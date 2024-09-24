Huawei تطلق "حل تنمية المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" و"مركز معارض الحرم الجامعي الذكي"

شنغهاي ، 24 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- شهد مؤتمر "هواوي كونكت 2024" (HUAWEI CONNECT 2024)، إطلاق هواوي (Huawei) "حل تنمية مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" في قمة التعليم العالمية التي تتناول موضوع "تنمية مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز الذكاء في التعليم". بالإضافة إلى ذلك ، أطلقت كلٌ من هواوي وجامعة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا (USST) بشكل مشترك مركز معارض الحرم الجامعي الذكي للمساعدة في تنمية مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلّمة بشكل جيد وتسريع وتيرة التحوّل الذكي في صناعة التعليم.

Launch of Huawei ICT Talent Cultivation Solution Launch of the smart campus exhibition center

المشاركون في إطلاق الحل كانوا: "يوسف بن حليمة" ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تونس ؛ والدكتور "سوثيبورن تراكترونغ" ، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الأمير سونغكلا ؛ و"هو يينينغ" ، نائب المدير ومدرب الدكتوراه في مركز الشبكات والمعلومات ، جامعة الجنوب الشرقي ؛ و"لي جونفينغ" ، نائب رئيس هواوي ورئيس القطاع العام العالمي ؛ و"ليو جيانشينغ" ، رئيس إدارة خدمات التعلّم والاعتماد في هواوي ؛ و"سون غانغ" ، مدير قسم شركاء تطوير مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هواوي.

حل تنمية المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من Huawei يمكّن مختلف الصناعات

مع التطور السريع للاقتصاد الرقمي العالمي وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، تتزايد الحاجة إلى المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. للمساعدة في تنمية مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتعلّمة جيدًا ، طورت هواوي حلًا مبتكرًا لتنمية مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يوفر هذا الحل دورات شاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى مزايا قوية للنظام البيئي للصناعة، فضلاً عن نظام عالمي للمدربين المهنيين. من خلال توفير منصة رقمية شاملة لتطوير المواهب، وموارد التدريس المبتكرة، وأدوات التدريب العملية ، يساعد هذا الحل الجامعات على تسريع وتيرة تنمية المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم التنمية عالية الجودة للاقتصاد الرقمي.

تعاونت هواوي مع أكثر من 2700 جامعة ومؤسسة تعليمية في جميع أنحاء العالم لتدريب مهنيي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجدد الذين يلبون طلبات السوق. وعلى وجه التحديد، تعمل هواوي مع "جامعة شنجن للفنون التطبيقية" لتحسين جودة التدريس باستمرار من خلال تطوير مناهج دراسية، جديدة وتدريب المعلمين، وبناء قواعد تدريبية. حتى الآن ، اجتاز أكثر من 4800 طالب اختبارات اعتماد هواوي ويتولون مناصب في مجال المعلوماتية ، مما يسهم في تطوير الاقتصاد والصناعة الرقمية.

قال "لي جونفنغ" ، نائب رئيس شركة هواوي ورئيس القطاع العام العالمي ، إن شركة هواوي لديها التزام قوي تجاه صناعة التعليم وقد تعاونت مع الكليات والجامعات في جميع أنحاء العالم لجمع الممارسات الناجحة في التحوّل الرقمي والذكي. بناءً على طلبات العملاء وخصائصهم ، تتعاون هواوي مع الشركاء لتقديم حلول وخدمات قائمة على السيناريوهات مثل تنمية مواهب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وحل الفصول الدراسية الذكية 3.0 (Smart Classroom 3.0)، والحوسبة البحثية العلمية ، وحرم المدرسة الذكي.

الحرم الجامعي الذكي لجامعة USST يضع معيارًا عالميًا

تعاونت هواوي و جامعة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا لإنشاء مركز معارض الحرم الجامعي الذكي الذي يعرض مفاهيمًا متقدمة ويعمل كنموذج لبناء الحرم الجامعي الذكي في الصين وما ورائها. لبناء جامعة ذكية رقمية بالكامل ، تركز جامعة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا على الجانبين الرئيسيين، وهما البيانات والتطبيق. كما أنها تعمل مع هواوي للتشجيع على تنفيذ آليات شاملة للخدمة، والإدارة والتعلّم عبر الإنترنت، مما يعزز بشكل شامل من كفاءة الإدارة ومستويات الخدمة.

قال "تشاو مينغ"، نائب رئيس جامعة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة مكرسة لتسريع وتيرة تبنّي آليات الذكاء في التعليم وبناء جامعة من الدرجة الأولى في العلوم والهندسة مع خصائص متميّزة. ستواصل جامعة شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا تعزيز التعليم الذكي وتحسين التدريس والأبحاث والإدارة لتصبح مؤسسة تعليمية أكثر ذكاءً.

تخطط هواوي لمواصلة التعمق في قطاع التعليم وإعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء. وسوف نتعاون مع الشركاء الدوليين لتطوير تقنيات وحلول متطورة، وكذلك تسريع وتيرة التحوّل الرقمي والذكي للتعليم، وإنشاء حرم جامعي أكثر ذكاءً، ودعم المزيد من المهنيين ذوي التفكير المستقبلي وأصحاب المستوى العالي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2511627/Launch_Huawei_ICT_Talent_Cultivation_Solution.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2511628/Launch_smart_campus_exhibition_center.jpg