Huawei تشرح شبكة الهدف F5.5G الضوئية بالكامل لتسريع انتشار الجيجابت والترويج للاستخدام التجاري لـ 10Gbps

برشلونة، اسبانيا،27 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- خلال فعاليات MWC 2024، عُقد منتدى "الشبكة الضوئية بشكل كامل الخضراء" بنجاح من قبل المعهد الأوروبي الشهير للبحوث والتحليلات IDATE. دعي المشاركون إلى اغتنام فرص التطوير في سوق نطاق الجيجابت العريض واستقبال عصر شبكات الـ 10Gbps. قام Kim Jin، نائب رئيس خط منتجات الأعمال الضوئية في Huawei، بتفسير شبكة الهدف F5.5G الضوئية بشكل كامل لتسريع نشر الجيجابت للجميع ودعم تطور الشبكات المستقبلية إلى 10Gbps، مفتتحًا العصر الجديد للاستخدام التجاري لـ F5.5G.

Kim Jin, Vice President of Huawei Optical Business Product Line, delivers the speech

يتحول النطاق العريض الضوئي من 100 Mbps المدفوع بالفيديو إلى 1Gbps المدفوع بالتجربة، وممكنًا للـ 10Gbps المدفوع بالذكاء. وفقًا لهذا الاتجاه، تقترح Huawei بناء شبكة هدف ضوئية بالكامل F5.5G تدعم 3 إمكانيات شبكية و4 معماريات شبكية. يعني ذلك تحقيق 3 قدرات شبكية: وصول شامل بسرعة 10Gbps، تقليل زمن استجابة شبكة المترو إلى 1 مللي ثانية، وتحقيق شبكة العمود الفقري لإتاحة بنسبة 99.9999%؛ بناء 4 معماريات للشبكات: تمكين شبكة العمود الفقري من نشر OTN بنوعي 400G و 800G لتوصيل مراكز البيانات، شبكة المترو تتطلب 100G إلى المكاتب الرئيسية، جعل شبكة الوصول تستخدم 50G PON إلى المنازل والشركات، وتوصيل 10Gbps إلى الغرف.

شبكة المنزل: وصل عدد مستخدمي FTTR إلى 14 مليون. FTTR يساعد المشغلين على بيع "شبكة واحدة" تمتلك FTTR بدلًا من "واحدة بالألياف وواحدة تعمل كمحطة" مع FTTH. يتوسع FTTR من وظيفة الاتصال إلى تطبيقات المنزل الذكي (FTTR+X)، وهو تقارب شبكات FTTR ومختلف تطبيقات المنزل الذكي. يمكن للمشغلين بيع تطبيقات متعددة مبنية على "شبكة واحدة". تطلق Huawei أول منتج FTTR+X في الصناعة، iFTTR F50، الذي يزيد السرعة من 2000 Mbps إلى 3000 Mbps. بالإضافة إلى ذلك، يقدم للمستخدمين وحدات تخزين وحوسبة مدمجة لتوفير تخزين يصل إلى 8 تيرابايت ووظائف ذكية للبحث في الألبومات، تساعد الناقلين على توسيع حدود خدمات النطاق العريض المنزلية.

شبكة الوصول الضوئية : يوجد حوالي 200 مليون مستخدم للجيجابت في جميع أنحاء العالم. أصدرت أكثر من 50 شركة مشغلة حزم تجارية 10Gbps. التطوير السريع لخدمات الجيجابت يدفع بترقية شبكات الوصول الضوئية من GPON إلى 10G PON أو حتى 50G PON. حل +Huawei FlexPON يساعد الناقلين على التطور بسلاسة من GPON إلى 10G PON بالتكلفة الأمثل، معززًا تطور مستخدمي الجيجابت. بالإضافة إلى ذلك، الـ 50G PON الذي يدعم 7 أوضاع في 1 مع النقل الصاعد والهابط المتماثل يدعم إعادة استخدام 100٪ من الـ ODN القائم، محافظًا على استثمارات المشغلين. MA5800T، أول OLT ذكي في الصناعة، يدعم 2Tbps لكل فتحة ومحرك ذكي، موفر وصول شامل بسرعة 10Gbps.





شبكة المترو : يُقدر أن 85٪ من تطبيقات المؤسسات سيتم ترحيلها إلى الحلول السحابية بحلول عام 2025. توقيت الاستجابة شديد الانخفاض عند 1ms ومرونة قابلية توسع الخدمة لشبكة المترو هما المفتاح لضمان تجربة المستخدم الأفضل والاتصال السريع بالحلول السحابية. حل Huawei Alps-WDM ينشر OTN من نوعي 100G و200G على حافة شبكة المترو. التبديل الضوئي بالكامل من الطرف إلى الطرف يمكّن من نقل الخدمة بخطوة واحدة والوصول إلى الحلول السحابية في وقت بالمللي ثانية، مساعدًا المشغلين على بناء شبكة مترو مبسطة وذات تجربة مميزة.





شبكة العمود الفقري : تزداد حركة البيانات بين مراكز البيانات بأكثر من 50٪ سنويًا. تتطلب تحويل أنظمة إنتاج المؤسسات إلى الحلول السحابية توافر أعلى للشبكة. توفر الـ OTN الرائدة من Huawei وعالية الأداء من نوعي 400G و800G، و ASON الهجينة الضوئية-الكهربائية، وOSN 9800 K36، أول منتج OTN في الصناعة لمراكز البيانات، 1.6T لكل فتحة وسعة لألياف مفردة تصل إلى 100T، وتحسن توافر الشبكة من 99.999٪ إلى 99.9999٪.

قال Kim Jin، "ستواصل Huawei الابتكار بناءً على شبكة الهدف الضوئية بالكامل F5.5G، لمساعدة المشغلين على اغتنام فرص التطوير في سوق الجيجابت وتسريع استخدام F5.5G تجاريًا، محتضنةً موجة ازدهار جديدة في السوق.".

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2347894/Kim_Jin_Huawei.jpg