة البيولوجية القابل للتخصيص، وميزة درجات ألوان الطبيعة.

أداء قوي مدفوع بالابتكار عبر الصناعات

HONOR Magic6 Pro مشغل بمنصة Snapdragon 8 Gen 3 للهواتف، مقدمًا تحسينًا بنسبة 30% في أداء وحدة المعالجة المركزية وزيادة بنسبة 25% في أداء وحدة معالجة الرسومات للأجهزة الجديدة. بفضل Qualcomm® AI Engine، ميزات الذكاء الاصطناعي في HONOR Magic6 Pro مدعومة بسلاسة واستقرار استثنائيين، محققًا تحسينًا ملحوظًا بنسبة 98% مقارنة بالطرازات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، توفر منصة Snapdragon 8 Gen 3 للهواتف تجارب ألعاب استثنائية بكفاءة بطارية متميزة ومليئة بالتطويرات التي تعيد تعريف الأداء القوي3.

مع معرفة الأهمية المتزايدة لعمر البطارية للمستخدمين الذين يعتمدون على أجهزتهم للاستخدام المطول، تنفرد HONOR كأول علامة تجارية تطبق ابتكارات البطارية الناشئة من قطاعات أخرى على الهواتف الذكية. مستوحاة من صناعة السيارات الكهربائية الثورية تجلب HONOR الجيل الثاني من بطاريات HONOR التي تستخدم السيليكون والكربون، مع HONOR E1، شريحة لإدارة البطارية لتحسين كفاءة الطاقة، إلى HONOR Magic6 Pro. تظهر البطارية ذات سعة الـ 5600 مللي أمبير4 أداء استثنائي في درجات الحرارة المنخفضة، حيث يمكن للمستخدمين تشغيل فيديو يوتيوب لمدة 81 دقيقة5 عند سالب 20 درجة مئوية بمستوى بطارية متبقي 10% فقط. بالإضافة إلى ذلك، مع شحن HONOR السلكي السريع SuperCharge بقدرة 80 واط وشحن HONOR اللاسلكي السريع SuperCharge بقدرة 66 واط6، يمكن شحن HONOR Magic6 Pro إلى 100% في 40 دقيقة7 فقط، ما يتيح للمستخدمين الأكثر انشغالًا شحن أجهزتهم بسرعة أثناء التنقل.

مرسخًا لتميز تكنولوجيا البطارية المتقدمة لـ HONOR Magic6 Pro، حصل الجهاز على المركز الأول المتفرد في تصنيف البطاريات على DXOMARK عالميًا بأعلى نقاط على المنصة وهي 157 نقطة. أيضًا، مع الحصول على أول خمس علامات DXOMARK في 2024، يمثل HONOR Magic6 Pro قدرات استثنائية في إمكانيات الكاميرا، الصوت، العرض، البطارية، والسيلفي.

استغلال الذكاء الاصطناعي لإنشاء تجربة مترابطة في جميع السيناريوهات

لتمكين تجربة الحاسب الشخصي الذكية في جميع السيناريوهات، أطلقت HONOR أحدث حاسب محمول مدعوم بالذكاء الاصطناعي لديها، HONOR MagicBook Pro 16، بالقوة الممكنة للتعاون عبر نظم التشغيل. استفد من تحسينات الأداء التي يجلبها الذكاء الاصطناعي بمستوى المنصات من HONOR مع وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوميات فائقي الحداثة، حيث يجعل HONOR MagicBook Pro 16 مشاركة الإشعارات ومزامنة المواد عبر هواتف HONOR الذكية، والحواسب الشخصية، والأجهزة اللوحية تتم بلا مجهود مع MagicRing، لضمان الراحة القصوى وسهولة الوصول.

لأخذ تجربة جميع الاحتمالات إلى جهاز أكثر صغرًا، أصدرت HONOR أيضًا أحدث أجهزتها اللوحية HONOR Pad 9. بشاشة HONOR FullView بقياس 12.1 إنش8 ودقة 2.5K وبمعدل تحديث 120 هرتز9، ونظام صوتي بثمانية مكبرات صوت يتضمن تقنية ضبط الصوت HONOR Histen. جهاز HONOR Pad 9 اللوحي مليء بالميزات يوفر تجربة مستخدم استثنائية وتصميم فريد.

