HSG Laser تستعرض حلول القطع للمهام الشاقة في معرض MACTECH EGYPT 2025

القاهرة، 23 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- خلال الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر 2025، استعرضت HSG Laser، بالتعاون مع شريكها المحلي AGAWANY، حلولها للقطع بالليزر للمهام الشاقة في معرض MACTECH EGYPT 2025، الذي أُقيم في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة. بوصفه معرضاً رائداً للتصنيع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يجمع MACTECH EGYPT بين موردي المعدات الصناعية والمصنّعين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

في الجناح 2A19، قدّمت HSG Laser حلولاً متكاملة لقطع الصفائح المعدنية كبيرة الحجم ومعالجة الأنابيب الثقيلة، حيث عرضت ماكينات فعلية وقدّمت عروض قطع مباشرة. سلّطت المعروضات الضوء على الاستقرار والكفاءة وقدرة المعالجة التي تتمتع بها أنظمة HSG Laser المصممة للتطبيقات الصناعية المتطلبة، مما جذب اهتماماً قوياً ومناقشات فنية متعمقة مع المصنعين الإقليميين.

GFA وR3 PLUS: حلول قطع الصفائح والأنابيب لتطبيقات المهام الشاقة

صُمّمت سلسلة GFA لقطع الألواح السميكة كبيرة الحجم، بما يوفر صلابة هيكلية عالية ودقة في القطع وإنتاجية عالية للصناعات الثقيلة مثل الهياكل الفولاذية وبناء السفن والتصنيع واسع النطاق. بفضل الطاقة العالية، وإمكانية تخصيص أحجام فائقة الكِبَر، ودعم المعالجة المتزامنة لعدة ألواح، فهي تضمن تشغيلاً مستقراً وجودة قطع متسقة، بينما يتيح القطع المائل الاختياري إتمام عمليات متعددة ضمن إعداد واحد. استكمالاً لقطع الصفائح، يُعد R3 PLUS حلاً عملياً وفعالاً من حيث التكلفة لمعالجة الأنابيب الثقيلة بالليزر، إذ جرى تحسينه لتقديم أداء موثوق وكفاءة أعلى مع الحفاظ على تكاليف الاستثمار تحت السيطرة.

الالتزام بتقديم قيمة طويلة الأجل وتلبية احتياجات التصنيع المحلية

طوال فترة المعرض، سلّطت عروض القطع الحية والمناقشات التي ركزت على التطبيقات العملية الضوء على تركيز HSG Laser على تقديم حلول عملية جاهزة للإنتاج تعالج تحديات التصنيع الحقيقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من خلال الجمع بين أداء المعدات القوي والدعم المحلي عبر شريكها AGAWANY، تساعد HSG Laser المصنعين على تحسين الإنتاجية وتعزيز استقرار العمليات وبناء أنظمة إنتاج أكثر مرونة.

مع التطلع إلى المستقبل، تظل HSG Laser ملتزمة بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين لدعم المصنعين المحليين من خلال تقنيات الليزر المتقدمة وخدمات سريعة الاستجابة وحلول مستدامة تدعم النمو طويل الأجل.

نبذة عن HSG Laser

تأسست HSG Laser في عام 2006، وهي شركة عالمية رائدة في تصنيع معدات معالجة المعادن الذكية، وتتخصص في أنظمة القطع بالليزر، ومعالجة الأنابيب، والثني، وأتمتة اللحام. مع تواجدها في أكثر من 100 دولة ومراكز إقليمية عبر أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان والهند وآسيا والمحيط الهادئ، تلتزم HSG Laser بقيادة تحوّل قطاع التصنيع من خلال الابتكار والموثوقية والذكاء الرقمي.