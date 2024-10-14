Huawei تستعرض تقنيات ذكية في معرض InnoTrans 2024

برلين ، 14 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أُقيمت الدورة الرابعة عشر من معرض "إنّوترانس" (InnoTrans) في مدينة برلين بألمانيا من 24 إلى 27 سبتمبر. كان موضوع الحدث هو "مستقبل التنقل". في هذا المعرض التجاري ، مع التركيز على اتجاهات التحوّل الرقمي والذكي في النقل بالسكك الحديدية ، عرضت "هواوي" (Huawei) تطبيقات مبتكرة من "نظام الاتصالات المتنقلة للسكك الحديدية المستقبلية" (FRMCS)، والذكاء الاصطناعي ، والحوسبة السحابية ، وإنترنت الأشياء ، وغيرها من التقنيات المتطورة في صناعة السكك الحديدية.

تحتاج السكك الحديدية ، باعتبارها نظامًا معقدًا وواسعًا يضع دائمًا السلامة في المقام الأول ، إلى أساس رقمي وذكي موحد إلى جانب نظام بيئي صناعي يتكون من شركاء متخصصين في مجالات متنوعة للانتقال نحو تبنّي الرقمنة والذكاء.

قال جاكي وانغ ، نائب رئيس وحدة أعمال المواصلات الذكية بشركة هواوي، إن صناعة النقل بالسكك الحديدية العالمية تتجه نحو عصر النطاق العريض والسحابة والذكاء. "بما يتماشى مع هذا الاتجاه ، أطلقت هواوي "حلاً يعتمد على سحابة واحدة، وشبكة واحدة ، وعدة مراكز" لمساعدة صناعة السكك الحديدية على مواجهة التحديات بشأن عرض النطاق الترددي للشبكة ، وتكامل أنظمة المعلومات ، والتحوّل الرقمي والذكي".

من خلال الاستفادة من النماذج الكبيرة والذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة والخوارزميات الذكية ، يعزز هذا الحل التحديثات الذكية عبر مجموعة واسعة من النطاقات المهنية ، بما في ذلك تشغيل القطارات والقاطرات ووحدات السكك الحديدية المتحركة. الهدف هو مساعدة العملاء على بناء مراكز نقل متكاملة آمنة وذات كفاءة وخضراء ، وتحسين جودة وكفاءة النقل بالسكك الحديدية بشكل عام.

شدد جاكي وانغ على أن نظام "نظام الاتصالات المتنقلة للسكك الحديدية المستقبلية" (FRMCS) الموثوق به يتميز بنطاق ترددي عالي، وتغطية واسعة، ومعدل تأخير منخفض، وهو أمر حاسم لتطبيق النطاق العريض عبر النقل بالسكك الحديدية. وأوضح أن نقل الخدمات إلى السحابة أصبح شائعًا بشكل متزايد لأنه يتيح الاستخدام المركزي لموارد تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عمليات التشغيل والإدارة الموحدة ، مما يمكن أن يقلل من تكاليف الاستثمار.

وقال جاكي وانغ: "إن البيانات الكبيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي المصممة لسيناريوهات محددة ستعزز قيمة البيانات وتعزز أمن الخدمة وتزيد من الكفاءة في إدارة الإنتاج".

في الوقت الحالي ، تم نشر الحل في سيناريوهات الخدمة المختلفة مثل التفتيش الذكي لقطارات الشحن ، والتخطيط الذكي في مستودعات القطارات الكهربائية متعددة الوحدات، والاكتشاف الذكي في محيط السكك الحديدية ، مما أدى إلى فوائد كبيرة. إن نطاق حلول هواوي لسيناريوهات محددة، بالإضافة إلى مجموعة شركائها يتسعان عالميًا أيضًا. إنهم يتعاملون باستمرار مع التحديات التي يواجهها عملاء السكك الحديدية ويولّدون قيمة للصناعة.

حتى الآن، خدمت هواوي أكثر من 300 خط سكك حديدية حضرية عبر 70 مدينة وأكثر من 180،000 كم من السكك الحديدية في جميع أنحاء العالم.