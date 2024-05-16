Huawei تصدر تطبيق Net Master وتُحدث نقلة نوعية في مجال إدارة الشبكات الذكية وتُعزِّز خدمات الاتصال بين الشركات

باكو، أذربيجان، 16 مايو 2024 /PRNewswire/ -- خلال مؤتمر Huawei Tech Carnival & Partner Summit 2024 لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ألقى وانغ هوي، رئيس نطاق الاتصالات البيانية لـ NCE لدى خط منتجات الاتصالات البيانية في Huawei، خطابًا في جلسة حول خدمات الاتصال بين الشركات؛ حيث سلّط الضوء على شركة Huawei ومساعيها المستمرة نحو الابتكار وتحديث خدمات إدارة شبكتها من خلال Net Master، وهو تطبيق نموذجي كبير للشبكة، ما ينبئ بالتالي عن وجود دوافع جديدة لتطوير خدمات الاتصال بين الشركات.

Wang Hui, President of NCE Data Communication Domain, Huawei Data Communication Product Line, delivering a keynote speech

إن هذا التحول الرقمي لمختلف الصناعات يُحفِّز على الابتكارات في مجال بناء الشبكات وصيانتها. ولتلبية احتياجات التحول المُلحّة لدى العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، يجب على شركات الاتصال توفير حلول أمنية شبكية سحابية متكاملة للشركات، والانتقال من الخطوط الخاصة التقليدية إلى إطار إداري حديث يُلبي متطلبات الشركات المتنوعة بشكلٍ متزايد.

تُمكِّن منصّة iMaster NCE من Huawei شركات الاتصال من إدارة الخدمات التي توفّرها للشركات الأخرى بكفاءة؛ بحيث يمكنها توسيع نطاق أعمالها من شبكات المنطقة العريضة (WANs) إلى شبكات المنطقة المحلية (LANs) التي تستفيد من بنية البنية التحتية الحالية للاتصالات. وهذه المنصة لا تُعزِّز فرص المبيعات للخدمات المُدارة فحسب، بل توفر أيضًا حلولاً أكثر دقة وكفاءة للتحولات الرقمية في المؤسسات.

خلال الفعالية، أصدرت Huawei منصّة خدمية لإدارة شبكة الاتصال المحدثة تتمتع بقدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي الخريطة الرقمية لشبكة iMaster NCE وNet Master. وجدير بالذكر أن هذه الابتكارات ستُحدث نقلة نوعية شاملة، من حيث ضمان الخبرة وتوسيع نطاق الخدمات وتحسين الكفاءة.

بالنسبة إلى ضمان التجربة، تقدم خريطة شبكة Huawei الرقمية تحليلات مُتعددة الأبعاد في التطبيقات والمحطات، ما يضمن تجارب صوتية ومقطعية سلسة عبر المقرات. وفي الوقت نفسه، إن الخبرة في شبكة Copilot من Net Master توفر الوعي في الوقت الفعلي بأداء الشبكة لتحسينها؛ بحيث يتلقى المستخدمون دائمًا أفضل خدمات ممكنة للشبكة.

أما بالنسبة للتوسّع بالخدمات، فقد أدى انتشار الشبكات اللاسلكية في المقرات إلى زيادة الأجهزة، ما يجعل استهلاك الطاقة مصدر قلق كبير للعملاء. تستفيد خريطة شبكة Huawei الرقمية من الإدارة القائمة على الشبكة لمراقبة استهلاك الطاقة على مستوى الشبكة وتوقعها بدقة. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تستخدم خوارزمية للتنبؤ بالزيارات الحصرية، وذلك لتقديم توصيات بشأن الفترات الزمنية الموّفرة للطاقة تلقائيًا، ما يعزز كفاءة الطاقة في المقرات ويقلل من استهلاك الطاقة، ويُمكِّن شركات خدمات الاتصال من تقديم باقات أعمال مخصّصة للشركات.

وبخصوص تحسين الكفاءة، فإن تطبيق Net Master المُدرَّب على نماذج Huawei Pangu يضم مجموعة واسعة تتكون من أكثر من 50 مليار وحدة إدخال متعلقة بتواصل البيانات، غير أنه يتمتع بقدرات فهم دلالية قوية. على سبيل المثال، يرى AuteWiFi، شريك MSP في الصين، أن اعتماد Net Master كان له بفوائد كبيرة، مثل ارتفاع معدل الحل الذاتي لمشكلات الشبكة بنسبة 30% إلى 80%، وانخفاض متوسط وقت حل الخطأ من ساعتين إلى دقيقة واحدة فقط، وكذلك تحسُّن كفاءة التشغيل والصيانة عشرات المرات.

في المستقبل، ستواصل Huawei الابتكار وتعزيز قدرات منصّة إدارة الشبكات الذكية، والتعاون مع شركات الاتصالات لإحداث نقلة نوعية جديدة في خدمات إدارة الشبكات الذكية وتحقيق إنجازات أكثر في الخدمات التي تُقدّم بين الشركات.

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للتواصل: ماندي شينغ، [email protected]