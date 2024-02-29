Huawei تطلق 36 منتجًا وحلاً جديدة لتسريع التحول الرقمي والترقية الذكية للشركات الصغيرة والمتوسطة

برشلونة، إسبانيا، 29 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- في MWC Barcelona 2024، عقدت شركة Huawei جلسة أعمال تجارية وتوزيعية تحت عنوان "تسريع التحول الرقمي والذكي للشركات الصغيرة والمتوسطة". ولأن هذا هو أول ظهور لأعمال Huawei التجارية والتوزيعية في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة (MWC)، فقد أظهر تصميمها على زيادة الاستثمار في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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وفي السوق التجاري، أصدرت Huawei ‏17 منتجًا جديدًا و7 حلول جديدة للصناعات المتنوعة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والفنادق وتجارة التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. على سبيل المثال، بالنسبة لسيناريوهات التوصيل البيني المتعدد الفروع في مختلف الصناعات، يتيح حل شبكة SD-Branch من Huawei النشر في متجر واحد خلال 10 دقائق والنشر في 1000 متجر خلال يوم واحد. وبالنسبة لسيناريوهات المكاتب الصغيرة والمتوسطة، يدعم OceanStor Dorado 2100 الشامل والآمن والفعال نشر التطبيقات عن طريق مسح الرموز الشريطية ويتيح المشاركة السلسة للملفات.

وبحسب ما قال Zhang Haiping، مدير قسم الأعمال التجارية في قسم مبيعات المؤسسات في Huawei، فإنها ستواصل تخصيص المزيد من المنتجات والحلول القابلة للتسويق للشركات الصغيرة والمتوسطة بناءً على سيناريوهات تطبيقات الصناعة. ومن خلال التركيز على الشركاء، ستعمل Huawei باستمرار على تحسين أنظمة المبيعات والخدمات التي تدعم الشركاء، وتوفير المزيد من ضمانات الفوائد وسياسات الحوافز، والعمل مع الشركاء لخدمة العملاء.

وفي مجال التوزيع، أطلقت HUAWEI eKit ما مجموعه 12 منتجًا جديدًا في مجالات مثل شبكات الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاون الذكي وMiniFTTO. وهذا يتضمن:

Wi-Fi 7 eKitEngine AP371، المصمم للواقع الافتراضي والبث المباشر وسيناريوهات حركة زيارات الويب الكثيفة الأخرى؛

وeKitEngine AP661، الذي ينطبق على سيناريوهات ارتفاع كثافة الاستخدام، مثل الحالي في الفصول الدراسية والمكاتب؛

وeKitEngine AP761، المصمم خصوصًا للسيناريوهات التي تدور في المناطق المفتوحة، مثل الملاعب ومنتزهات الأطفال؛

وHUAWEI IdeaHub B3، وهي شاشة تعاون ذكية مكتبية خفيفة الوزن مصممة لتناسب لشركات الصغيرة والمتوسطة؛

تؤمن HUAWEI eKit بأهمية القيادة من قبل الموزعين والتركيز على المقاولين من الباطن. وتهدف إلى بناء نظام توزيع كامل بالإضافة إلى نظام سوق سليم. وفقًا لـ Wei Xianbin، مدير قسم أعمال التوزيع في قسم مبيعات المؤسسات في Huawei، تقوم Huawei eKit بتطوير منتجات قابلة للتسويق ومحافظ قائمة على السيناريوهات للشركات الصغيرة والمتوسطة والفنادق الاقتصادية والمدارس الابتدائية والثانوية والسيناريوهات النموذجية الأخرى. وهي تدعم العمليات الفعالة لشركاء التوزيع من خلال منصاتها الرقمية: موقع وتطبيق Huawei eKit. وتلتزم HUAWEI eKit بتوفير المنتجات والمنصات الرقمية والخدمات التي يسهل شراؤها وبيعها وتثبيتها وصيانتها وتعلمها واستخدامها، والتعاون مع الشركاء من أجل إنشاء مستقبل جديد.

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سوق Huawei commercial market:

https://e.huawei.com/en/industries/commercial-market

HUAWEI eKit:

https://ekit.huawei.com/#/ekit/home?countryCode=Global&lang=en

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