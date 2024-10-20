Huawei تصدر الورقة البيضاء للطاقة الكهربائية (fgOTN) لتسريع الذكاء مع الابتكار التكنولوجي

دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 20 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- في معرض "جايتكس جلوبال 2024" (GITEX GLOBAL 2024) في دبي ، خلال القمة التي عُقدت تحت عنوان "بنية تحتية رائدة لتسريع الذكاء في الطاقة الكهربائية" ، أصدرت هواوي (Huawei) الورقة البيضاء لمعيار "النقل البصري المعتمد على الحبيبات الدقيقة" (fgOTN) للطاقة الكهربائية. تهدف الورقة البيضاء إلى تعزيز التحوّل الرقمي والذكي لصناعة الطاقة الكهربائية.

Huawei and partners jointly releasing the fgOTN White Paper for Electric Power

في القمة ، قدم الدكتور عيسى البستكي، الرئيس الفخري لقسم معهد "مهندسي الكهرباء والالكترونيات" (IEEE) بالإمارات العربية المتحدة ، و مارسيو شيتشمان، رئيس المجلس الفني لمنظمة سيجري (CIGRE) سابقًا، معايير الصناعة، واتجاهات التنمية، وتقدم التحوّل الرقمي لمرافق توزيع الطاقة.

ألقى "ديفيد صن"، نائب الرئيس ، والرئيس التنفيذي لوحدة أعمال رقمنة الطاقة الكهربائية بشركة هواوي، خطابًا رئيسيًا ناقش فيه كيف أن الهيكل المتغير لنظام الطاقة قد حوّل تركيز شركات الطاقة. مع التطور السريع للطاقة الجديدة ، تواجه شركات الطاقة تحديات مثل صعوبة إدارة نقاط الوصول المتعددة ومراقبة إمدادات الطاقة ، بالإضافة إلى قضايا التفاعل والاستهلاك. يكمن مفتاح معالجة هذه التحديات في شبكة التوزيع. يهدف "حل التوزيع الذكي" من هواوي إلى مساعدة شركات الطاقة على بناء شبكة توزيع ذكية من خلال الحد من فقدان الخط ، وتحسين موثوقية إمدادات الطاقة ، وتعزيز إدارة المجموعات الكهروضوئية ومجموعات أكوام الشحن الموزعة.

بالإضافة إلى ذلك ، كان الأمن والموثوقية دائمًا أولوية قصوى لنظام الطاقة. لمعالجة قضايا مثل التوسع السريع في حجم المعدات ، والنمو المطّرد في تعقيدات تكنولوجيا الطاقة ، والمعدات التي تتجاوز عمر الخدمة في مجالات توليد الطاقة وتحويلها ، اقترحت هواوي "حل محطة الطاقة الذكية" و"حل المحطة الفرعية الذكية" لدعم شركات الطاقة في الانتقال من التشغيل السلبي إلى التشغيل النشط والتقدم نحو الصيانة التنبؤية. وفي الوقت نفسه ، تسعى شركات الطاقة إلى تحسين كفاءة النفقات التشغيلية من خلال الوسائل الرقمية ، ولا سيّما عن طريق خفض تكاليف الاتصالات من خلال اتصالات الشبكة المستهدفة ، وخفض تكاليف بناء النظام من خلال إعادة بناء الهندسة المعمارية الرقمية ، وخفض تكاليف العمالة من خلال تحويل المواهب.

تحدث "لي شينغلي"، المدير الفني لمركز الأبحاث والتطوير في "شركة الطاقة الكهربائية، والمعلومات والاتصالات لشبكة شنشي الحكومية (State Grid Shaanxi Electric Power Information and Communication Company) ، عن أحدث ممارسات "حل التوزيع الذكي" في "شبكة شنشي الحكومية". وقال: "أحدث إصدار من "اتصالات خطوط الطاقة عالية السرعة" مفيد للغاية بالنسبة لنا. إن القدرة على تحديد الطوبولوجيا أمر بالغ الأهمية لقياس فقدان الخط والاستجابة لحالات الطوارئ. نتائج اختبار "اتصالات خطوط الطاقة عالية السرعة" و"تردد الراديو" كافية لمعظم سيناريوهات الخدمة."

يمثل جانب الحمل أكبر تحدٍ لنظام الطاقة في المستقبل ، ويعد تحسين شبكة الاتصالات الأساسية أمرًا حاسمًا في معالجة هذا التحدي. تعاونت هواوي مع شركاء الطاقة العالميين لإصدار الورقة البيضاء لمعيار "النقل البصري المعتمد على الحبيبات الدقيقة" (fgOTN) للطاقة الكهربائية. حضر حفل الإطلاق "سابو ماثيو"، الرئيس التنفيذي لشركة "ثري دابليو نتووركس" (3W Networks)؛ و"سام وانغ"، نائب كبير المهندسين بشركة "هاي مارك" (HiMark)؛ و"نيك ليو"، نائب رئيس قسم المجال البصري للمؤسسات بشركة هواوي؛ و"جيسون لي"، رئيس قسم التسويق العالمي والحلول بوحدة أعمال رقمنة الطاقة الكهربائية بشركة هواوي.

قال "نيك ليو" في كلمته: "يوفر معيار "النقل البصري المعتمد على الحبيبات الدقيقة" (fgOTN) في بنية "النقل البصري" (OTN) العديد من الفوائد ، بما في ذلك توفير قنوات نقل عالية الموثوقية ، وانخفاض التأخير ، وكفاءة عالية لخدمات التفاصيل الدقيقة مثل الطاقة الكهربائية. كما يمكن أن يُزيد بسهولة من عرض النطاق الترددي للشبكة للتنمية الرقمية والذكية في المستقبل ، مما يجعله حلاً ممتازًا لترقية شبكات "التسلسل الهرمي الرقمي المتزامن" وبناء شبكات التوزيع الرقمية والذكية."

في المستقبل ، ستواصل هواوي العمل مع العملاء والشركاء لتمهيد الطريق أمام الطاقة الكهربائية الذكية من خلال الابتكار المشترك والقائم على السيناريوهات.

لمزيد من التفاصيل عن الورقة البيضاء، يُرجى زيارة:

https://e.huawei.com/en/material/optical/8e117dd97abf4236b4f0e7b0063282ec