Huawei تدعو إلى تحسين 5G في أربعة مجالات لجني الأرباح الرقمية الكاملة

شنغهاي, 1 يوليو 2023 /PRNewswire/ - دعا لي بينغ، النائب الأول لرئيس شركة هواوي ورئيس شركة Carrier BG، اليوم إلى مزيد من الابتكار في 5G لخلق قيمة جديدة وإطلاق العنان للأرباح الرقمية خلال كلمته الرئيسية في MWC Shanghai 2023. وقال إن الصناعة بحاجة إلى الابتكار معًا لتلبية المتطلبات الرقمية المتزايدة في كل من الأسواق الاستهلاكية والصناعية.

تحت عنوان خلق قيمة جديدة مع 5G لإطلاق العنان للأرباح الرقمية، ناقش خطابه كيف تقود 5G تطوير الصناعة الرقمية وتمكين رقمنة جميع الصناعات.

Li Peng speaks at MWC Shanghai 2023 Li Peng calls for joint effort on 5.5G research

وقال لي: "المستقبل هو الآن. تقدم سيناريوهات الأعمال الجديدة للأشخاص والمنازل والشركات والمركبات تجارب جديدة. وهذا يزيد من متطلبات قدرات الشبكة. إن قدرات الشبكة المحسنة، مثل الوصلة الهابطة 10 جيجابت في الثانية، والوصلة الصاعدة 1 جيجابت في الثانية، و100 مليار اتصال إنترنت الأشياء، تخلق مساحة سوقية واسعة في 5.5G لشركات النقل.

ربط الأشخاص: الطلب على تجربة جديدة يعزز أرباح حركة المرور

في الوقت الحالي، يوجد في العالم أكثر من 1.2 مليار مستخدم 5G. وأوضح لي أن السعي وراء التجربة النهائية من قبل عدد كبير من المستخدمين يقود تطوير المحتوى والتطبيقات المبتكرة بالإضافة إلى بناء شبكات 5G التي يمكنها تقديم تجربة 10 جيجابت في الثانية.

وتتوقع Huawei أن هذه التطبيقات والمحتوى سيحفز أيضا زيادة 10 أضعاف في حركة المرور. على سبيل المثال، ستشهد حركة المرور الناتجة عن محتوى 3D بالعين المجردة زيادة من 3 إلى 10 أضعاف مقارنة بمقاطع الفيديو ثنائية الأبعاد. يمكن لمستخدم New Calling واحد توليد أكثر من 1 غيغابايت من البيانات أسبوعيًا بينما يمكن لمستخدم واحد للهاتف السحابي توليد أكثر من 1 غيغابايت من البيانات يوميًا.

سيكون طيف 5G أيضًا حاسمًا لتحقيق تجربة المستخدم النهائية. وقال لي إن الصناعة تحتاج إلى الوصول إلى نطاقات تردد جديدة، بما في ذلك نطاقات 6 غيغاهرتز وmmWave، بالإضافة إلى طيف دون 100 غيغاهرتز لراديو 5G الجديد.

وقد عملت Huawei بالفعل مع العديد من شركات الاتصالات لإجراء التحقق الفني لنطاق 6 غيغاهرتز. تظهر الاختبارات الميدانية أنه يمكن تحقيق الوصلة الهابطة بسرعة 10 جيجابت في الثانية على النطاق 6 جيجاهرتز وأن النطاق يمكن أن يحقق أيضًا تغطية مشتركة مع النطاق C لموقع واحد.

ربط المنازل: غرفة ضخمة لأرباح الحياة الذكية

في السوق الاستهلاكية، أدى الطلب المتزايد على التجارب الجديدة إلى طفرة في الأشكال المبتكرة للمحتوى والتطبيقات، مثل 3D بالعين المجردة، وإدارة المنازل الذكية، والاستخبارات المنزلية بأكملها. وقد دفع ذلك شركات الاتصالات إلى ترقية الشبكات المنزلية التي ستوفر نطاقًا تردديًا يبلغ 10 جيجابت في الثانية مثل الخطوط الخاصة.

