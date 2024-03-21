Huawei تصدر تقرير "المنشأة المغلقة الذكية" لعام 2030

شنجن، الصين، 21 مارس 2024 /PRNewswire/ -- خلال مؤتمر China Partner Conference 2024 الذي عقدته Huawei في شنتشن، كشفت الشركة عن تقرير "المنشأة المغلقة الذكية لعام 2030"، الذي يقدم رؤى قيمة حول اتجاهات تطوير المنشآت المغلقة، كالأحرام الجامعية والمجمعات المغلقة، ويحدد سيناريوهات القيمة العالية، ويشرح بالتفصيل الميزات التقنية الرئيسية للمنشآت المغلقة في المستقبل، ويقترح بنية مرجعية إلى جانب المؤشرات الكمية. ويسرد التقرير طرقًا مبتكرة لتطوير المنشآت المغلقة الذكية.

Michael Ma, Vice President of Huawei and President of Huawei's ICT Product Portfolio Mgmt & Solutions Dept Huawei releases the Intelligent Campus 2030 report

تعد المنشأة المغلقة هي الوحدة الأساسية في بناء المدينة. إنها المكان الرئيسي الذي يعيش فيه الناس ويعملون به. وهي عنصر مهم لتعزيز الاقتصاد الرقمي، ونقطة رئيسية لتحقيق التحول المُراعي للبيئة والمنخفض الكربون. لقد شهدت السنوات القليلة المنصرمة توجيه موارد بحثية كبيرة نحو إقامة منشآت مغلقة ذكية، وجهود في هذا الشأن تطرقت إلى أساليب مبتكرة وغير مسبوقة. ويصدر تقرير "المنشأة المغلقة الذكية لعام 2030" في توقيت حاسم، ويجمع أفكار Huawei وعلماء الصناعة والخبراء حول مستقبل المنشآت المغلقة الذكية.

وألقى Michael Ma، نائب رئيس Huawei ورئيس إدارة وحلول منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في Huawei، كلمة في المؤتمر. وفيها قال: "على مدى أكثر من ثلاثة عقود، ظلت Huawei تسعى بثبات إلى تطوير التقنيات المستقبلية، ما عزز مكانة الشركة الحالية اليوم كمزود عالمي رائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية." وتابع قائلاً إن فريق أبحاث Huawei عقد أكثر من 50 ندوة للتواصل مع ما يزيد عن 100 باحث وشريك ومعهد بحثي في الصناعة، وقد تم تلخيص أفكارهم التطلعية في تقرير "المنشأة المغلقة الذكية لعام 2030". وأضاف قائلاً: "نأمل أن يكون هذا التقرير منارة لتطوير وبناء المنشآت المغلقة الذكية في كل أنحاء العالم. وتتطلع Huawei إلى التعاون مع العملاء والشركاء العالميين لبدء حقبة جديدة من تطوير المنشآت المغلقة الذكية."

وكذلك ألقى Kevin Su، الرئيس التنفيذي لفريق Huawei Campus، كلمة رئيسية في المؤتمر. وقال: "نتمتع كبشر برغبة فطرية في استكشاف المستقبل. ومن ثم فإن Huawei تجمع معارف الشركاء وعلومهم وخبراتهم لرسم مخطط لما ستكون عليه المنشأة المغلقة الذكية في المستقبل." وفقًا لـ Kevin Su، ترى Huawei أن المنشأة المغلقة الذكية ستكون مزيجًا من المساحات المادية والرقمية والبشرية، ونظامًا ذاتي التطور يكون ذكيًا بالكامل ومتمحورًا حول الناس ومستدامًا. وقد قال: "تلتزم شركة Huawei بإدخال التكنولوجيا الرقمية إلى كل منشأة مغلقة ذكية من أجل نشر الذكاء في ربوعها."

واستنادًا إلى الرؤى والممارسات الخاصة بالمنشأى المغلقة الذكية في العالم، يقترح هذا التقرير تعريفًا بعيد النظر إلى المنشأة المغلقة الذكية المستقبلية إلى جانب رؤى ثاقية للتقدم في هذا المجال. وهو يحدد خمسة اتجاهات تؤثر في تطوير هذه المنشآت، ويصور بشكل منهجي 10 سيناريوهات مستقبلية نموذجية، ويحدد - لأول مرة - ستة ميزات تقنية رئيسية للمنشأة المغلقة الذكية في المستقبل. وفي لافتة مبتكرة، يقترح التقرير بنية مرجعية فريدة للمنشأة المغلقة الذكية و22 مؤشرًا كميًا للتنبؤ بإمكاناتها، وتوجيه تنفيذها وتشييدها.

كانت Huawei قد دعت العديد من المتحدثين البارزين لطرح أفكارهم وتوقعاتهم بشأن مستقبل المنشآت المغلقة الذكية في منتدى Intelligent Campus 2030 Forum، منهم Ding Lieyun، الأكاديمي من Chinese Academy of Engineering، وPeter Nijkamp، زميل Royal Netherlands Academy of Sciences وأيضًا Academia Europaea، وNorman Sze، نائب رئيس شركة Deloitte China.

واستشرافًا للمستقبل، ستواصل Huawei إعطاء الأولوية للمفهوم الأساسي المتمثل في "الجمع بين الشركاء وتحقيق النجاح من خلال البيانات والذكاء الاصطناعي." وستعمل Huawei على تعزيز نظام "Partner + Huawei" وتعميق التعاون مع عشرات الآلاف من الشركاء. وعلى هذا النحو الموضح أعلاه، تهدف Huawei إلى مساعدة العملاء في تحقيق نجاح أكبر في تحولهم الرقمي والذكي، وإنشاء قيمة جديدة ومشاركتها والاستمتاع بها في العالم الرقمي والذكي.

لمعرفة المزيد عن تقرير "المنشأة المغلقة الذكية لعام 2030" (Intelligent Campus 2030)، زر الرابط: https://www.huawei.com/cn/giv/intelligent-campus-2030

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