Huawei أطلقت أكثر من ورقة بيضاء لتسريع التحول الذكي للخدمات العامة

برشلونة، اسبانيا، 29 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- في MWC Barcelona 2024، أطلقت Huawei ورقة بيضاء عن تحول الخدمات العامة إلى الذكاء، وورقة بيضاء حول الحل السحابي الوطني National Cloud 2.0 Solution ورقمنة إدارة الضرائب خلال القمة التي حملت سمة "البنية التحتية الرائدة لتسريع ذكاء الخدمات العامة". ناقشت Huawei أيضًا اتجاهات التحول الرقمي والذكي واستراتيجيات التطوير مع العملاء والشركاء في الصناعة، وشاركت عدة قصص نجاح في التحول.

Global launch of the Public Services Intelligent Transformation White Paper

أصبح التحول الرقمي والذكي إجماع بين دول العالم. يجب على الحكومات تقوية تطوير البنية التحتية الرقمية للوصول إلى خدمات رقمية شاملة وعادلة، وتوفير محركات للاقتصاد الرقمي. قال Wind Li، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال القطاع العام العالمي في Huawei: "إن التحول الرقمي للحكومة هو رحلة طويلة الأمد تتطلب نهجًا نظاميًا. باعتبارها مزود رائد عالميًا للبنية التحتية والحلول الرقمية، تركز Huawei على استراتيجية 'الحل السحابي الواحد + الشبكة الواحدة'، لمساعدة الحكومات على بناء البنية التحتية الرقمية للخدمات العامة، وتحقيق الحوكمة الممتازة، والاقتصاد المعزز، والمعيشة الأفضل.".

أدت سنوات خبرة Huawei الكثيرة في خدمة أكثر من 700 مدينة في أكثر من 100 دولة ومنطقة إلى إطلاقها للورقة البيضاء حول تحول الخدمات العامة إلى الذكاء خلال القمة. قال Hong-Eng Koh، العالم الرئيسي لصناعة الخدمات العامة العالمية في Huawei: "المعمارية الذكية للتحول تتكون من عدة طبقات، مثل الإحساس الذكي، والاتصال الذكي، والأساس الذكي، والمنصة الذكية، ونموذج أساس الذكاء الاصطناعي، والنموذج الكبير للذكاء الاصطناعي، والتطبيق الذكي. سيساعد ذلك على توفير خدمات عامة أكثر شمولًا وتمركزًا على الأشخاص، وتعزيز التعاون والاستباقية، وتوفير وصول أكثر مساواة إلى الرعاية الصحية الذكية، والتعليم الذكي، وحتى الاستجابة الأسرع للطوارئ.".

مع زيادة استخدام التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، أطلقت Huawei حل "National Cloud 2.0". تتطلع Huawei إلى مساعدة الحكومات الوطنية والإقليمية على تحقيق التحول الرقمي والذكي بشكل أسرع من خلال بنية تحتية سحابية موثوقة، وخدمات سحابية رائدة، ومعرفة واسعة في الصناعة.

تؤمن Huawei برؤية "تسريع التحول الذكي للخدمات العامة لدفع المجتمع المعرفي"، وتساعد الحكومات والقطاعات العامة في جميع أنحاء العالم على تحقيق التحول الرقمي والذكي، مما يمكن الجميع من تحقيق الاستفادة من توزيعات أرباح التنمية التي يجلبها الاقتصاد الرقمي.

للمزيد من المعلومات حول حلول Huawei للحكومات، برجاء زيارة: https://e.huawei.com/en/industries/government

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2350022/Huawei_MWC.jpg