وأوضح لي أن Huawei أطلقت حلول 5G FWA Square، بما في ذلك FWA Pro للاتصال فائق السرعة، وFWA Lite للاتصال الفعال من حيث التكلفة، وFWA Biz للاتصال الموثوق به للغاية. يمكن أن تساعد هذه الحلول الثلاثة شركات الاتصالات على تلبية احتياجات المستخدمين بشكل أفضل في سيناريوهات مختلفة وتوسيع سوق 5G FWA.

ربط الصناعات والآلات: سوق تريليون يوان

منذ بدء تسويق 5G قبل أربع سنوات، تم بناء أكثر من 17000 شبكة 5G خاصة على مستوى العالم. هذه الشبكات لديها رقمنة شاحن توربيني في العديد من الصناعات، مع فوائد اقتصادية واضحة للمتبنين الأوائل في الصناعات التحويلية، والموانئ، والتعدين، والنفط والغاز، وصناعات الرعاية الصحية.

نظرًا لأن الرقمنة الصناعية أصبحت أكثر شيوعًا، فإن المزيد من الشركات ستدمج التكنولوجيا الرقمية في عمليات الإنتاج الخاصة بها، وستتطلب قدرات شبكة أكثر تقدمًا يمكن أن توفرها 5G.

وبالتعاون مع الشركاء، ساعدت هواوي أحد العملاء على تطوير أول خط إنتاج مرن يعمل بتقنية 5.5G في الصناعة. وجد المشروع أن شبكة 5.5G الحتمية تضمن موثوقية عالية للغاية وتقليل زمن الوصول إلى 4 ميلي ثانية في بيئة عالية العملة.

ربط المركبات: مسار جديد للناقلين

كما تطرق لي إلى الموضوع الشعبي للسيارات ذاتية القيادة خلال خطابه. يتم إحراز تقدم مستمر في مجالات المركبات المتصلة وإنترنت المركبات (IoV). تعتبر خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضرورية للمركبات الذكية المتصلة، والمركبة إلى كل شيء (V2X)، والذكاء المتصل.

سيساعد 5.5G السيارات على الشعور بمحيطها بشكل أكثر وضوحًا. إنترنت المركبات مع الاستشعار المتقدم هو عنصر أساسي في أنظمة إشارات المرور الذكية، والملاحة في الأيام الممطرة والضبابية، واستشعار ما وراء خط البصر، وأكثر من ذلك. ومن المتوقع أن تصل المركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع إلى السوق التجارية في عام 2025 وستتطلب كميات هائلة من قوة الحوسبة وشبكات قوية.

تولد السيارة المستقلة مئات تيرابايت من البيانات كل يوم، وتحتاج إلى تحميل حوالي تيرابايت واحد من تلك البيانات إلى السحابة لدعم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي وتحديثات الخوارزمية.

وقال لي إن Huawei ستعمق شراكتها مع الصناعة لدعم هذه المطالب الضخمة لقوة الحوسبة على السحب والحوسبة الذكية في الوقت الحقيقي. ومن المتوقع أن تصبح أسواق الاتصال والحوسبة مجالات نمو واعدة لشركات الطيران.

سيقام MWC Shanghai 2023 في الفترة من 28 يونيو إلى 30 يونيو في شانغهاي، الصين. ستعرض Huawei منتجاتها وحلولها في المدرجين E10 وE50 في القاعة N1 في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض (SNIEC). جنبًا إلى جنب مع المشغلين العالميين والمتخصصين في الصناعة وقادة الرأي، نتعمق في موضوعات مثل تسريع ازدهار شبكات 5G، والتقدم نحو عصر 5.5G، والتحول الرقمي الذكي. 5.5G يخلق قيمة تجارية جديدة في مجالات مثل إنترنت الناس (IoP)، إنترنت الأشياء (IoT)، وإنترنت المركبات (IoV)، ودعم عدد لا يحصى من الصناعات لأنها تتحرك نحو عالم ذكي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2023 .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2144216/Li_Peng_speaks_MWC_Shanghai_2023.jpg

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