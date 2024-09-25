HUAWEI CONNECT 2024 | إصدار ورقتَين بحثيتين يدل على التطوير المستمر لحل Xinghe SASE الذكي

شانغهاي, 25 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- عُقِد في حدث HUAWEI CONNECT 2024 منتدى رئيسي حول "أمن شبكات Xinghe الذكي، بناء نظام حماية أمني ذكي من طرف إلى طرف". كشفت Huawei خلال الحدث عن حل Xinghe الذكي لحافة خدمة الوصول الآمن (SASE) المحسّن، مصحوبًا بإصدار ورقتَين بحثيتين تقنيتَين: ورقة بحثية لحل Xinghe الذكي لحافة خدمة الوصول الآمن (SASE) لشركة Huawei، وورقة بحثية تقنية لنظام أمن النقاط النهائية الذكي HiSec Endpoint لشركة Huawei. تهدف هذه الموارد إلى تمكين مختلف الصناعات بأسس أمنية قوية.

ومع استمرار الذكاء الاصطناعي (AI) في تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات، فإنه أيضًا يتعرض للاستغلال من قِبَل مجرمي الإنترنت لغايات خبيثة. وقد أدى ظهور مقاطع التزييف العميق والرسائل الإلكترونية الاحتيالية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى زيادة المخاوف حول أمن الشبكة. ولجأت هواوي، سعًيا منها لمكافحة هذا التهديد المتزايد، إلى تحليل أكثر من مليار عينة من البرامج الضارة وتطوير 18 نموذجًا أساسيًّا للأمن. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت أربعة محركات تسريع أمنية متخصصة قادرة على كشف 91٪ من التهديدات غير المعروفة. توفر هذه التقنيات المتطورة إطارًا أمنيًّا قويًّا للشركات في جميع أنحاء العالم.

وقد سلّط Ma Ye، وهو رئيس نطاق منتجات الأمن في خط منتجات الاتصالات بالبيانات التابع لشركة هواوي، الضوء على قضية ملحة: أكثر من أربعة ملايين فرع للشركات في جميع أنحاء العالم تفتقر إلى قدرات حماية أمنية قوية. وأدى ذلك إلى وجود حاجة ملحة إلى اتصالات آمنة، مما دفعهم إلى التحول نحو هندسة حافة خدمة الوصول الآمن (SASE) لرفع مستوى الأمن في الفروع. لمواجهة هذا التحدي، يقدم حل Xinghe الذكي لحافة خدمة الوصول الآمن (SASE) من Huawei قدرات حماية متكاملة متطورة عبر السحابة والشبكة والحافة والنقاط النهائية، وهو يعزز بشكل كبير الأداء الأمني ويوفر حلولاً متقاربة شبكية-أمنية مصممة لتلبية احتياجات فروع المؤسسات في جميع أنحاء العالم، عبر توظيفه الذكاء القائم على الذكاء الاصطناعي.

تستكشف الورقة البحثية لحل Xinghe الذكي لحافة خدمة الوصول الآمن (SASE) لشركة Huawei اتجاه SASE الرائج، والتقنيات الرئيسية، وحالات الاستخدام. إنها ترسم المسار المستقبلي لتطوير مجال SASE في الصين، واضعةً الأسس لمعيار جديد لتطوير SASE.

كشفت هواوي في المنتدى أيضًا عن ورقة بحثية تقنية لنظام أمن النقاط النهائية الذكي HiSec Endpoint لشركة Huawei. وتسلط الوثيقة الضوء على التهديد المتزايد لأدوات البرمجيات الخبيثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والهجمات المتقدمة التي تستغل الثغرات الأمنية من النوع zero-day وn-day. هذه التهديدات المتطورة تستهدف في المقام الأول النقاط النهائية، التي تعالج البيانات وتوفر الخدمات. وردًّا على ذلك، يجب على المؤسسات إنشاء إطار أمني شامل يتناول أبعادًا مختلفة: التصور، والدفاع، والكشف، والاستجابة. هذا النهج متعدد الأوجه ضروري لمواجهة هجمات الشبكة المعقدة بفعالية.

تهدف هواوي إلى مواصلة تطوير تقنيات الدفاع المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجال أمن الشبكات، ودفع التحولات الذكية والتحديثات الجيلية لشبكات المؤسسات عبر مختلف القطاعات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2513748/HUAWEI_CONNECT_2024.jpg