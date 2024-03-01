Huawei تزيح الستار عن NeoSight، نظام الإدارة المتقارب والخفيف من الجيل التالي، المخصص للسوق التجارية

برشلونة، إسبانيا, 1 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- في مؤتمر MWC Barcelona 2024، كشف David Shi، نائب رئيس شركة Huawei لتسويق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومبيعات الحلول، عن نظام NeoSight – وهو نظام إدارة متقارب وخفيف الوزن من الجيل التالي مصمم للسوق التجارية. يوفر NeoSight تجربة تشغيل وصيانة شاملة وخفيفة ومبسطة ومركزية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

David Shi, Vice President of Huawei ICT Marketing & Solution Sales, unveiled NeoSight

ومع استمرار التحول الذكي في الانتشار الكثيف في مختلف الصناعات في كل أنحاء العالم، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة العديد من التحديات، بما في ذلك الأنظمة المعزولة، وصعوبة تحديد مواقع الأخطاء، وتأخر استكشاف الأخطاء وإصلاحها. ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت Huawei الحل NeoSight، وهو نظام إدارة متقارب وخفيف من الجيل التالي يتسم بالعديد من المزايا.

تصوّر كلي وشامل: يتم تطبيق تقنية التوأمة الرقمية لاستعادة البنية الكاملة ووضعها تلقائيًا من دون تدخل يدوي، ما يتيح الاستخدام الجاهز وتصور كل الاتصالات الطرفية.

المساعد الذكي: يقوم مساعد eMaster الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا بتتبع مسارات الأخطاء وأسبابها الجذرية. وهذا يبسط عملية التشغيل والصيانة ويحسن كفاءة التشخيص.

التشغيل والصيانة المتنقلة: يتم ربط تطبيق eFly تلقائيًا لتمكين التعاون عن بُعد مع شركاء الخدمة وتحقيق كفاءة التشغيل والصيانة.

وأكد Li Sheng، المدير العام لحلول نظام التشغيل والصيانة للمؤسسات في Huawei، على أهمية التشغيل والصيانة كعمليات بالغة الأهمية لضمان خدمة مستقرة وفعالة وآمنة. يهدف NeoSight إلى العمل الوثيق مع شركاء النظام البيئي المتميزين لتعزيز التعاون المفتوح والابتكار المستمر في المجالات المتنوعة، وأن يصبح نظام إدارة التشغيل والصيانة المركزي الأكثر موثوقية والذي يسهل التحول الذكي.

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