الكشف عن PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR

في MWC هذا العام، لم تقدم HONOR هاتف PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR القابل للطي إلى المسرح العالمي للمرة الأولى فقط، بل كشفت HONOR أيضًا عن عرض تشويقي لـ PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR، وهو هاتف ذكي يجسد أيضًا هوية Porsche Design. فيما يتعلق بتفاصيل المنتج والتوافر في السوق، ستقدم HONOR المزيد من المعلومات قريبًا.

اللون والتسعير

مصمم للمستخدمين الذين يفضلون النمط العصري الأنيق والجاذبية الأبدية، سيتوفر HONOR Magic6 Pro باللون10 الأسود والأخضر Epi Green، بدءًا من 1299 يورو. مكرمًا لسيارات Porsche الأيقونية، يتوفر PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR باللون الرمادي11 Agate Grey وبسعر يبدأ من 2699 يورو.

متوفر باللون الأبيض واللون12 الأسود Midnight Black، سيتوفر HONOR MagicBook Pro 16 ابتداءً من الربع الثاني. بلونين مذهلين، الرمادي Space Grey و Cyan Lake السماوي13، سيكون سعر HONOR Pad 9 ما يعادل 349 يورو.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة متجر HONOR عبر الإنترنت على www.hihonor.com.

حول HONOR

شركة HONOR هي مزود رائد للأجهزة الذكية عالميًا. تسعى الشركة لتصبح علامة تجارية أيقونية عالميًا في مجال التكنولوجيا وتسعى إلى إنشاء عالم ذكي جديد للجميع من خلال منتجاتها وخدماتها القوية. مع التركيز الثابت على البحث والتطوير، تلتزم الشركة بتطوير التكنولوجيا التي تمكّن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من تخطي الحدود، ومنحهم الحرية في الإنجاز والقيام بالمزيد. تقدم HONOR مجموعة من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والحواسب المحمولة، والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة لتناسب كل ميزانية، وتمكن محفظة منتجات HONOR المبتكرة والمتميزة والموثوقة الأشخاص من أن يصبحوا نسخة أفضل من أنفسهم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة HONOR على الإنترنت عبر www.hihonor.com أو راسل البريد الإلكتروني [email protected]

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1مختبرات HONOR هي مصدر البيانات.

2 مع تصميم زوايا مدورة للشاشة، يكون طول القطر للشاشة الخارجية 6.80 إنش عند القياس وفقًا للمستطيل القياسي (المساحة الظاهرة للعرض فعليًا أصغر قليلًا).

3 Qualcomm و Snapdragon هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Qualcomm Incorporated. منتجات Snapdragon ومنتجات Qualcomm هي منتجات لشركة Qualcomm Technologies, Inc، و/أو شركاتها التابعة.

4 القيمة النموذجية. السعة المصنفة للبطارية غير القابلة للإزالة هي 5600 مللي أمبير ساعة.

5 مختبرات HONOR هي مصدر البيانات.

6قد تختلف قوة الشحن الفعلية بذكاء مع سيناريوهات مختلفة. يرجى الرجوع إلى الحالات الفعلية.

7 مختبرات HONOR هي مصدر البيانات.

8 مع تصميم زوايا مدورة للعرض، يكون طول قطر الشاشة 12.1 إنش عند القياس وفقًا للمستطيل القياسي (المساحة القابلة للعرض فعليًا أصغر قليلًا) يشير عرض HONOR FullView عمومًا إلى شاشات الحاسب المحمول من HONOR ذات الإطار النحيف ونسبة الشاشة إلى الجسم العالية. يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي.

9 قد يختلف معدل تحديث الشاشة حسب التطبيق. تدعم الشاشة معدل تحديث أقصى يبلغ 120 هرتز. قد يختلف معدل التحديث حسب واجهة التطبيق وشاشة اللعبة.

10 توافر الألوان يختلف حسب المنطقة.

11 توافر الألوان يختلف حسب المنطقة.

12 توافر الألوان يختلف حسب المنطقة.

13 توافر الألوان يختلف حسب المنطقة.

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