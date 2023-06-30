Huawei Digital Power تبني بنية تحتية جديدة في ثلاثة جوانب لعصر الطاقة الرقمية

شينزين، الصين، 30 يونيو 2023 -- /PRNewswire/ المعرض الدولي للطاقة الرقمية (IDEE) 2023 افتتح اليوم في شينزين. يركز الحدث الذي يستمر أربعة أيام على مناقشة التقنيات المتطورة وأفضل الممارسات في صناعة الطاقة الرقمية، بهدف تعزيز بناء نظام طاقة أخضر وفعال ومرن وذكي ومستدام وتسريع التنمية عالية الجودة في هذه الصناعة.

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في منتدى الطاقة الرقمية اليوم، ألقى Hou Jinlong، رئيس شركة Huawei للطاقة الرقمية، خطابًا رئيسيًا بعنوان "دمج التقنيات الرقمية والطاقة الإلكترونية لعصر جديد من الطاقة الرقمية ومستقبل أفضل وأكثر اخضرارًا". وأكد الرئيس Hou أن الكربون المنخفض والتحول الكهربي والتحويل الرقمي والذكاء هي المسارات الرئيسية الأربعة لتطور الطاقة وتحويلها. دخلت صناعة الطاقة حقبة جديدة من الطاقة الرقمية وسيتم دمجها بعمق مع العالم الرقمي. تلتزم Huawei Digital Power بدمج التقنيات الرقمية وإلكترونيات الطاقة لبناء بنية تحتية للطاقة لأنظمة الطاقة والمركبات الكهربائية من النوع الجديد (EVs) والصناعات الرقمية الجديدة لمستقبل محايد للكربون.

إنّ تحول البنية التحتية للطاقة، والذي يتضمن أنظمة الطاقة الجديدة، وأنظمة الطاقة الحضرية، وشبكات طاقة النقل، وأنظمة الطاقة السكنية، يتسارع. تستفيد Huawei Digital Power من التقنيات الأربعة 4T (BiT و WatT و HeaT و BatTery) لبناء بنية تحتية جديدة للطاقة في ثلاثة جوانب:

بنية تحتية جديدة لنظام الطاقة

يركز هذا النوع من البنية التحتية على قواعد الطاقة النظيفة، وأنظمة الطاقة الحضرية مع التوليد المنسق للطاقة والشبكات والأحمال والتخزين وأنظمة إدارة الطاقة المنزلية.

في سيناريوهات قاعدة الطاقة النظيفة، تقوم Huawei بتطوير محولات ذكية لتشكيل الشبكة لجعل الكهروضوئية مصدرًا رئيسيًا للطاقة. من حيث التشغيل والصيانة، تستفيد Huawei من إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الأخرى لتنفيذ التشخيص الذكي لأعطال المصنع، للوصول لمحطات كهروضوئية ذكية وغير مراقبة.

في المناطق الحضرية، تستخدم Huawei حلولًا مبتكرة مثل الطاقة الموزعة ومحطات الطاقة الافتراضية (VPPs) وشبكات الشحن الذكية و V2X والطاقة الذكية المتكاملة والشبكات الصغيرة الذكية لدمج توليد الطاقة والشبكة والتحميل والتخزين بذكاء. الهدف هو زراعة أنظمة طاقة حضرية خضراء منخفضة الكربون، مما يؤدي إلى مدن آمنة ومرنة وفعالة وذكية.

بالنسبة للاستهلاك المنزلي للطاقة، بناء نظام ذكي لإدارة الطاقة المنزلية صديق للبيئة منخفض الكربون مع حل شامل مكوًن من محسن+كهروضوئية+ESS+شاحن+نظام تحميل+سحابة سيؤدي إلى تحويل المنازل من مستهلكي الطاقة إلى مستهلكين في أنظمة الطاقة الجديدة.

نوع جديد من البنية التحتية لطاقة EV

في صناعة التحول الكهربي للتنقل، تقدم Huawei Digital Power حلول التنقل الإلكتروني و FusionCharge. نحن نطلق نظام الطاقة المتقاربة للغاية وحل الشحن الفائق "واحد كيلومتر في الثانية" من خلال الجهود التعاونية، مما يمكّن السيارات الكهربائية من تجاوز سيارات الوقود وتحقيق تجربة شحن تشبه التزود بالوقود. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون شبكات الشحن عالية الجودة متوافقة مع طرازات المركبات ذات مستويات الجهد المختلفة. يمكن لنماذج الأعمال المختلفة أن تحقق عوائد أفضل على الاستثمار لمشغلي الشاحن، مما يعزز دورة التنمية المستدامة.

واليوم، تعلن مدينة شنتشن و Huawei Digital Power وشركاء النظام الإيكولوجي عن بناء شينزين في مركز شحن فائق مع شبكة متكاملة للشحن وتخزين الطاقة والتفريغ.

الصناعة الرقمية الجديدة والبنية التحتية للطاقة

مع تزايد الطلب على الاتصالات وقوة الحوسبة، يزداد استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون من مراكز البيانات ومواقع الاتصالات. بالالتزام بمبدأ تحقيق المزيد من البتات بقدرة أقل من واط وانبعاثات أقل من الكربون، تبني Huawei بنية تحتية جديدة للطاقة لمرافق مراكز البيانات ومرافق الطاقة في الموقع وحلول إمدادات الطاقة الحرجة، للحد باستمرار من استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون لكل بت. تعمل البنية التحتية كمستهلك للطاقة ومنظم لإنتاج الطاقة وأنظمة الطاقة.

صناعة الطاقة الرقمية تزدهر بتعاون النظام الإيكولوجي. ستواصل Huawei الابتكار في التقنيات والمنتجات والعمل مع شركاء الصناعة والنظام الإيكولوجي لبناء نظام بيئي لصناعة الطاقة الرقمية والمساهمة في مستقبل محايد للكربون للبشرية.

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